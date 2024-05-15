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Происшествия Гособвинение запросило 17 лет колонии для новосибирского физика Маслова — его обвиняют в госизмене

Гособвинение запросило 17 лет колонии для новосибирского физика Маслова — его обвиняют в госизмене

Сейчас Анатолий Маслов находится в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге

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Для физика также запросили штраф в 500 тысяч рублей

Государственное обвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для новосибирского физика Анатолия Маслова, который обвиняется в государственной измене. Информацию об этом НГС подтвердила адвокат Маслова Ольга Динзе.

— Сегодня в ходе выступления государственный обвинитель запросила ему 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Попросила также назначить дополнительное наказание — 1 год ограничения свободы и штраф в 500 тысяч рублей, — сообщила НГС Динзе.

Адвокат добавила, что сейчас Анатолий Маслов находится в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова поступило в Санкт-Петербургский городской суд в середине мая 2023 года. Его обвинили в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Анатолий Маслов занимал должность главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, преподавал в НГУ и НГТУ, был награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

76-летнего физика Анатолия Маслова арестовали 28 июня 2022 года в Новосибирске, из зала суда его увезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Решение о заключении под стражу защита Маслова попыталась обжаловать, но суд встал на сторону обвинения.

Кроме Анатолия Маслова под арестом оказались еще три известных физика из Новосибирска. Их также обвинили в госизмене. НГС собрал всё, что известно о делах физиков.

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Новосибирск Суд Государственная измена
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