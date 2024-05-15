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Сибиряк без страховки полез по балконам высотки

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Происшествия «На 8-ой этаж лезет!»: сибиряк без страховки вскарабкался по балконам высотки в Стрижах — шокирующее видео

«На 8-ой этаж лезет!»: сибиряк без страховки вскарабкался по балконам высотки в Стрижах — шокирующее видео

Мужчина продемонстрировал незаурядную физическую подготовку. Его мотивы остаются неизвестными

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Очевидцы утверждают, что мужчина вскарабкался с 1 по 5 этаж

Новосибирец без страховки поднялся с первого по пятый этаж по балконам 12-этажки в микрорайоне «Стрижи». Его опасная выходка попала в объектив видеокамеры жителей соседнего дома и теперь появилась.

— У нас чувак вон лезет на восьмой этаж! — говорит автор видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Неизвестно, добрался ли сибиряк до 8 этажа, видеозапись обрывается, когда он достиг пятого.

У дома стояла машина полиции

ЖК «Эволюция» обслуживает управляющая компания «Стрижи», а охраняет — ЧОП «Легион». В обеих организациях сообщили НГС, что к ним не поступали сообщения о данном происшествии.

В пресс-службе новосибирской полиции пообещали предоставить НГС комментарий в ближайшее время.

Если вы знаете что-либо об этом экстремале или о причинах, которые помешали ему воспользоваться лифтом или лестницей, расскажите об этом редакции.
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Ранее инженер новосибирского Шлюза упал с высоты и не смог выйти из комы.

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