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Происшествия «Позвонки в крошку»: инженер новосибирского Шлюза упал с высоты и не смог выйти из комы

«Позвонки в крошку»: инженер новосибирского Шлюза упал с высоты и не смог выйти из комы

Константин Жаворонков скончался в реанимации 18 апреля

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Врач честно сказал супруге инженера, что с полученными травмами не выживают

В Новосибирске сегодня, 18 апреля, в реанимации умер инженер-механик Шлюза Константин Жаворонков. Мужчина 1 апреля упал с высоты и после этого уже не пришел в сознание. О смерти Жаворонкова редакции сообщила его вдова. Обстоятельства несчастного случая на рабочем месте изучают инспекция по охране труда и Следственный комитет.

— 1 апреля в 13:00 ко мне домой пришел его коллега, принес одежду и обувь мужа и сказал, что тот упал с высоты 4 метров. Думаю: «Сгруппировался, наверное, ничего страшного», ведь Константин всю жизнь занимается спортом, Афганистан прошел, а падения на его работе — не редкость, — вспоминает Татьяна Михайловна.

Но врач при разговоре не стал давать супруге пострадавшего ложных надежд.

— Он сказал, с такими травмами не живут. У мужа серьезная черепно-мозговая травма, позвонки в крошку, ребрами легкие проткнуты, в сердце стоял дренаж, — добавила Татьяна Михайловна.

Жаворонков был трудоустроен в Новосибирском районе водных путей, гидросооружений и судоходства (филиала Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей), что относится к ведению Федерального агентства морского и речного транспорта. В приемной РВПГиС журналисту НГС пообещали перезвонить для комментария, но на момент публикации материала этого не произошло.

По словам вдовы, Жаворонков работал на Шлюзе 19 лет, в должности инженера-механика — 10.

— Коллеги Константина сказали, что его отправили откалывать примерзшую к поверхности Шлюза автомобильную шину. Он был в поясе с карабином, но без страховочного троса, — пересказывает Татьяна Михайловна.

НГС связался с одним из сотрудников Шлюза, на условиях анонимности он рассказал о случившемся.

— Мы работали в камере на стенах, там технические лестницы есть, Константин перестегивал карабин и сорвался, — сообщил работник Шлюза.

Для расследования несчастного случая была создана специальная комиссия.

— Комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая на производстве на данный момент еще не закончена, — сообщила НГС главный государственный инспектор труда Новосибирской области Светлана Загузина.

Ситуацией заинтересовались следователи.

— Следственными органами продолжается проведение проверки по факту нарушений требований охраны труда. Устанавливаются обстоятельства происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили НГС в СК.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили НГС, что процессуальное решение будут принимать после окончания проверки трудовой инспекции.

В конце января в Новосибирске произошел другой несчастный случай на рабочем месте: 19-летнего парня затянуло в станок на производстве.

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ПО ТЕМЕ
Несчастный случай на производстве Шлюз Производственная травма Реанимация
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