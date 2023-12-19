Жертва элеватора: в новосибирском селе рабочего насмерть засыпало семечками — работодатель уверяет, что погибший виноват сам

19 октября 2023 года в селе Половинном Краснозерского района Новосибирской области произошло ЧП на производстве: 38-летний водитель грузовика провалился в яму с семенами подсолнечника и погиб. В причинах его смерти разбирались и представители Государственной трудовой инспекции, и следователи СК, но пока четкого понимания, почему трагедия вообще произошла, ни у кого нет. В трудовой инспекции посчитали, что технику безопасности нарушил директор предприятия, на котором работал погибший, руководство компании в свою очередь считает, что во всем виноват он сам, а следователи все еще проводят проверку октябрьских событий. Тем временем вдова рабочего пытается понять, где ей искать работу и на что кормить детей. Подробности узнала журналист НГС.
Самый обычный день
То утро в доме Давида и Оксаны Хвеледиани вышло самым обычным. Оксана отвезла на работу мужа, затем повезла в школу двоих детей. В первой половине дня Давид дважды позвонил: в первый раз обсудили бытовые дела, во второй — выяснил, во сколько нужно забирать ребятишек с занятий, и когда вернется из Новосибирска старший, 23-летний сын Оксаны. Молодой человек — военнослужащий, ненадолго приехал в Половинное с территории Украины, как думала женщина, в отпуск. Получилось — на похороны отчима.
— Он позвонил мне, мы поговорили, а через 40 минут позвонил его брат и спросил: где Давид? — вспоминает Оксана. — Оказалось, что тогда уже пошли слухи, но мне никто ничего не говорил. Еще минут через 40 брат приехал уже с его вещами, телефоном, и рассказал, что Давид умер.
Жизнь семьи перевернулась в один день. Покойный Давид был кормильцем — в полном, старомодном смысле этого слова. Он работал водителем на сельскохозяйственном предприятии ООО «Сибагросоюз», получал, по словам жены, 60–70 тысяч рублей в месяц, а в период уборки урожая и того больше — для села деньги запредельные. Настаивал, что жена должна не работать, а воспитывать детей и заниматься домом. Оксана соглашалась: домохозяйке в деревенском доме сидеть на диване и смотреть сериалы все равно не приходится. Пока муж был жив, такое разделение обязанностей казалось логичным и даже обоснованным: Хвеледиани не бедствовали и даже откладывали деньги на будущее. Когда Давид погиб, семья в прямом смысле оказалась без денег.
Сегодня вдове и двум школьникам приходится жить на те самые накопления. Оксана ищет работу, но предложений в селе Половинном, прямо сказать, немного. Основные работодатели — ООО «Сибагросоюз» и АО «Половинновский элеватор». Предприятия, где трудился водителем и погиб ее покойный муж.
Кто неправ, кроме покойника
— Причина смерти Давида Гивиевича известна. Это асфиксия, — говорит представляющая интересы Оксаны Хвеледиани адвокат Мария Соловьева. — Вопрос в обстоятельствах его смерти.
Уже 19 октября было в общих чертах было известно, что произошло на Половиновском элеваторе. Давид Хвеледиани заехал на территорию комплекса, начал разгружать машину и уронил инструмент. Хотел его поднять и провалился в завальную яму. Шансов выжить у рабочего не было: разгрузка продолжалась, и на голову несчастному продолжали сыпаться семечки — всего 6 тонн.
— Он не должен был спускаться к яме, это делать запрещено. Может быть, сработал человеческий фактор, поэтому решил полезть и забрать инструмент, — утверждал в октябре 2023 года источник НГС, объясняя, что водитель сам нарушил технику безопасности.
Но у сотрудников Государственной инспекции труда и представителей Министерства труда и соцразвития оказалось совсем другое мнение.
— Актом Государственной инспекции труда причинами несчастного случая признаны нарушение техники безопасности самим работником, нарушение техники безопасности работодателем, в том числе неразъяснение работнику правил техники безопасности при ведении разгрузочных работ, и наконец, несовершенство производственного процесса, — демонстрирует документ Мария Соловьева.
Но есть нюанс: в состав комиссии входили пять представителей работодателя, представитель трудовой инспекции, представитель Минтруда и представитель профсоюза. И за то, что причиной несчастного случая стало нарушение техники безопасности Давидом Хвеледиани, голосовали только представители работодателя. В трудовой инспекции, Минтруде и профсоюзе сочли, что технику безопасности нарушил работодатель.
— У нас, получается, в материалах проверки три особых мнения, и государственные органы убеждены, что единственной причиной стало нарушение техники безопасности работодателем, — заметила юрист.
