Суд арестовал счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск» и бывших гендиров ГК «ВИС»

Суд арестовал счета, ценные бумаги и имущество десяти людей, причастных к «Экологии-Новосибирск», которая была регоператором по обращению с мусором в Новосибирской области и входила в ГК «ВИС». Такое решение суд принял 15 марта в рамках дела о банкротстве компании. С заявлением вышел конкурсный кредитор должника — компания «Экосервис» из Бердска.
— Необходимость принятия обеспечительных мер по мнению конкурсного кредитора вызвана тем, что ответчиками могут быть предприняты действия по отчуждению имущества из собственности, что приведет к невозможности исполнения судебного акта в будущем, — говорится в определении Арбитражного суда.
Арбитражный суд Новосибирской области поддержал требования бердской компании. Арест на счета, имущество и ценные бумаги наложен на Татьяну Бобыреву, Юрия Туктарова, Игоря Фраинта, Екатерину Невзорову, Дениса Карасева, Игоря Коваля, Андрея Чемодурова, Кирилла Гапеева, Игоря Снегурова и Дмитрия Доева. Сумма более 874 миллионов рублей.
В решение суда уточняется, что «принятые обеспечительные меры не лишают лиц прав владения и пользования своим имуществом. Наложение ареста на денежные средства ответчиков не влечет их взыскание, ответчики лишь ограничиваются в возможности по распоряжению денежными средствами в пределах указанной судом суммы».
Решение суда сразу вступило в законную силу.
1 февраля 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. В марте суд признал компанию банкротом. Сегодня функции регоператора по вывозу мусора исполняет «МУП Спецавтохозяйство».
По данным сервиса «Контур.Фокус», среди учредителей «Экологию-Новосибирск» значатся — Бобырева, Невзорова, Фраинт, Туктарова, а конечный владелец — «Группа «ВИС», которая сейчас является акционерным обществом. Остальные также имеют или имели отношение к компаниям, которые входят в «ВИС». В основном это топ-менеджеры.
Денис Карасев был гендиром «Вис Строительные Машины» и «Четвертой концессионной компании». Игорь Коваль ликвидировал компанию «Вис Социальные Проекты» и сейчас делает то же самое с «ВИС Девелопмент». Андрей Чемодуров сейчас — генеральный директор «Двадцать восьмой концессионной компании».
Кирилл Гапеев был генеральным директором самой головной компании «ВИС», как и Игорь Снегуров и Дмитрий Доев. А 5 февраля во главе «Группы «ВИС» (АО) встал Сергей Юдин. На 2022 год выручка компании составила 864,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 150,6 миллионов рублей.
В феврале суд наложил арест на «ЭкоТранс-Н», «КПФ», «ПФ ВИС» и запретил Группе «ВИС» (АО) отчуждать или обременять доли в уставном капитале «ПФ «ВИС». Группа «ВИС» в свою очередь подала на это решение апелляционную жалобу.
НГС направил запрос в группу «ВИС», чтобы узнать отношение компании к принятому решению.
Группа «ВИС» стала известна в Новосибирске после начала строительства платного четвертого моста, сдачу которого перенесли на 2024 год. Но для компании это далеко не первый крупный проект. «ВИС» строила социальные и спортивные объекты, набережные и инфраструктуру для энергетики.