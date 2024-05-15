До +23 градусов к субботе: в Новосибирск придет потепление — прогноз погоды от синоптиков

В Новосибирске к выходным придет потепление. Температура в субботу днем, 18 мая, поднимется до +23 градусов. Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра составили прогноз на три дня.
— У нас сейчас отошел циклон. Смещается он с ложбинами в южном в юго-восточном направлении. Очень быстро с ним распространяется гребень антициклона, который растягивается от районов европейской территории России через весь Урал. Вот этот антициклон и будет оказывать на нас влияние на ближайшие трое суток, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Как добавила Наталья Кичанова, в ближайшие дни угрозы растениям нет — заморозки прогнозируются ближе к 20 мая.
В четверг, 16 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/с. Ночью обещают +3...+5 градусов, в пригороде 0...+2 градусов. Днем будет +15...+17 градусов.
В пятницу, 17 мая, без осадков. Ветер западный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Ночью температура опуститься до +4...+6 градусов, днем будет +17...+19 градусов.
В субботу, 18 мая, без осадков. Ветер обещают южный 3–8 м/с. Ночью ждем +7...+9 градусов. Днем температура поднимется до +21...+23 градусов.
Новосибирские синоптики объяснили, стоит ли ждать повторения аномальной прошлогодней жары летом 2024 года.