«Кровоизлияние, переломы, кома»: руку молодого новосибирца затянуло в шлифовальный станок — его спасают нейрохирурги

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как работник одного из предприятий получил травму на производстве. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства. Парень сейчас находится в больнице, ему требуется переливание крови.
По данным следователей, инцидент произошел накануне, 23 января. Стажер предприятия получил телесные повреждения руки во время работ на шлифовальном станке. Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району Новосибирску.
— В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц строительной организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), — сказано в сообщении.
Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
О происшествии сообщили в соцсетях сегодня, 24 января. По данным паблика «Моя Первомайка» во «ВКонтакте», в результате инцидента пострадал 19-летний житель Новосибирска.
— <...> совсем недавно вернулся из армии с медалью за участие в специальной военной операции. На гражданке он устроился на производство, где во время работы на станке его руку затянуло в механизм, а голова с силой ударилась о конструкцию, — сказано в сообщении.
Указано, что молодой человек поступил в больницу №34. Сейчас в городе объявили сбор крови для лечения новосибирца.
— Попал в больницу с кровоизлиянием в мозг и тяжелыми переломами костей черепа и лица. В настоящее время он находится в коме. За жизнь <...> бьются нейрохирурги, но без помощи неравнодушных обойтись не получится, — указано в сообщении.