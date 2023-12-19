Жертва элеватора: в новосибирском селе рабочего насмерть засыпало семечками — работодатель уверяет, что погибший виноват сам

Самый обычный день

То утро в доме Давида и Оксаны Хвеледиани вышло самым обычным. Оксана отвезла на работу мужа, затем повезла в школу двоих детей. В первой половине дня Давид дважды позвонил: в первый раз обсудили бытовые дела, во второй — выяснил, во сколько нужно забирать ребятишек с занятий, и когда вернется из Новосибирска старший, 23-летний сын Оксаны. Молодой человек — военнослужащий, ненадолго приехал в Половинное с территории Украины, как думала женщина, в отпуск. Получилось — на похороны отчима.

— Он позвонил мне, мы поговорили, а через 40 минут позвонил его брат и спросил: где Давид? — вспоминает Оксана. — Оказалось, что тогда уже пошли слухи, но мне никто ничего не говорил. Еще минут через 40 брат приехал уже с его вещами, телефоном, и рассказал, что Давид умер.

