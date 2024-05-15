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Город В Новосибирске ищут подрядчика для модернизации системы распознавания лиц — за нее заплатят 354 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для модернизации системы распознавания лиц — за нее заплатят 354 миллиона рублей

Подрядчику необходимо поставить оборудование и настроить работу программного обеспечения

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Оборудование необходимо для считывания изображений с городских камер

В Новосибирске ищут подрядчика для проведения модернизации работы комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики Новосибирской области». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо организовать поставку суммарно 38 серверов, оборудование к ним, а также программного обеспечения «FindFace» — его используют для систем распознавания лиц в общественных местах.

Подрядчик должен передать заказчику оборудование, виртуальные машины, системы хранения данных, настроить считывание информации с видеокамер, установленных в Новосибирске.

Оператор системы распознавания лиц должен получать данные из веб-интерфейса программы с каждой камеры из мест массового скопления людей каждые два часа. Он сможет увидеть полнокадровое изображение лица человека в общественном месте.

Вся система вместе с оборудованием должна быть поставлена заказчику в течение 126 дней с момента заключения контракта.

Закупка размещена 15 мая. Максимальная цена контракта — 354,9 миллионов рублей. Окончание приема заявок — 31 мая.

Ранее в Новосибирске начали поиск подрядчика на поставку 173 санитарных машин. За них готовы заплатить 344 миллиона рублей.

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