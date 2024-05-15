«Обезглавили» пять регионов. Кто из губернаторов попал в новое правительство и чего им это стоило

Вот они слева направо: глава Минпромторга Антон Алиханов, министр спорта Михаил Дегтярев и министр транспорта Роман Старовойт Источник: Антон Алиханов. Калининград / T.me, Олег Фёдоров / CHITA.RU, Роман Старовойт / T.me











Накануне президент РФ Владимир Путин провел первое совещание с новым кабинетом министров. Заседание прошло сразу после подписания документа о назначениях, до этого кандидатов утвердила Госдума.





Несмотря на бурные обсуждения перестановок, в свежем составе правительства не так много новых лиц. Руководители сменились только в шести министерствах. При этом четверо новых назначенцев попали на политические вершины из регионов.



За какие заслуги высокие места достались именно этим губернаторам, кто из них будет ежедневно решать государственные вопросы напрямую с Владимиром Путиным и довольны ли их работой в регионах, которые они покидают? Эти вопросы наши коллеги из MSK1.RU задали политологам.

После инаугурации президента 7 мая правительство сразу сложило свои полномочия. Затем был сформирован новый кабинет министров. В этом году Госдума впервые согласовывала все кандидатуры, кроме глав силового блока. В первую очередь утвердили председателя правительства — этот пост 10 мая вновь занял Михаил Мишустин.





Без руководителей остались пять регионов России. Четверых губернаторов переместили в правительство на должности министров, а одному из них — экс-главе Тульской области Алексею Дюмину — достался пост помощника президента РФ.

Источник: Мария Романова / Городские порталы











— Все губернаторы — это люди президента, которым он доверяет, которых он знает и которые проявили себя там, куда, так сказать, Родина послала, — сказал политолог Алексей Мартынов. — <...> Это же не выбор. Это скорее система кадровой политики Путина.

Почти на 20 лет моложе предшественника

На смену Денису Мантурову, которого повысили до первого вице-премьера, приходит Антон Алиханов . Теперь он будет главой Министерства промышленности и торговли. Алиханов руководил Калининградской областью с 2016 года и занял кресло в 30-летнем возрасте, став самым молодым губернатором в истории России.

— Алиханов — это человек «Ростеха» с понятной логикой, генезисом и достаточно успешный губернатор непростого региона, — заявил в разговоре с MSK1.RU политолог Евгений Минченко.





Издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, близкие к Администрации президента, утверждало, что политик пользуется поддержкой в госкорпорации «Ростех».



Источник: Антон Алиханов. Калининград / T.me











По мнению эксперта, во время работы Алиханова область стала значительно более привлекательной с точки зрения инвестиций.

— Плюс, я думаю, что с точки зрения выравнивания непростой элитной ситуации он тоже себя показал. То есть если раньше Калининградская область — это был такой регион с ярко выраженной фрондой (оппозицией. — Прим. ред.), то теперь там всё достаточно гладко и спокойно, — заключил Минченко.



Источник: Антон Алиханов. Калининград / T.me











В прошлом чиновник два года работал в Минпромторге, а до этого столько же в Министерстве юстиции. У нового Министра промышленности и торговли два высших образования и кандидатская степень в экономике.



Ранее источник РБК говорил, что новый глава ведомства будет выходцем «из команды Мантурова, поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится», и будет развивать его инициативы «в постоянном рабочем контакте с вице-премьером».

Проходил курс ЧВК «Вагнер»

Должность министра транспорта займет 52-летний губернатор Курской области Роман Старовойт . На выступлении перед депутатами Госдумы он заявил, что вся его профессиональная жизнь связана с транспортом.

В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, а в октябре 2018-го даже стал замминистра транспорта. Но не проработав и месяца в новой должности, был отправлен на родину — руководить правительством Курской области.

Роман Старовойтов Источник: Артем Устюжанин / Е1.RU











После начала СВО этот регион стал прифронтовым и по сей день регулярно подвергается обстрелам. Как отметили опрошенные MSK1.RU политологи, в приграничье Роман Старовойт «показал достаточно успешную работу».



В январе 2023 года курский губернатор прошел курс подготовки бойцов ЧВК «Вагнер». А когда Евгений Пригожин устроил вооруженный мятеж, отказался удалять из соцсетей упоминания о частной военной компании.

Источник: Роман Старовойт / T.me











Занял пост после Фургала

Самым «неоднозначным», по мнению экспертов, назначением стало повышение губернатора Хабаровского края. 42-летний Михаил Дегтярев приехал на Дальний Восток после скандального задержания Сергея Фургала, которое сопровождалось народным недовольством и массовыми протестами в регионе.



