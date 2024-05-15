«Меня кусали и били, но я всё равно защищала пациентов»: психиатр — об изнанке работы и шокирующих случаях

За годы работы Елена не разочаровалась в своей профессии Источник: Ольга Бессонова











— Безумные люди, психи, сумасшедшие — именно так порой называют моих пациентов. Почему? Может казаться, что есть мы — здоровые и успешные, а есть они — заболевшие, где-то там, за чертой, но поверьте, болезнь не выбирает, — говорит психиатр из Барнаула Елена Старенкова. Она написала две книги, в основу которых легли истории больных, и за годы работы помогла сотням пациентов.



В разговоре с нашими коллегами из NGS22.RU доктор откровенно рассказала о поразивших случаях, буднях в больнице, а также о том, может ли психическое заболевание быть заразным (тут не всё так очевидно, как кажется).

«Взвыла, но решила остаться»

Елена начала подрабатывать медсестрой в психиатрической больнице еще во время учебы в ординатуре алтайского медуниверситета. Большинство пациентов были непредсказуемы и доставляли немало проблем.

Однажды медсестры пожалели больную и выпустили из палаты в коридор посмотреть телевизор, а она тут же нашла окно без решетки, выпрыгнула со второго этажа и сбежала. Далеко пациентка уйти не смогла, ее быстро нашли и вернули. Никаких травм после прыжка девушка не получила.



Работа была не только днем, но и ночью, когда Елена оставалась главной по смене.



— Было жутковато, в какой-то момент взвыла от нагрузок, но решила остаться и продолжать работать, потому что просто не привыкла сдаваться.



Несколько дней Елена привыкала к непривычным условиям работы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Через несколько месяцев Елена втянулась в работу и окончательно решила остаться в этой сфере. Сейчас она заведующая отделением первого психотического эпизода Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Эрдмана, врач-психиатр и психотерапевт.



— Чего только не было за время работы: пациенты меня проклинали, кусали, били, щипали и оскорбляли сотни раз. Но всё это не отпугнуло, а даже наоборот — дало энергию для работы. Всегда защищаю больных, ведь они нуждаются в помощи и агрессивны в состоянии психоза, злоба направлена не на меня.

От недосыпа до бреда и галлюцинаций

В России психическими заболеваниями страдают около 4 миллионов человек. Врач говорит, что в зоне риска любой человек, ведь нельзя предугадать, как поведет себя психика в критической ситуации:

— Важны не сами стрессы, а наша реакция на них. Одни относятся к происходящему спокойно, а другие нет. С тревожностью можно работать, правда, на ранних этапах этим мало кто занимается. Бывает так, что человек меняется за несколько дней. У 25-летней преподавательницы вуза был завал на работе, она ничего не успевала и сильно нервничала. Дошло до того, что девушка неделю не могла уснуть, потом появились проблемы с речью, а закончилось всё бредом и галлюцинациями.

Девушку доставили к нам на скорой, и через две недели лечения мы выписали ее в стабильном состоянии. К расстройствам могут привести различные факторы, среди которых и недостаток сна.



Любопытно, что с приходом технологий у пациентов изменились бредовые идеи. В последнее время многие боятся слежки в интернете и спецслужб.



— Мы невнимательно к себе относимся и не воспринимаем колебания психики. Если у вас болит зуб, вы пойдете к стоматологу. А в случае с плохим настроением вряд ли обратитесь за помощью к психиатру. Отсюда и все проблемы.



Будни под кроватью и отказ ног

Елена признаётся, что истории некоторых больных надолго врезаются в память:

— Знаете, приходишь домой, а пациент как будто тебя не отпускает, есть случаи, которые по-настоящему шокируют.



Несколько лет назад в больницу доставили ребенка, которого, как позже выяснилось, изнасиловал отчим. Малыш находился в чудовищном состоянии:



— Он комком забивался под кровать и первые несколько недель вообще оттуда не вылезал. В туалет ходил под себя, еду он принимал там же, ему оставляли ложку, кружку, чашку, и ребенок ел. Свет включать нельзя было, начинались истерики. Ситуация улучшилась после прохождения курса лечения.



А другой пациент из-за сильного стресса перестал ходить, у него просто отказали ноги. До этого он не обращал внимания на тревожные звоночки — отсутствие аппетита и плаксивость.



— Всё очень серьезно, любой субъективный дискомфорт должен быть поводом для обращения к врачу.



Отдельная тема — больные, которым долго не получалось помочь.



