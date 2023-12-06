Тракторист отпущения: рабочего насмерть придавило плитой — в гибели обвинили его коллегу, сняв ответственность с больших начальников

«Он побежал наверх, но упала плита»

Дмитрий и Ирина Шинкаренко прожили в браке 25 лет. Женщина называет погибшего супруга кормильцем, вместе с которым она вырастила и вывела в люди двоих детей. 8 августа 2023 года Ирине позвонили и сообщили, что её мужа больше нет. Он погиб.



— Сказали, что скончался на работе. Через 15 минут я на месте, там стояла машина скорой помощи, в которой он лежал. Он был ещё теплый, но уже без признаков жизни, — со слезами в голосе рассказала Ирина.



На месте трагедии она узнала, что Дмитрий участвовал в ремонте теплотрассы: он и водитель экскаватора укладывали на трубы железобетонные плиты и засыпали их землёй. При этом способ, который выбрали рабочие, вызывает по меньшей мере удивление. Они привязывали плиты стропами к ковшу экскаватора, ставили их в вертикальное положение, а затем укладывали в траншею. Обычно такие работы выполняют при помощи подъёмного крана, изначально придавая плитам горизонтальное положение.

