Губернатор заявил, что процедура расторжения договора с «Экологией-Новосибирск» запущена

«Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве в начале декабря. Позже компания сообщила, что это необходимо для обеспечения бесперебойной работы. НГС поговорил с директором компании Ларисой Анисимовой, депутатом Заксобрания Новосибирской области из комиссии по ЖХК и тарифам Вадимом Агеенко и юристом Сергеем Карпекиным, чтобы разобраться, к чему может привести банкротство и что ждет регоператора.