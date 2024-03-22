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Криминал Уголовное дело Архипова

Министра ЖКХ Новосибирской области доставили в суд — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Следствие хочет отправить Дениса Архипова в СИЗО

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Дениса Архипова обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Утром 22 марта министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова под конвоем доставили в Центральный районный суд. Об этом рассказал присутствующий в суде журналист НГС Павел Тиунов.

— Вину Архипов не признает, — сообщил Павел Тиунов из зала суда.

Дениса Архипова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями — по части 3 статьи 283 УК РФ. Как установили прокуроры в ходе проверки, он заключил соглашение о вывозе бытовых отходов с компанией «Экология-Новосибирск», которое было обеспечено банковской гарантией 220 миллионов рублей. Соглашение исполнено не было.

— Действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 миллионов рублей, — сообщили ранее в прокуратуре Новосибирской области.

20 марта 2024 года Дениса Архипова задержали.

В тот же день было возбуждено еще два уголовных дела по материалам прокурорских проверок. Павел Тиунов узнал, кто именно жаловался заместителю генерального прокурора, и почему их сложно назвать простыми новосибирцами.

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