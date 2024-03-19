Суд арестовал счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск» и бывших гендиров ГК «ВИС»

В решение суда уточняется, что «принятые обеспечительные меры не лишают лиц прав владения и пользования своим имуществом. Наложение ареста на денежные средства ответчиков не влечет их взыскание, ответчики лишь ограничиваются в возможности по распоряжению денежными средствами в пределах указанной судом суммы».

Решение суда сразу вступило в законную силу.

1 февраля 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. В марте суд признал компанию банкротом. Сегодня функции регоператора по вывозу мусора исполняет «МУП Спецавтохозяйство».

