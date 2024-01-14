Заказы «Газпрома» и стройка в вечной мерзлоте: чем отметился концессионер четвертого моста в других городах — не везде все гладко

Готовые объекты

Информацию о построенных зданиях «ВИС» публикует на своем сайте. Там указано, что группа компаний завершила несколько десятков проектов. Среди них административное здание компании «Газпром добыча Оренбург» и Дворец культуры и спорта в том же Оренбурге, административно-бытовой комплекс для «Газпром добыча Ноябрьск», телевизионная башня в Астрахани, Ледовый дворец в Надыме (ЯНАО).



По информации RusProfile, АО Группа «ВИС» существует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.

