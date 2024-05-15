В Новосибирске ищут подрядчика для модернизации системы распознавания лиц — за нее заплатят 354 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для проведения модернизации работы комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики Новосибирской области». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо организовать поставку суммарно 38 серверов, оборудование к ним, а также программного обеспечения «FindFace» — его используют для систем распознавания лиц в общественных местах.
Подрядчик должен передать заказчику оборудование, виртуальные машины, системы хранения данных, настроить считывание информации с видеокамер, установленных в Новосибирске.
Оператор системы распознавания лиц должен получать данные из веб-интерфейса программы с каждой камеры из мест массового скопления людей каждые два часа. Он сможет увидеть полнокадровое изображение лица человека в общественном месте.
Вся система вместе с оборудованием должна быть поставлена заказчику в течение 126 дней с момента заключения контракта.
Закупка размещена 15 мая. Максимальная цена контракта — 354,9 миллионов рублей. Окончание приема заявок — 31 мая.
Ранее в Новосибирске начали поиск подрядчика на поставку 173 санитарных машин. За них готовы заплатить 344 миллиона рублей.