— У меня был молодой человек, которого не могли стабилизировать полгода. Для меня как для врача это очень трагичная история, потому что важно как можно скорее прекратить страдания человека. К сожалению, у некоторых больных психозы протекают по внутренним абсолютно необъяснимым законам.



«Подцепила» болезнь от мужа

Конечно, заразиться психическим расстройством нельзя, но особенно впечатлительные люди, подверженные внушению, могут «подхватить» чужую болезнь. Например, симптомы есть у нескольких человек, но по-настоящему болен только один, а другой находится под его влиянием.

Несколько лет назад в больницу доставили женщину для уточнения диагноза. Она была подозрительной, озиралась и говорила о том, что за ней следят. В первые дни врачи наблюдали за состоянием пациентки, и вскоре оно нормализовалось само по себе.



— Через пару недель она абсолютно спокойно ходила по отделению, занималась своими делами и даже не думала ни о какой слежке. Мы собрали несколько врачебных комиссий долгое время не могли установить диагноз.



Результата не принесло и изучение документов, которые Елена получила из больницы, где ранее лечили женщину. Тогда доктор начала обзванивать родных пациентки, чтобы узнать о ее жизни больше. Всё встало на свои места после разговора с одним из ее близких.



— Мужчина рассказал, что знает о слежке, и говорил, что часто слышит голоса. Это был такой сформировавшийся пациент с шизофренией, который никогда не наблюдался, не получал лекарств.



В итоге женщину выписали с редким диагнозом под названием «индуцированное бредовое расстройство» с рекомендацией показать близкого психиатру.



«Титанический труд, который никогда не заканчивается»

Многие пациенты становятся частыми гостями психиатрической больницы. После выписки они не пьют лекарства, не следуют рекомендациям и возвращаются в остром состоянии.

— Это какой-то титанический труд, который никогда не заканчивается. В какой-то момент мне показалось, что всё циклично.



Часто ситуацию усложняют родственники больных, которые, насмотревшись ужастиков, думают, что их близких мучают в больнице.



— Помню, в кабинет ворвалась разъяренная мать, которая кричала о том, что из ее дочери хотят сделать овощ, и требовала, чтобы девушку выписали домой. Я посмотрела на гостью и поняла, что она не была негативно настроена к лечению, а просто очень сильно боялась. Думала, что здесь какая-то тюрьма. Через 40 минут беседы она вышла от меня абсолютно спокойной.



Параллельно с работой доктор ведет блог Источник: Ольга Бессонова











Чтобы помочь пациентам и их родным лучше понимать особенности болезни, врач начала вести в больнице познавательные лекции, которые называет психпросвещением.



— Многие родственники больных поняли, что врач с ними на одной стороне. Нужно объединиться и направить усилия против болезни, а не против друг друга.



Параллельно с работой доктор ведет блог, где также разрушает мифы, описывает случаи из практики и рассказывает о психиатрии. В прошлом году автору написали из издательства и предложили собрать все истории воедино, чтобы читатели могли совершить путешествие в таинственный мир психиатрии.



«Накипело»

За несколько лет доктор написала книгу «Шизофрения. История психиатра, оказавшегося на грани безумия» (16+). В ней Елена рассказала о буднях в больнице, пациентах, а также включила выдуманную историю о психиатре, который сам сошел с ума.

— Книга вышла, и я получила много отзывов. Продолжала работать и всё чаще замечала несправедливость и трудности, с которыми сталкиваются мои пациенты. В какой-то момент у меня накипело, и я предложила написать об этом.



Так появилась книга «Безумные люди. Изнанка жизни с психическим заболеванием» (16+), которая вышла в этом году. По словам Елены, это настоящая тяжелая артиллерия.



Елена написала уже две книги Источник: Ольга Бессонова











— Моя первая книга — это художественное произведение, которое позволяет людям мягко погрузиться в мир психиатрии, там достаточно много вымысла. Во второй все истории настоящие. Книга нацелена на то, чтобы, во-первых, люди, которые не сталкивались с психиатрией, увидели в пациентах личность, а не сумасшедших, а во-вторых, для того чтобы они смогли понять работу врача изнутри и взглянуть на ситуацию под другим углом.



Психиатрия остается одной из самых стигматизированных областей медицины, пациенты сталкиваются со множеством сложностей, и доктор надеется, что книги, объясняющие расстройства, помогут исправить ситуацию.



Работа занимает большую часть жизни психиатра. Свободное время она проводит с мужем и сыном, но признаётся, что его бывает не так много, ведь есть еще и частная практика.



Доктор провела несколько встреч с читателями Источник: Ольга Бессонова









