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Весна До +23 градусов к субботе: в Новосибирск придет потепление — прогноз погоды от синоптиков

До +23 градусов к субботе: в Новосибирск придет потепление — прогноз погоды от синоптиков

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В Новосибирской области температура ночью может опустить до -3 градусов

В Новосибирске к выходным придет потепление. Температура в субботу днем, 18 мая, поднимется до +23 градусов. Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра составили прогноз на три дня.

— У нас сейчас отошел циклон. Смещается он с ложбинами в южном в юго-восточном направлении. Очень быстро с ним распространяется гребень антициклона, который растягивается от районов европейской территории России через весь Урал. Вот этот антициклон и будет оказывать на нас влияние на ближайшие трое суток, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В городе постепенно теплеет

Как добавила Наталья Кичанова, в ближайшие дни угрозы растениям нет — заморозки прогнозируются ближе к 20 мая.

В четверг, 16 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/с. Ночью обещают +3...+5 градусов, в пригороде 0...+2 градусов. Днем будет +15...+17 градусов.

В пятницу, 17 мая, без осадков. Ветер западный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Ночью температура опуститься до +4...+6 градусов, днем будет +17...+19 градусов.

В начале недели в Новосибирск пришел циклон, из-за которого случилось похолодание

В субботу, 18 мая, без осадков. Ветер обещают южный 3–8 м/с. Ночью ждем +7...+9 градусов. Днем температура поднимется до +21...+23 градусов.

В выходные в городе будет тепло

Новосибирские синоптики объяснили, стоит ли ждать повторения аномальной прошлогодней жары летом 2024 года.

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