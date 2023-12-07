Виноваты магнитные бури? Новосибирцы высказались о переносе сдачи четвертого моста

Читатель под ником 274502334 оказался менее красноречивым:



— Никогда такого не было, и вот опять?



Другой пользователь, Саня Аспирин, засомневался в причинах переноса работ:



— А при чем тут пандемия? В 2023-м то. Работы замедлились из-за того, что строители были вынуждены заниматься строительством моста удаленно на дому?

— На период достройки развязок сделать пешеходно-велосипедным. Забеги имени Раевича можно устраивать. По чистому речному воздуху, — внес предложение Гость.



— В качестве компенсации для тех, у кого новосибирская прописка, он должен быть бесплатным... и право передаваться по наследству... — считает Zemb.

