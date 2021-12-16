Губернатор заявил, что процедура расторжения договора с «Экологией-Новосибирск» запущена

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что уже запущена процедура расторжения договора с региональным оператором «Экология-Новосибрск». Об этом он рассказал в большом интервью изданию «Континент Сибирь».
— Я дал команду запустить процедуру расторжения договора с регоператором. Процедура начата. Она не быстрая. Требовалось принять нормативные распорядительные документы. На уровне правительства нужно проработать сам порядок перехода полномочий от оператора на организацию, которая подхватила бы эту функцию. Поэтому процесс идет, — сказал Андрей Травников.
Он также сообщил, что заинтересован в том, чтобы по всем перевозчикам, у которых есть претензии к региональному оператору, процесс был завершен и они были уверены, что получат свои деньги. Ранее губернатор сообщал, что готов расторгнуть договор с «Экологией-Новосибирск», если компания не рассчитается с долгами.
Корреспондент НГС направила запрос в компанию «Экология-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» образовалось 9 октября 2012 года. В его учредители и участники входят ООО «Компания Проектного Финансирования» (конечным владельцем которой является ООО «ВИС», занимающееся стройкой четвертого моста), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров. Конечными владельцами, в свою очередь, являются группа «ВИС» (около 70%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (5,25%), Игорь Фраинт (5,25%), Евгений Скрябин (4,87%) и Юрий Туктаров (4%). Генеральным директором компании значится Лариса Анисимова. В основные виды деятельности компании входит сбор, обработка и утилизация отходов, обработка и утилизация лома драгоценных, черных и цветных металлов и вторичного неметаллического сырья и производство земляных работ. Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей.
«Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве в начале декабря. Позже компания сообщила, что это необходимо для обеспечения бесперебойной работы. НГС поговорил с директором компании Ларисой Анисимовой, депутатом Заксобрания Новосибирской области из комиссии по ЖХК и тарифам Вадимом Агеенко и юристом Сергеем Карпекиным, чтобы разобраться, к чему может привести банкротство и что ждет регоператора.