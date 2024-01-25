«Сказал, что ему больно и отключился»: что сейчас с парнем, которого затянуло в шлифовальный станок — рассказ его мамы

— Сегодня, в 2 часа ночи он приходил в себя, сказал, что его зовут Данил, сказал, что ему больно, спросили что болит, он опять отключился. Периодически он приходит в себя, потом отключается, — объяснила журналисту НГС Екатерина.

Мама Данила почти целый день провела в больнице. Екатерина рада, что состояние сына не ухудшилось, но врач, по ее словам, объяснил, что отек мозга может начаться в срок от 2 до 7 дней.

— Завтра в 9 его покатят с реанимации на КТ, посмотрят динамику. У него от удара произошло кровоизлияние в голову, на вторые сутки в голове начали лопаться сосуды. Вчерашний день был самым тяжелым, я рыдала около реанимации, — поделилась мама Данила.