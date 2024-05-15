«Задержали как террориста»: на новосибирского министра ЖКХ завели второе уголовное дело — что удалось узнать следователям

Дениса Архипова отправили в следственный изолятор на два месяца, он стал фигурантом двух уголовных дел Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области стал фигурантом двух уголовных дел о превышении должностных полномочий. Оба они так или иначе связаны с реализацией мусорной реформы в Новосибирской области. Когда она с треском провалилась, под пресс попали не только связанные с «Экологией-Новосибирск» лица, но и профильный министр. Денис Архипов, находясь в СИЗО, сохранил свою должность, хотя рискует потерять все имущество — оно арестовано. Все, что известно о деле министра на данный момент, в материале НГС.

Финансирование в никуда

Спустя три недели после громкого задержания и последующего заключения в СИЗО министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова стало известно, что на него завели и второе уголовное дело — по статье о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).



— Установлено, что министр ЖКХиЭ Новосибирской области Денис Архипов в отсутствие полномочий в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области, — уточнили 13 мая в прокуратуре Новосибирской области.



Денис Архипов выглядел подавленным во время суда по избранию меры пресечения Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











По данным источника НГС, знакомого с материалами дела, речь идёт об акционерном обществе «Экооператор». Оно было создано в 2015 году департаментом земельных отношений Новосибирской области, когда губернатором региона был нынешний сенатор Владимир Городецкий. В 2017-м в состав учредителей АО вошла Лариса Анисимова — директор ООО «Экология-Новосибирск», которое через год стало региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. В июле 2019 года АО «Экооператор» ликвидировали.



По данным «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» зарегистрировано 9 октября 2012 года. В состав учредителей и участников входят ООО «Компания проектного финансирования», Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров. Конечными владельцами, в свою очередь, являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Руководила компанией в качестве гендиректора Лариса Анисимова. В марте на активы учредителей компании наложили арест, Лариса Анисимова находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.



По версии следствия, министр знал, что компания не прошла конкурс на присвоение статуса регоператора и фактически не может больше работать. При этом из областного бюджета ей уже выделили 10 миллионов рублей. Часть этих денежных средств затем вернулась в бюджет региона, и ущерб, как считает следствие, составил 6,3 миллиона рублей.

Действия Дениса Архипова в пользу регионального оператора «Экологии-Новосибирск» стали основанием для первого уголовного дела о превышении должностных полномочий министром. По версии следствия, бюджет из-за этого недополучил 220 миллионов рублей.



«Министр виноват»

Адвокат Дениса Архипова отказывается общаться не только с прессой, но и с общественным советом при министерстве ЖКХ и энергетики. В самом совете комментируют только первое дело Архипова — по второму позиция еще не выработана.



— В любом случае, в экономическом преступлении министр виноват. Это мы все понимаем, и я лично, и общественный совет, — заявил НГС председатель общественного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Сергей Аверьяскин. — Но мне кажется, не надо было делать такую показуху: задержали его, как насильника, педофила или террориста, в цепи заключили его на Каменской, потом в цепях привезли в министерство. Я понимаю, когда взяточников так ловят, — такие подонки заслуживают подобного отношения. Но здесь ситуация иная.

Министра задержали в его служебном кабинете Источник: Прокуратура Новосибирской области

По мнению Аверьяскина, Денис Архипов, хоть и нарушил закон, но действовал в интересах бюджета в патовой ситуации.

— Из всех возможных опций «зла» министр выбрал самую минимальную по потерям для бюджета, — добавил Аверьясин.



Подробно позицию общественного совета по первому делу министра мы приводили в мартовском материале. Сам министр на момент публикации поста не лишился, его обязанности временно исполняет его заместитель Евгений Назаров. Всю информацию об уголовном преследовании министра мы собираем в этом сюжете.



Взлёт и падение мусорного регоператора

Предполагалось, что региональным оператором по вывозу мусора по концессии станет правительственная компания — для этого в 2015 году и было учреждено АО «Экооператор». Этим планам не было суждено сбыться: осенью 2017 года президент назначил и.о. губернатора Андрея Травникова, и он вскоре заявил о неминуемом разрыве заключенных до него договоренностей.



В 2018 году министерство ЖКХ заключило соглашение об обращении с твердыми бытовыми отходами (ТБО) с «Экологией-Новосибирск», и компания стала региональным оператором в рамках мусорной реформы.



Официальный старт реформы был дан в январе 2019 года. На организацию сбора платежей и расчетов с подрядчиками руководство «Экологии-Новосибирск» попросило у перевозчиков три месяца. Но по истечении этого срока предприниматели не получили обещанной выплаты и вскоре стали подавать иски на «Экологию-Новосибирск» с требованием погасить долги. Большинство перевозчиков продолжало работать фактически без оплаты.

В декабре 2021 года «Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве, но подчеркнула, что продолжает работать «в прежнем режиме». Мера, по словам их представителей, была вынужденной, «чтобы не допустить увеличения кредиторской задолженности, а также создать условия для поэтапного расчета с контрагентами».



В начале 2023 года регоператора признали банкротом. Его функции взяло на себя муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), которому «Экология» задолжала более полумиллиарда рублей. Просуженная задолженность бывшего регоператора перед новосибирскими перевозчиками на тот момент составила 880 миллионов рублей, а общая сумма долга, по неподтвержденным данным, может превышать 2 миллиарда рублей.



В январе 2023 года Следователи ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на 30 миллионов рублей на неустановленных лиц из числа руководителей «Экологии-Новосибирск». 15 марта 2024 года арбитражный суд арестовал счета, ценные бумаги и имущество десяти людей, причастных к «Экологии-Новосибирск».