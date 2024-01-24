«Кровоизлияние, переломы, кома»: руку молодого новосибирца затянуло в шлифовальный станок — его спасают нейрохирурги

— Попал в больницу с кровоизлиянием в мозг и тяжелыми переломами костей черепа и лица. В настоящее время он находится в коме. За жизнь <...> бьются нейрохирурги, но без помощи неравнодушных обойтись не получится, — указано в сообщении.