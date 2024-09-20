Есть важные различия. Врач рассказала, как проявляются симптомы ковида и можно ли без теста понять: коронавирус это или ОРВИ

Ковид в России набирает силу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В регионах России — резкий рост заболеваемости ковидом. По данным на 10 сентября, за прошедшую неделю цифры выросли на 17,3%, число госпитализаций — на 7%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Увеличение числа госпитализаций отмечается в 39 субъектах РФ, заболеваемости — в 68 регионах страны. Самый высокий уровень зафиксирован в Забайкалье за неделю. Рост составил 65,1%.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что ковид в России набирает силу. На территории страны осенью 2024 года доминирующим вариантом остается штамм JN.1 (FliRT). Его доминирующие сублинии — JN.1*, KS.1 и JN.1.16.1.

Как болеют ковидом в 2024 году

Врачи отмечают, что каждый новый штамм коронавируса отличается большей вирулентностью, то есть он более заразный. Но это не означает, что он более опасен; наоборот, болезнь всё чаще проходит без серьезных осложнений. В этом сезоне COVID-19 практически полностью потерял свои особенности течения, утверждают врачи.

Наши коллеги из «Доктора Питера» изучили закрытые «медицинские» паблики в соцсетях. Так, в группе «Нетипичный ковид», которая заметно активизировалась с августа, россияне массово рассказывают про симптомы коронавируса.

Гелла:

— Ковид есть в России точно. У меня сестра болеет, и на работе коллега заболела. Температура несбиваемая, горло болит, кашель и сопли, сильная головная боль — это у взрослых, у детей легче протекает, на нашем опыте…

Алекс:

— Наша страна явно забыла о коронавирусе, но болеют очень многие, в нашу больницу приходят семьями… Я тоже заболела, аптечные тесты ковид не показали, ПЦР показал. Головокружение сильное было…

Маргарита:

— Ковид подцепила от детей из садика. Заканчиваю болеть сейчас. Насморк, закладывало нос, слизь выходила в больших количествах. И горло очень сильно болело.

Виталий:

— Был ковид, положительный ПЦР. Горло болело, голова, слабость — лежал много. Температура 38–38,7 первые дня четыре, потом 37–38 еще четыре дня. Насморк чуть был и есть еще, слизь внутри периодически…

Валентина:

— Начиналось как раз с заложенного носа и насморка, слабость и головокружение (не прошло до сих пор). Муж переболел легко — насморк и болело горло дня 3–4.

Симптомы ковида отличаются: мнение врача

«Доктор Питер» обсудил с врачом, как без аптечных тестов и ПЦР понять, что у вас ковид, а не, например, грипп. Эпидемиолог отмечает, что у симптомов коронавируса есть принципиальные отличия.

— Симтомокомплекс гриппа, коронавируса и ОРВИ по большей части одинаков: повышение температуры тела, сухой кашель, боль в горле, головная боль, слабость, повышенная утомляемость. Но всё же имеются принципиальные отличия, — рассказала «Доктору Питеру» заведующая эпидемиологическим отделением Всеволожской клинической межрайонной больницы Елена Кудинова.

Гриппозная инфекция характеризуется острым началом, в то время как при COVID-19 и ОРВИ симптомы нарастают поэтапно. Одышка и затруднение дыхания, свойственные COVID-19, при ОРВИ и гриппе встречаются гораздо реже. В результате поражения коронавирусной и гриппозной инфекциями может расстроиться пищеварение. Обычная ОРВИ фактически не сопровождается подобными нарушениями.

COVID-19 и грипп могут протекать бессимптомно, однако при обоих заболеваниях могут возникнуть и тяжелые осложнения. При этом проявления этих заболеваний могут быть идентичными, и только утрата обоняния и ослабление вкусовых ощущений позволят заподозрить коронавирусную инфекцию.

Симптомы гриппа (при неосложненном течении) идут на убыль приблизительно на 5-й день, в то время как проявления ковида, напротив, иногда усиливаются, нередко требуя срочной госпитализации, отмечает врач. Также тяжесть течения COVID-19 сильно ассоциирована с фоновыми заболеваниями (сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, ожирением) и пожилым возрастом. В случае ОРВИ такая корреляция отсутствует.

Когда надо к врачу

затрудненное дыхание, особенно в состоянии покоя, или неспособность говорить законченными фразами;

спутанность сознания;

сонливость или потеря сознания;

постоянная боль или чувство сдавливания в груди;

холодная или липкая кожа, бледный или синюшный оттенок кожных покровов;

потеря речи или способности двигаться.

Новые штаммы и аптечные тесты на ковид

Сегодня в аптеках представлено несколько видов экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохроматографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе.

Их заявленная эффективность в среднем составляет 70–80%, в зависимости от тест-системы. Современные экспресс-тесты способны обнаружить любой из известных на настоящий момент штаммов COVID-19 (альфа, бета, гамма, дельта). Вопрос об экспресс-диагностике новых штаммов находится на стадии изучения.

Не имеет смысла покупать несколько экспресс-тестов, чтобы перепроверить результат. Лучше купить один, но внимательно изучить инструкцию, понять, как правильно брать биоматериал и что именно является биоматериалом для конкретного купленного экспресс-теста. Неверно взятый мазок или неправильно собранная слюна могут дать ложноотрицательный результат.

Стоит обязательно сдать ПЦР-тест на ковид в медорганизации тем, кто был в контакте с заболевшим коронавирусом, невакцинированным и пациентам из группы риска, если они заметили признаки заболевания, даже если результат экспресс-теста был отрицательным, предупреждает врач.

— Иначе инфицированный может не знать о текущем заболевании коронавирусной инфекцией, тем самым не начать своевременное лечение, подвергая себя и окружающих эпидемиологической опасности, — говорит Елена Кудинова.

Все переносят по-разному

Ранее мы рассказывали, почему иногда даже члены одной семьи по-разному болеют ОРВИ или ковидом.

ОРВИ у пациентов может проявляться по-разному из-за того, что заболевание вызывает большое количество вирусов. Также на течение влияет общее состояние организма. Поэтому, объясняет новосибирский терапевт Ольга Березовская, даже если болеют члены одной семьи, то у одного температура может подняться до 37 градусов, а у другого — до 39.

— Каких-то тяжелых течений заболевания сейчас нет. Всё проводится по плану лечения ОРВИ. Некоторые пациенты сами покупают тесты, ковид встречается, но по течению заболевания он такой же, как ОРВИ, — объяснила терапевт.