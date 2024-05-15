До +23 градусов к субботе: в Новосибирск придет потепление — прогноз погоды от синоптиков

— У нас сейчас отошел циклон. Смещается он с ложбинами в южном в юго-восточном направлении. Очень быстро с ним распространяется гребень антициклона, который растягивается от районов европейской территории России через весь Урал. Вот этот антициклон и будет оказывать на нас влияние на ближайшие трое суток, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.