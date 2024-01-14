Заказы «Газпрома» и стройка в вечной мерзлоте: чем отметился концессионер четвертого моста в других городах — не везде все гладко

Группа «ВИС» стала известна в Новосибирске после начала строительства платного моста, сдачу которого перенесли на 2024 год. Но для компании это далеко не первый крупный проект. «ВИС» строила социальные и спортивные объекты, набережные и инфраструктуру для энергетики. Особенно группа компаний отметилась в Якутии и Ямало-Ненцком автономном округе. Рассказываем, что уже построила компания и какие объекты есть в планах.
Готовые объекты
Информацию о построенных зданиях «ВИС» публикует на своем сайте. Там указано, что группа компаний завершила несколько десятков проектов. Среди них административное здание компании «Газпром добыча Оренбург» и Дворец культуры и спорта в том же Оренбурге, административно-бытовой комплекс для «Газпром добыча Ноябрьск», телевизионная башня в Астрахани, Ледовый дворец в Надыме (ЯНАО).
По информации RusProfile, АО Группа «ВИС» существует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Производственная фирма «ВИС» построила детские сады в Губинском (ЯНАО), Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде и поселке Тазовский (ЯНАО). В Салехарде также возвели лечебный корпус детской поликлиники, комплекс речного вокзала, цех по переработке молока. В Ноябрьске — Окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и жилой комплекс «Северное сияние».
Строительство Речного Вокзала и набережной в Салехарде закончили в 2015 году. Через несколько лет на территории заметили трещины и провалы. После этого группа «ВИС» приступила к обновлению набережной.
— В последнее время часто возникают проблемы с грунтами, поэтому, думаю из-за этого. Зимой будет перерыв, соответственно, в следующем году будут продолжаться работы по выравниванию площадки и монтажу основанию, — рассказал каналу «Вести Ямал» Артём Вдовыкин, начальник территориального управления ООО ПФ «ВИС» в тюле 2022 года.
В Новом Уренгое «ВИС» выступила генеральным подрядчиком строительства вокзала, микрорайона Тундровый, спортивно-оздоровительного комплекса, социально-реабилитационного центра и «Дома жизни» — здания ЗАГС.
Микрорайон Тундровый строили с 2013 по 2017 годы. В 2020 году жители начали замечать искривление стен, а зимой температура в квартирах опускалась до +16 градусов. В ходе мониторинга специалисты обнаружили процессы растепления грунта, что и привело к осадке зданий. При этом в МЧС заявили, что конструктив не нарушен, и потому опасности для жильцов нет.
— Компания ВИС привлекла достаточно серьезный институт, который строил Крымский мост. Их решение было для нас аргументом большим. Мы обязательно будем проводить мониторинг после всех работ в течение какого-то времени. Компания «ВИС» всем точно гарантирует: квартиры поправят, у них есть гарантия до 21–22 года», — рассказал каналу «Вести Ямал» Дмитрий Барашков, главный специалист производственной фирмы «ВИС».
После этого специалисты начали укреплять фундаменты дополнительными сваями.
Перед Олимпиадой в Сочи «ВИС» проложила несколько водоводов до Олимпийской деревни и других объектов, а также газопровод до горнолыжного комплекса «Роза Хутор». В Астрахани и Ярославле компания обустроила набережные, инвестором выступал «Газпром».
Также компания построила газотурбинную электростанцию для Новоуренгойского газохимического комплекса. На сайте группы «ВИС» указано, что проект реализовали на землях с вечной мерзлотой, в условиях максимально низких температур и ограниченности водных ресурсов. Инвестором выступал «Газпром». Энергетическая компания еще инвестировала средства в работы для Астраханского газового комплекса, дожимной компрессорной станции Вынгапурского газового промысла, базы аварийно-восстановительных поездов управлений магистральных газопроводов.
За пять лет, с 2017 по 2022 год, дочерняя компания ВИС — «Региональная концессионная компания», построила и ввела в эксплуатацию дорогу «Обход Хабаровска». На сайте указано, что это первый проект государственно-частного партнерства в сфере транспорта на Дальнем Востоке. Это скоростная трасса, которая помогает разгрузить дорожную сеть Хабаровска и вывести грузовой транспорт за его пределы.
