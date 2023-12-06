Тракторист отпущения: рабочего насмерть придавило плитой — в гибели обвинили его коллегу, сняв ответственность с больших начальников

46-летний рабочий из Новочибирска Дмитрий Шинкаренко погиб в результате несчастного случая: в процессе ремонта теплотрассы его насмерть придавила железобетонная плита. Кто виноват в трагедии, если мужчина вышел на опасную работу без допуска, а его напарник согласился поднимать многотонные конструкции обычным экскаватором? Инспекция по охране труда увидела серьезные нарушения в действиях начальства погибшего, но следователи сконцентрировались на трактористе, в итоге обвинив его в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как фирму, плотно связанную с НЗХК (Новосибирский завод химконцентратов), вывели из-под ответственности и в каком другом громком уголовном деле она фигурирует.
«Он побежал наверх, но упала плита»
Дмитрий и Ирина Шинкаренко прожили в браке 25 лет. Женщина называет погибшего супруга кормильцем, вместе с которым она вырастила и вывела в люди двоих детей. 8 августа 2023 года Ирине позвонили и сообщили, что её мужа больше нет. Он погиб.
— Сказали, что скончался на работе. Через 15 минут я на месте, там стояла машина скорой помощи, в которой он лежал. Он был ещё теплый, но уже без признаков жизни, — со слезами в голосе рассказала Ирина.
На месте трагедии она узнала, что Дмитрий участвовал в ремонте теплотрассы: он и водитель экскаватора укладывали на трубы железобетонные плиты и засыпали их землёй. При этом способ, который выбрали рабочие, вызывает по меньшей мере удивление. Они привязывали плиты стропами к ковшу экскаватора, ставили их в вертикальное положение, а затем укладывали в траншею. Обычно такие работы выполняют при помощи подъёмного крана, изначально придавая плитам горизонтальное положение.
— Это был безотказный человек, ответственный. Старался всем угодить. Если работодатель сказал, что надо сделать, значит, он сделает, — отметила супруга погибшего.
30-летний тракторист Георгий Титов позже рассказал следователям, что вместе с Шинкаренко они уложили четыре плиты. Оставался железобетонный п-образный лоток: его вертикально установили на плиту, на некотором расстоянии от трубы. Шинкаренко спустился в траншею, чтобы вручную подвинуть железобетонную конструкцию.
— В яме он взял металлический лом и начал двигать лоток, лоток провис на стропах, коротко говоря, лоток находился в воздухе, а потом лоток упал, но из-за чего это произошло, он (Титов) не знает. Он ему (Шинкаренко) крикнул «Осторожно», и Дмитрий побежал наверх, но плита упала ему по шею. Он выбежал, Дмитрий уже не двигался и молчал, — говорится в материалах дела (имеются в распоряжении редакции НГС).
Ирина Шинкаренко уверяет, что на место трагедии приезжал «начальник Следственного комитета», который заявил ей о скором возбуждении уголовного дела. Фамилию следователя она не помнит.
— Сказал, что здесь нарушение стопроцентное и будет возбуждено дело по ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). В тот же день сказал, — отметила женщина в разговоре с корреспондентом НГС.
В новосибирском управлении Следственного комитета сообщили, что по факту инцидента действительно было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), расследование ещё не окончено.
«Экорт»-услуги
Дмитрий Шинкаренко был трудоустроен рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в ООО «Экорт». В материалах дела говорится, что компания арендует административное здание на территории Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК). Со слов заместителя директора фирмы Николая Давыденко (здесь и далее показания сотрудников «Экорта» и других свидетелей описаны по протоколам их допросов в уголовном деле, — Прим., ред.), основным видом деятельности «Экорта» является «выполнение работ по строительству, ремонту и модернизации ПАО «НЗХК» на его территории».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экорт» было зарегистрировано в 2007 году. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Учредитель — Михаил Столяров, директор — Александр Осокин. По итогам 2022 года, выручка компании составила 178,7 млн рублей, прибыль — 10,7 млн рублей.
Начальник отдела региональной Госинспекции труда Евгений Пискарев выяснил, что основной офис компании расположен в нескольких сотнях метров от заводских корпусов — по адресу Объединения 102/2, где административные помещения, прилегающая территория и коммуникации принадлежат ИП Столярова Г.А на праве собственности. Когда возникла необходимость ремонта трубопровода на территории у офисного здания, предприниматели не стали обращаться в ресурсоснабжающие организации. Починкой трубы по устной договоренности с собственником занялись сотрудники «Экорта».
