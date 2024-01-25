«Сказал, что ему больно и отключился»: что сейчас с парнем, которого затянуло в шлифовальный станок — рассказ его мамы

Екатерина, мама пострадавшего на новосибирском производстве 19-летнего Данила Землякова, рассказала редакции НГС о состоянии своего сына. Сейчас парень находится в тяжелом состоянии в реанимации. Юноша периодически приходит в себя, но потом снова отключается. За несколько дней для пострадавшего сибиряка кровь сдали около ста человек.
«Рыдала около реанимации»
По словам Екатерины, Данил сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.
— Сегодня, в 2 часа ночи он приходил в себя, сказал, что его зовут Данил, сказал, что ему больно, спросили что болит, он опять отключился. Периодически он приходит в себя, потом отключается, — объяснила журналисту НГС Екатерина.
Мама Данила почти целый день провела в больнице. Екатерина рада, что состояние сына не ухудшилось, но врач, по ее словам, объяснил, что отек мозга может начаться в срок от 2 до 7 дней.
— Завтра в 9 его покатят с реанимации на КТ, посмотрят динамику. У него от удара произошло кровоизлияние в голову, на вторые сутки в голове начали лопаться сосуды. Вчерашний день был самым тяжелым, я рыдала около реанимации, — поделилась мама Данила.
По словам Екатерины, сейчас им, родным Данила, остается только молиться.
— Он 7 месяцев пробыл в боевых действиях, получил медаль, 28 декабря вернулся домой. Ситуация глупая произошла, для нас это был шок, ребенок прошел все. Я только все пережила, потом случилась эта беда. Это несправедливо, — рассказывает Екатерина.
Как все произошло
Информация о том, что Данил получил травму появилась в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте» 24 января. Там сообщили, что парень недавно устроился на производство и работал стажером, но на производстве его руку затянуло в механизм. Новосибирец с силой ударился головой о конструкцию.
— Данил попал в больницу с кровоизлиянием в мозг и тяжелыми переломами костей черепа и лица, — говорится в посте.
Юношу госпитализировали в больницу №34, в паблике также объявили о сборе крови. Сегодня, 25 января, комментарий написали от официальной группы больницы №34. За один день для Данила Землякова сдали кровь 32 человека. В администрации отмечают, что банк крови пополнился, что поможет также другим нуждающимся. Также сообщили, что трансфузии Данилу не нужны, за его жизнь продолжают бороться медики.
Екатерина в разговоре с НГС поблагодарила всех, кто помог, по словам женщины вчера кровь для ее сына сдали порядка 40 человек, сегодня — около 60. Кровь больше не нужна, отмечает женщина.
— Выражаю материнскую благодарность, — говорит мама пострадавшего. — Все откликнулись, молодцы, заведующий отделением сказал, что крови хватает, все под контролем, усиленно борются за жизнь.
После случившегося следователи начали проверку, оказалось, что инцидент произошел 23 января. Парень, по их данным, повредил руку во время работ на шлифовальном станке.
— В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц строительной организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), — сказано в сообщении.
Недавно в Новосибирской области 38-летний водитель грузовика провалился в яму с семенами подсолнечника. По предварительным данным, мужчина уронил в яму инструмент, а когда полез за ним, упал и задохнулся в семенах.