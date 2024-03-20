Ущерб бюджету 220 млн рублей: как задерживали и в чем обвинили министра ЖКХ Дениса Архипова

Министра задержали в его служебном кабинете Источник: Прокуратура НСО











Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, выбирая между интересами областного бюджета и коммерческой компании, встал на сторону предпринимателей. Чиновник, которого обвинили в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 285 УК РФ), по версии следствия, помог компании «Экология-Новосибирск» сохранить банковскую гарантию в размере 220 млн рублей.



По данным прокуратуры НСО, в 2018 году между региональным министерством ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение, по которому на компанию возложили организацию обращения с коммунальными отходами. В 2022 году соглашение было подкреплено банковской гарантией в сумме более 220 млн рублей.



«Экология-Новосибирск» обязательств по соглашению не выполнила, в результате банку было отправлено требование об уплате гарантии. Денис Архипов, уверены правоохранители, отозвал требование.



— В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

Министр задержан на ближайшие 48 часов, дальнейшую его судьбу решит суд Источник: Прокуратура НСО

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. В ближайшие дни суд примет решение об избрании ему меры пресечения. По предъявленному обвинению Архипову грозит до 10 лет лишения свободы.



Всю информацию об уголовном деле Архипова мы собираем в этом сюжете.