Согласно концессионному соглашению, «ВИС» будет заниматься эксплуатацией дороги до 2031 года. Стоимость проезда по трассе составляет от 20 рублей (для легковых машин) до 620 рублей (для грузовиков). По информации сайта правительства Хабаровского края, стоимость строительства на 2016 год оценивалась в 37,9 миллиарда рублей.
Как писал ТАСС в апреле 2022 года, основные работы на обходе закончили в октябре 2021 года. Весной при осмотре объекта на нем выявили нарушения. Подробнее о них написала в своем телеграм-канале министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева:
— Осмотрели трассу «Обход Хабаровска» км 13 — км 42 на предмет технической готовности, недостатков и возможности запуска организации движения. Результаты далеко не радуют. Замечаний множество — начиная с дорожной разметки и заканчивая благоустройством и санитарным состоянием территорий на объекте.
Ситуацию прокомментировал Сергей Юдин, второй советник председателя совета директоров группы «ВИС». В апреле 2022 года он рассказал, что замечания устранят после потепления, до конца мая 2022 года.
Часть работ строители не могли закончить из-за судебного процесса по поводу двух съездов с трассы. На стройку наложили запрет с 20 июля 2021 года по 22 февраля 2022 года. Также не были закончены пусконаладочные работы на пунктах оплаты. Формальная причина — очень схожая с объяснениями задержки ввода моста в Новосибирске.
— С ноября 2021 года финансирование работ со стороны банка остановлено и не ведется концедентом. Все работы, обслуживание дороги в необходимом для ее сохранности состоянии, а также обслуживание банковских кредитов производятся за счет средств группы «ВИС». В связи с текущей экономической ситуацией, резким ростом ключевой ставки Банка России, значительным удорожанием стоимости материалов и работ это существенно осложняет работу и ведет к незапланированным финансовым издержкам концессионера, — объяснил тогда Юдин.
Что строят сейчас
В других городах России группа «ВИС» занимается проектированием и строительством транспортных, инфраструктурных, социальных объектов и жилых домов. Так, дочерняя копания стала государственно-частным партнером строительства Государственной филармонии Якутии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске. В Салехарде компания возводит административное здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в Якутске группа «ВИС» строит SMART-поликлинику.
— Якутск расположен в зоне вечной мерзлоты, поэтому проектировщики предусмотрели дополнительные мероприятия для обеспечения устойчивости здания и безопасности его эксплуатации, — говорится об объекте.
«ВИС» заключила концессию на проектирование, строительство и эксплуатацию моста через реку Лену в Якутии. Работы должны завершить до 2028 года. Компания заявляет, что «в зоне вечной мерзлоты вантовых мостов еще никто не строил». Переправа должна помочь поставлять необходимые товары в трудно доступные районы Якутии, заменить паромы и опасные зимники. Стоимость строительства оценивают примерно в 130 миллиардов рублей. Об этом сентябре 2023 года сообщило правительство Якутии.
Дочерняя «Четвертая концессионная компания» занимается проектированием и строительством Мытищинской скоростной хорды, которая дублирует МКАД. В конце декабря, по информации «ВИС», готовность составляла 70%. Дорога должна помочь улучшить транспортное сообщение в Московской области. В 2020 году ТАСС сообщал, что строительство оценивают примерно в 42 миллиарда рублей.
Кроме этого «ВИС» обустраивает коммунальные объекты. В городе Солнечногорске Московской области производственная фирма «ВИС» реконструирует очистные сооружения. Также компания строит аналогичные сооружения в Кашире.
Четвертый мост, который строится в Новосибирске с 2020 года, за время работ подорожал на 9 миллиардов. В начале прошлого декабря стало известно, что работы замедлили из-за споров о финансировании между группой «ВИС» и концедентом — министерством транспорта Новосибирской области. Как выглядит объект и какие работы ведут сейчас, читайте в материале НГС. Что сами строители говорят о срыве сроков, можно посмотреть на видео.