После того, как сварочные работы были завершены, Шинкаренко поручили засыпать выкопанную траншею. Замдиректора «Экорта» Николай Давыденко заявил следователям, что он предполагал исключительно «земляные работы», а «перемещение железобетонных плит не планировалось». Именно поэтому на участок пригнали экскаватор.
Вместе с тем на первом допросе, как следует из материалов дела, Давыденко признавал, что дал поручение Шинкаренко провести «строительно-монтажные работы», но впоследствии от этих показаний отказался.
«Экорт» заказал услуги экскаваторщика со стороны. На объект приехал Георгий Титов. Узнав, что ему предстоит делать, по его словам, он заявил Шинкаренко, что экскаватор не предназначен для поднятия грузов. Тот ответил, что у него уже есть соответствующий опыт.
— Меня уговорил выполнить эти работы Шинкаренко, — заявил Титов следователю (показания есть в распоряжении редакции).
Изучив обстоятельства трагедии, инспектор охраны труда Евгений Пискарев нашёл в ситуации несколько серьезных нарушений, ставших причинами трагедии. Основные — использование техники, не предназначенной для указанного вида работ, допуск Шинкаренко к работе со стропами без специального обучения, неудовлетворительный контроль за производством работ со стороны руководства «Экорта».
Дебри следствия
В ответ на официальный запрос редакции в региональном управлении Следственного комитета коротко сообщили, что на момент 1 декабря уголовное дело (ч.2 ст.143 УК РФ), возбужденное по факту гибели Дмитрия Шинкаренко, расследуется. Подробности в ведомстве отказались оглашать, сославшись на тайну следствия.
При этом 23 ноября в причинении смерти рабочему по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ) следователи обвинили 30-летнего тракториста Георгия Титова. Постановление имеется в распоряжении редакции.
А уже 4 декабря 2023 года следователь, который разбирается в трагедии, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч.2 ст.143 УК РФ) по результатам доследственной проверки. Он не нашёл состава преступления в действиях замдиректора «Экорта» Николая Давыденко, отправившего погибшего на объект. Постановление имеется в распоряжении редакции.
Адвокат жены погибшего Ирина Новичкова уверяет, что уголовное дело о нарушениях требований охраны труда, которое было возбуждено по факту гибели Шинкаренко, впоследствии было прекращено и появилось два отдельных материала: доследственная проверка (отказ) и уголовное дело о причинении Шинкаренко смерти по неосторожности против тракториста.
— Я, как представитель потерпевшей, считаю, что незаконно прекращено уголовное дело по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса. Я полагаю и уверена, что всеми материалами дела, в том числе актом расследования несчастного случая, протоколами опросов и допросов в полном объеме подтверждается причастность сотрудников «ЭКОРТ» к несчастному случаю, — подчеркнула адвокат.
Новичкова подала жалобу главе Следкома Александру Бастрыкину, ещё одну направила в областную прокуратуру.
В компании «Экорт» на просьбу корреспондента НГС прокомментировать ситуацию заявили, что руководство занято. Ведущий специалист по кадрам компании Инна Валерьевна (фамилию назвать отказалась) пообещала передать информацию начальству, но за сутки перед публикацией реакции не последовало. Дозвониться до учредителя компании Михаила Столярова не удалось.
Коррупционный момент
29 ноября завершился суд над менеджером НЗХК Александром Тихоновым, которого обвинили в коммерческом подкупе сотрудниками «Экорта». Следователи выяснили, что компания использовала арендованное на заводе оборудование, но ремонтировали его сотрудники предприятия: фактически за счёт НЗХК. По версии силовиков, Тихонов помогал ускорить ремонт и обещал дальнейшее содействие, а взамен получил 300 тысяч рублей и четыре автошины к своему Toyota Land Cruiser 200. Суд признал менеджера виновным по ст. 204 УК РФ и приговорил его к 5 годам заключения условно. О привлечении к ответственности сотрудников «Экорт» не сообщалось.
Новосибирский завод химконцентратов — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран, российский производитель чистой литиевой продукции. НЗХК входит в состав «ТВЭЛ» — топливной компании госкорпорации «Росатом». По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2021 года выручка ПАО НЗХК составила 8,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 637,1 миллиона рублей.