«На 8-ой этаж лезет!»: сибиряк без страховки вскарабкался по балконам высотки в Стрижах — шокирующее видео

Новосибирец без страховки поднялся с первого по пятый этаж по балконам 12-этажки в микрорайоне «Стрижи». Его опасная выходка попала в объектив видеокамеры жителей соседнего дома и теперь появилась.
— У нас чувак вон лезет на восьмой этаж! — говорит автор видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
Неизвестно, добрался ли сибиряк до 8 этажа, видеозапись обрывается, когда он достиг пятого.
ЖК «Эволюция» обслуживает управляющая компания «Стрижи», а охраняет — ЧОП «Легион». В обеих организациях сообщили НГС, что к ним не поступали сообщения о данном происшествии.
В пресс-службе новосибирской полиции пообещали предоставить НГС комментарий в ближайшее время.
Ранее инженер новосибирского Шлюза упал с высоты и не смог выйти из комы.
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