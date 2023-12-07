Виноваты магнитные бури? Новосибирцы высказались о переносе сдачи четвертого моста

Накануне, 6 декабря, стало известно о том, что сдачу четвертого моста в Новосибирске перенесли на конец 2024 года. Читатели оставили сотни комментариев к этой новости, и тем самым выразили свое отношение к происходящему.
— Ожидаем окончательный ввод моста в четвертом квартале 2024 года. Перенос сроков связан с объективными причинами: пандемия, санкции, введенные в отношении Российской Федерации, турбулентность политики, соответственно, наши отношения с концедентом в плане финансирования проекта, которые мы, я надеюсь, в ближайшее время разрешим, — объяснил генеральный директор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин.
Мы собрали самы интересные комментарии читателей к новости про перенос сроков.
— Действительно, куда торопиться? Ведь впереди вечность! (если быть точным — около 5 млрд лет, пока не погаснет Солнце), — пишет пользователь Siberiak.
Читатель под ником 274502334 оказался менее красноречивым:
— Никогда такого не было, и вот опять?
Другой пользователь, Саня Аспирин, засомневался в причинах переноса работ:
— А при чем тут пандемия? В 2023-м то. Работы замедлились из-за того, что строители были вынуждены заниматься строительством моста удаленно на дому?
— На период достройки развязок сделать пешеходно-велосипедным. Забеги имени Раевича можно устраивать. По чистому речному воздуху, — внес предложение Гость.
— В качестве компенсации для тех, у кого новосибирская прописка, он должен быть бесплатным... и право передаваться по наследству... — считает Zemb.
— К тому времени как раз и Спортивную будут заканчивать... — предположил Гость.
А пользователь Cobalt & Nickel высказал назвал другие причины, которые могли повлиять на ход стройки:
— Пандемия, санкции, шторм в Сочи, приход к власти Милея в Аргентине, вулкан на Филлиппинах, сильные на Солнце магнитные бури, неудачный запуск Луны 25 — ну просто куча объективных причин для продления срока моста.
Накануне, 6 декабря, журналистам показали стройку четвертого моста в Новосибирске. Представитель группы «ВИС» сообщил, что стоимость работ выросла на 9 миллиардов. Посмотрите, что происходит на объекте сейчас.