Миллиарды на сухариках. Как владелец «Зимней вишни» попал в список Forbes и что у него осталось после трагедии

Бизнесмен контролирует множество популярных брендов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Не так давно известный в Кузбассе 52-летний бизнесмен Денис Штенгелов вошел в список самых богатых людей России по версии Forbes. Журнал определил миллиардера на 106-ю строчку, а его состояние оценили в 1,3 млрд долларов — по текущему курсу это почти 120 млрд рублей. В Кемеровской области Штенгелова знают как бывшего совладельца сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». Но еще он владеет рядом компаний, которые не имеют отношение к региону. Наши коллеги из NGS42.RU вспоминают, как Штенгелов сколотил состояние, и разбираемся в его активах.

Первые партнеры по бизнесу — бабушки

Денис Штенгелов родился 14 мая в 1972 году в деревне Губино в Томской области. В 1994-м выпустился из Томского государственного университета, где успешно окончил экономический факультет.

Путь к построению бизнес-империи Штенгелов начал с несколькими одногруппниками — вместе они занялись мелкооптовой торговлей сырыми семечками. Согласно данным из открытых источников, партнерами молодого предпринимателя были в том числе томские бабушки, которые в больших объемах закупали у Штенгелова семечки, затем обжаривали их и продавали на улицах.

Набираясь опыта и накапливая финансы, будущий миллиардер постепенно стал расширять масштабы деятельности и начал заключать сделки с предприятиями–производителями снеков в родном регионе, а также в соседней Кемеровской области. В 1997 году он воспользовался возможностью выкупить небольшую кондитерскую фабрику в кузбасском поселке Яшкино, которая была непрофильным активом крупного холдинга и выпускала продукцию (в основном вафли) в объеме меньше 5% от своей производственной мощности.

Развитие KDV

Денису Штенгелову удалось наладить полноценную работу кондитерской фабрики и вывести ее в том числе на рынки соседних регионов. Спрос на продукцию продолжал расти, и для дальнейшего расширения владелец стал приобретать предприятия того же профиля в разных субъектах РФ.

К 2004 году Штенгелов контролировал пять фабрик — в Яшкино, Кемерове, Абакане, Минусинске и Нижнем Тагиле. Холдинг, в состав которого они входили, получил название KDV Group или просто КДВ — «Кондитерский дом "Восток"».

С 2008-го по 2010 год бизнесмен нашел возможность зайти на федеральный рынок снеков в России, выкупив и присоединив к КДВ производителей популярных брендов сухариков и сушеных морепродуктов — «Бриджтаун фудс» («Три корочки»), «Сибирский берег» («Кириешки», «Компашки», Beerka) и «Золотой терем» («Баренцев»).

Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Удачные сделки, маркетинговые и бизнес-решения позволили KDV Group расти и дальше. К 2024 году, согласно сайту холдинга, в его состав вошли 14 фабрик в разных регионах России, выпускающих 700 видов изделий. Помимо упомянутых выше брендов, компания Штенглова контролирует продукцию под марками «Яшкино», «Бабушкины семечки», Calve, «Балтимор», «Три корочки», «Хрустящий картофель», «PRO чипсы», «Домашние сладости», «Галерея вкусов» и многими другими. Вдобавок предпринимателю принадлежит сеть магазинов «Ярче», насчитывающая больше 1000 точек в разных регионах России, в том числе 200 с лишним — в Кузбассе.



Откуда на счета Штенгелова стекаются миллиарды

По данным «Контур.Фокуса», головной компанией в бизнес-империи Дениса Штенгелова является АО «Кондитерус ком». По состоянию на декабрь 2021 года, ему принадлежала доля 79,5%. Чистая прибыль компании по итогам 2023-го оценивается в 13 млрд рублей.

АО «Кондитерус ком» выступает учредителем ряда организаций, фактически контролируемых Штенгеловым и приносящих ему доход. Наиболее заметные из них четыре компании. Первая — ООО «Камелот-А», обеспечивающее деятельность сети магазинов «Ярче». Его выручка в 2023-м составила 100 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,5 млрд. Чуть меньшую прибыль по итогам прошлого года, 6,3 млрд рублей, показало ООО «КДВ Агрохолдинг». У ООО «КДВ Групп» в 2023 году была выручка 258,8 млрд рублей и чистая прибыль 4,5 млрд, а у АО «КДВ» прибыль составила 20 млрд рублей.

Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Согласно «Контур.Фокусу», по итогам 2023 года ООО «КДВ Групп» выплатило своим акционерам дивиденды на общую сумму 7,3 млрд рублей. По данным Forbes, значительная часть досталась как раз Штенгелову — 5,6 млрд. За последние пять лет только от этого юрлица ему поступило больше 9 млрд, а сколько еще от всех остальных — остается только догадываться.

Штенгелов и «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, включая 37 детей. После этого довольно быстро выяснилось, что компания-собственник торгового центра, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», связана со структурами, принадлежащими Штенгелову.

По информации «Контур.Фокуса», как минимум с 2006 года ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» принадлежало разным юрлицам, связанным с KDV Group. По последним опубликованным в базе юрлиц данным, на середину 2015 года 100% ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» находилось во владении АО «КДВ».

После пожара в «Зимней вишне» силовики задержали 15 человек, которые впоследствии были признаны судами виновными в причастности к трагедии. К удивлению и возмущению части кузбассовцев и всех россиян, в том числе родственников погибших, под уголовное преследование не попал Денис Штенгелов. В следственных органах отсутствие претензий к нему с точки зрения уголовного кодекса не комментировали.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











В интервью «Ведомостям» сам бизнесмен говорил, что не имел отношения к фактическому управлению «Зимней вишней». Он выразил соболезнования и пообещал, что его компания АО «Кондитерус ком» выплатит по три млн рублей семьям погибших. По данным кузбасских властей, обещание миллиардер выполнил и перечисления были сделаны.

Также Штенгелов просил не ассоциировать «Зимнюю вишню» с KDV Group, утверждая, что в 2008–2009 году он выступал основным инвестором кемеровского ТЦ, а к марту 2018-го владел в нем долей чуть меньше 50%.



А что власти Кузбасса?

Судя по материалам на сайте администрации Кемеровской области, все публичные упоминания Штенгелова региональными властями относятся к периоду губернаторства Амана Тулеева. В разные годы о бизнесмене писали с разной тональностью.

Например, в 2002-м ОАО «Яшкинский пищекомбинат», которым руководил Штенгелов, в областной администрации хвалили и называли «безусловным лидером пищевой промышленности не только в Кузбассе, но и во всем Сибирском регионе». Похожая публикация о комбинате выходила на сайте правительства Кузбасса в 2011 году.

При этом в 2010 году губернатор Аман Тулеев возмущался тем, что руководство предприятия, включая Штенгелова, не откликнулось на просьбу властей выделить средства, чтобы «помочь ветеранам достойно встретить юбилей Великой Победы». А в 2015-м областная администрация объявила, что на «Яшкинском пищекомбинате» выявили «грубейшие экологические нарушения». В частности, компания пользовалась скважинами, на которые не имела разрешительных документов, а также незаконно сбрасывала жидкие отходы в реку Яя.

Личная жизнь

С 2008 года Денис Штенгелов вместе с семьей живет в Австралии. О родственниках и деталях их жизни он предпочитает не распространяться. Известно, что у бизнесмена два сына и дочь, при этом оба парня как минимум некоторое время занимались теннисом. Вероятно, именно поэтому несколько лет назад Штенгелов построил в австралийском Голд-Косте центр тенниса и гольфа стоимостью больше 20 млн долларов.

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