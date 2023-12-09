Что говорят строители четвертого моста о срыве сроков и что сейчас происходит на стройке — видео

6 декабря представители группы «ВИС» пригласили журналистов на строительную площадку, чтобы объяснить, что происходит, почему стройка затянулась. 6 декабря — эта дата значилась как день запуска моста, теперь открытие переносится на четвертый квартал следующего года. На встрече с журналистами речь шла о разногласиях концессионера с минтрансом, судах и замороженных деньгах. В этом видео представители группы «ВИС» отвечают на главные вопросы и рассказывают, на каком этапе стройка.
— Перенос сроков связан с объективными причинами, о которых мы все знаем. Это пандемия, санкции, введенные в отношении Российской Федерации, турбулентность политики, и, соответственно, наши отношения с концедентом в плане финансирования проекта, — прокомментировал перенос сроков завершения строительства моста первый заместитель директора группы ВИС, генеральный директор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин.
В этом видео приводим его комментарии, в том числе, по разногласиям по поводу денег на четвертый мост. Директор проекта четвертого моста Владислав Вавилин рассказал про этапы строительства и подвел промежуточные итоги. Все подробности о строительстве моста читайте в репортаже Екатерины Евстафьевой, после которого читатели НГС поделились мнением по поводу того, что мост откроют только через год.