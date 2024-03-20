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Криминал Уголовное дело Архипова

Ущерб бюджету 220 млн рублей: как задерживали и в чем обвинили министра ЖКХ Дениса Архипова

Чиновник, по версии следствия, действовал в интересах компании «Экология-Новосибирск»

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Министра задержали в его служебном кабинете

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, выбирая между интересами областного бюджета и коммерческой компании, встал на сторону предпринимателей. Чиновник, которого обвинили в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 285 УК РФ), по версии следствия, помог компании «Экология-Новосибирск» сохранить банковскую гарантию в размере 220 млн рублей.

По данным прокуратуры НСО, в 2018 году между региональным министерством ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение, по которому на компанию возложили организацию обращения с коммунальными отходами. В 2022 году соглашение было подкреплено банковской гарантией в сумме более 220 млн рублей.

«Экология-Новосибирск» обязательств по соглашению не выполнила, в результате банку было отправлено требование об уплате гарантии. Денис Архипов, уверены правоохранители, отозвал требование.

— В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

Министр задержан на ближайшие 48 часов, дальнейшую его судьбу решит суд

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. В ближайшие дни суд примет решение об избрании ему меры пресечения. По предъявленному обвинению Архипову грозит до 10 лет лишения свободы.

Всю информацию об уголовном деле Архипова мы собираем в этом сюжете.

Несколько дней назад Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета, ценные бумаги и имущество десяти людей, причастных к «Экологии-Новосибирск», которая была регоператором по обращению с мусором в Новосибирской области и входила в ГК «ВИС».

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