Иными словами, из особых мнений в акте следует, что как бы глупо ни вели себя водители грузовиков, на площадке должен был находиться человек, следящий за безопасностью рабочих, который мог бы остановить Давида Хвеледиани.
Акт адвокат и ее доверительница оспорили: им показался странным тот факт, что причины несчастного случая определили заинтересованные лица. Но нового решения пока нет.
Разбирательство усложняет и то, что Давид Хвеледиани был трудоустроен в ООО «Сибагросоюз», а погиб на территории АО «Половинновский элеватор». Формально это разные предприятия, но, по словам Марии Соловьевой, оба принадлежат одним и тем же собственникам. По данным сервиса Rusprofile, единственным учредителем «Сибаграсоюза» является алтайская компания «Элли», конечными владельцами — Сергей Меркулов и Эмиль Шихмухамедов, «Половинновский элеватор» же существует в форме акционерного общества, и имена акционеров неизвестны. Однако на официальном сайте «Элли» «Половинновский элеватор» указан как одна из компаний, входящих в холдинг.
ООО «Элли» было образовано в 2005 году в Барнауле. Основной вид деятельности — торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Директор компании — Эмиль Ишмухамедов. По состоянию на конец 2022 года выручка компании составила 8,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 137 миллионов рублей.
— Производственные комплексы (элеваторы) расположены на станции Арбузовка Павловского района и станции Краснозерская Новосибирской области Краснозерского района. В с. Мамонтово имеются зерносклады. В 2018 году в состав компании «Элли» вошел Половинновский элеватор с хозяйствами АО «Голубинское», АО «Запрудихинское», АО «Новая заря», — отмечается в описании компании «Элли».
Согласно первому акту о расследовании несчастного случая на элеваторе, кроме самого Давида Хвеледиани технику безопасности нарушили еще два человека: начальник элеватора В.Н. Манойленко, который не обеспечил контроль на территории, в частности, за закрытием люка бункера, и главный инженер Д.М. Хайрудин, который не разработал план по предотвращению несчастных случаев с работниками, трудоустроенными на другом предприятии.
По данным сервиса Rusprofile, ООО «Сибагросоюз» руководит Анатолий Злодеев, в настоящее время предприятие находится в стадии реорганизации: к нему присоединяют еще одно юридическое лицо. Его основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. По состоянию на конец года выручка «Сибагросоюза» составила 569 миллионов рублей, чистая прибыль — 20 миллионов рублей.
Директором АО «Половинновский элеватор» является Евгений Скубильда, основной вид деятельности компании — хранение и складирование зерна. Выручка на конец минувшего года составила 189 миллионов рублей, чистая прибыль — 8,6 миллионов рублей.
Журналист НГС обратилась за комментарием к представителям обеих компаний. Директор «Сибагросоюза» Анатолий Злодеев, по словам его подчиненных, находился в отпуске. В отделе кадров, куда перенаправили корреспондентов, комментировать несчастный случай отказались. Аналогичный короткий ответ дали по телефону АО «Половинновский элеватор». Журналист НГС также попыталась связаться с компанией «Элли», но по телефону никто не ответил, поэтому она направила письменный запрос в компанию с просьбой прокомментировать позицию компании.
Позицию Анатолия Злодеева, хотя и через призму собственной субъективной оценки, излагает Оксана Хвеледиани:
— Он так поговорил со мной, что я ему сказала больше ко мне не подходить. Говорит, что, типа, зачем ты это все делаешь? Тебе, говорит, жить еще в этой деревне. Это все при Марии Владимировне [Соловьевой] было, она ему сказала, что эти слова мы будем рассматривать как угрозу. А он в ответ: «Нет, ни в коем случае, нет». Ты, говорит, лишишься всех привилегий.
— У вас есть какие-то особые привилегии в Половинном?
— Нет. Я сама в шоке: даже когда муж работал там, никаких у него привилегий не было, — нервно смеется женщина.
— Какие-то деньги вам работодатель заплатил?
— Да, 100 тысяч рублей на погребение. А потратили мы 250 тысяч: и родственники приехали, и коллеги пришли.
Следователи СК все это время тоже изучали страшную смерть Давида Хвеледиани. Решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем они должны вынести 18 декабря 2023 года.
Оксана ждет. Ищет работу, возит младших детей в школу и ждет с СВО старшего сына. Делать все это ей теперь приходится в одиночку.
Ранее НГС разбирался в другой странной смерти на производстве. При строительстве теплотрассы погиб, придавленный плитой, рабочий. Виновником этой трагедии следователи назвали его напарника-тракториста, сняв ответственность с больших начальников.