— Дегтярев на посту министра спорта — не совсем подходящая фигура, — высказался в разговоре с MSK1.RU политолог Алексей Аксютенко. — Я думаю, здесь речь идет об обещанной рокировке, которую Дегтярев получил, когда поехал возглавлять Хабаровский край. Поехал он в достаточно непростое время, в постфургальную эпоху. Он получил то, что ему было обещано, за то, какую деятельность организовал в Хабаровске.

Учитывая, что спорт высших достижений сейчас в заблокированном состоянии, у Дегтярева будет не сильно много возможностей Алексей Аксютенко, политолог

Другой политический эксперт Евгений Минченко считает, что причиной повышения Дегтярева стала «впечатляющая динамика по снижению протестной активности и по повышению инвестиционной привлекательности региона».



Михаил Дегтярев (второй справа) на похоронах Владимира Жириновского Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Как объяснил политолог Андрей Суздальцев, одна из вечных проблем Дальнего Востока — депопуляция, отъезд населения в центр страны. Кроме того, что жители региона, по словам эксперта, требовательно относятся к назначениям из Москвы.



— Люди Дальнего Востока болезненно относятся к так называемым варягам, — рассказал MSK1.RU Суздальцев, — то есть назначенцам из Центральной России, которые приезжают на какое-то время руководить городами, краями, областями. Там по традиции население высокообразованное и найти наиболее удачный компромисс получается у тех, кто в этих местах родился и хорошо знает специфику региона.



До вступления в должность главы Хабаровского края Дегтярев был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года он входит в состав правления Федерации хоккея России (ФХР).



Из «угольного магната» в министры энергетики

Главой Министерства энергетики назначили 62-летнего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва . До госслужбы он работал гендиректором крупной угледобывающей компании «Колмар» (Республика Саха). Цивилёву принадлежало 70% акций компании. Но в марте 2018 года он резко переехал в Кузбасс, заняв должность заместителя губернатора Амана Тулеева.



Работа в администрации Кемеровской области обязала его избавиться от бизнеса, и он «подарил» весь свой пакет акций «Колмара» не кому иному, как своей супруге Анне.



Сергей Цивилёв с женой Анной Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Почти сразу после назначения Сергея Цивилева, 25 марта 2018-го, в Кемерово произошла чудовищная трагедия — пожар в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Когда жители города вышли на митинг, замгубернатора Цивилёв обвинил кемеровчан в «пиаре на трагедии».

Когда выяснилось, что один из тех, к кому он обратился, потерял в пожаре супругу, троих детей и сестру, чиновник встал на колени перед собравшимися и попросил прощения. После отставки Амана Тулеев его должность занял Цивилёв.



Об изменениях, которые произошли в области при будущем министре энергетики РФ, и проблемах, которые так и остались нерешенными, подробно рассказали наши коллеги из NGS42.RU.



Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В целом Сергей Цивилёв неплохо справился с наследием Тулеева, говорят политологи, отмечая, что у этого члена правительства «высокий уровень элитной поддержки».

О его повышении на федеральный уровень заговорили еще после переезда в Москву его супруги Анны Цивилёвой, которая в апреле 2023 года по решению Путина возглавила фонд «Защитники Отечества». Однако тогда слухи оказались неверными.



Вернулся к работе с президентом



Еще один регион, оставшийся без своего губернатора, — Тульская область. 51-летний Алексей Дюмин отправится в Москву на должность помощника президента РФ. Напрямую с Владимиром Путиным ему работать не впервой: Дюмин почти 20 лет отдал Федеральной службе охраны и Службе безопасности президента.

— Мне позвонили вечером и сказали, что завтра выхожу в личную охрану к Владимиру Владимировичу. И я оказался на посту таком... Скажем, пехотинца Путина. Я вышел в первый день, когда он приступил к обязанностям председателя правительства. Это было 9 августа 1999 года, — рассказывал бывший губернатор Тульской области «Коммерсанту».

В 2014 году Дюмина отправили в ГРУ, а затем в Минобороны РФ на пост заместителя Сергея Шойгу. Однако затем военного назначили руководить правительством Тульской области, сам он признавался, что «назначение стало для него неожиданным».

Источник: Gubernator71.ru











В Тульской области он проработал чуть больше восьми лет. За это время доходы регионального бюджета выросли вдвое, а Дюмин попал на второе место рейтинга глав субъектов России и не раз получал похвалу от президента.



После назначения Алексея Дюмина на пост помощника президента пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и спорта.

— ВПК и Тульская область — это практически синонимичные понятия, — объяснил в разговоре с MSK1.RU политолог Алексей Мартынов. — Это традиционный оружейный регион. Направление Дюмина сейчас соответствующее — ВПК и спорт. Он будет курировать эти все направления под руководством президента. Ближайший помощник президента — это тот человек, который работает с президентом каждый день.