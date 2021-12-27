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«Усилена работа перед праздниками»: в «Экологии-Новосибирск» объяснили, как обстоят дела при самобанкротстве

Сейчас в компании ввели процедуру наблюдения

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«Экология-Новосибирск» пришла в регион в 2018 году и стала единым оператором по обращению с ТКО

«Экология-Новосибирск» пришла в регион в 2018 году и стала единым оператором по обращению с ТКО

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В «Экологии-Новосибирск» заявили, что несмотря на иск о самобанкротстве, они работают в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас в организации введена процедура наблюдения. Это сделано, чтобы не допустить кассовых разрывов и обеспечить расчеты.

— Эта мера носит технический характер, ее главная цель — финансовое оздоровление компании, недопущение увеличения кредиторской задолженности, а также создание условий для поэтапного расчета с контрагентами, — рассказали в компании.

Сейчас «Экология-Новосибирск» работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе регоператора. Компания направила в Министерство ЖКХ графики маршрутов транспортирования и сбора мусора на 2022 год. Мусор будут вывозить «на основании заключенных с операторами договоров».

— В канун предстоящих новогодних каникул усилена работа всех подразделений, проведен планово-предупредительный ремонт спецтехники, на случай промерзания гидравлических систем мусоровозов подготовлены резервные машины, пересмотрены графики работы экипажей мусоровозов в режиме повышенного отходообразования, составлены графики дежурств, — добавили в «Экологии-Новосибирск».

О намерении подать на самобанкротство компания заявила в начале декабря. Позже компания сообщила, что это необходимо для обеспечения бесперебойной работы. Затем губернатор области заявил, что процедура расторжения договора с региональным оператором уже запущена.

НГС поговорил с директором компании Ларисой Анисимовой, депутатом Заксобрания Новосибирской области из комиссии по ЖХК и тарифам Вадимом Агеенко и юристом Сергеем Карпекиным, чтобы разобраться, к чему может привести банкротство и что ждет регоператора.

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банкротствоэкология
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