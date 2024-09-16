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Здоровье «Болею по третьему кругу»: как новосибирцы переносят новый сезон простуд — температура скачет до 39 градусов

«Болею по третьему кругу»: как новосибирцы переносят новый сезон простуд — температура скачет до 39 градусов

Симптомы наблюдают разные, встречается и ковид, но уже без потери обоняния

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8 комментариев

От простуды многие спасаются горячим чаем

С приходом осени в Новосибирске начался сезон простуд. В общественном транспорте теперь чаще можно заметить чихающих и кашляющих людей, от которых сторонятся окружающие. Но куда можно спрятаться в вагоне метро в час пик? Отдалиться от коллег, переносящих простуду на ногах, тоже бывает проблематично, в результате многие начинают болеть. НГС попросил новосибирцев рассказать, как проходит течение их болезни, а терапевт Ольга Березовская назвала особенности эпидсезона в городе в этом году. Читайте подробности в этом материале.

«Переболели семьей»

Среди новосибирцев есть те, кто относительно легко перенес простуду этой осенью. Другим повезло меньше — дошло до сильного кашля, озноба и назначения антибиотиков. Об этом читатели НГС рассказали в нашем Telegram-канале.

— У ребенка сначала сильно болело горло, температура 38.2, потом насморк и кашель, температура 37,3, — пишет сибирячка Светлана.

— Заболела в пятницу. Температура 37, небольшая ломота в теле. Потом суббота, и я думала — просто умираю. Температура 38, кашляю (очень сухой кашель), грудина болит и хлюпает, трясет. Мне стало легче в понедельник вечером. Но кашель, горло болит, насморк. Это ужас! И вот вторник, мне назначили антибиотики. Все хрипит и жуткий кашель, — поделилась Вера.

— Заболел сначала ребёнок: сопли, температура, ломота в теле, потом я. У меня ощущение жжения в носоглотке, горле, сильная ломота в теле, температура невысокая. Я подкашливаю, ребенок сильно кашляет иногда. Лечение симптоматическое, так как признаков бронхита и пневмонии у нас нет, — пишет Anna.

— Сильный кашель, насморк, головная боль, температура 37,2. Теперь заболели дети, температура 38, что за вирус — не понятно, — рассказала Елена.

— Приехала с Алтая и уже в дороге начался чих, и потом присоединились горло и заложенность носа, болею очень редко, пришлось присоединить антибиотик — горло для меня это все, — оставила комментарий Натали.

— Семья из четырёх человек, все переболели пневмонией. С детьми лежали в больнице. Всё началось как обычное ОРВИ, потом перешло в пневмонию. Берегите себя и своих близких, — рассказала Елена.

— С начала августа уже по третьему кругу болею сначала я, потом дети. Начиналось с 39,3 резко, потом непроходящая боль в горле две недели, затем кашель изнуряющий, перешедший в бронхит. У всех нас идентичные симптомы. У детей еще и отит добавился, — написала Ольга.

Все переносят по-разному

Осенью люди чаще болеют из-за нескольких причин. Как объяснили специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области, это происходит из-за холодной погоды, сухого воздуха в помещениях, недостатка солнечного света и снижения активности на свежем воздухе.

ОРВИ у пациентов может проявляться по-разному из-за того, что заболевание вызывает большое количество вирусов. Также на течение влияет общее состояние организма. Поэтому, объясняет новосибирский терапевт Ольга Березовская, даже если болеют члены одной семьи, то у одного температура может подняться до 37 градусов, а у другого — до 39.

Ольга Березовская — врач-терапевт высшей категории, сотрудник центра семейной медицины «Здравица».

— Каких-то тяжелых течений заболевания нет. Все проводится по плану лечения ОРВИ. Некоторые пациенты сами покупают тесты, ковид встречается, но по течению заболевания он такой же, как ОРВИ, — объяснила терапевт.

Случаев гриппа за этот сезон в практике у врача не было. Ольга Березовская отметила, сейчас для ковида не характерны симптомы, которые возникали ранее — потеря обоняния и снижение сатурации.

Во время начала прошлого эпидсезона НГС писал о том, какие симптомы есть у ОРВИ и какое лечение при этом заболевании назначают врачи. Читайте подробности в этом материале.

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Комментарии
9
Гость
16 сентября 2024, 07:35
Кашляют и чихают повсюду.
Директор Завода (Ржака)
16 сентября 2024, 08:06
Сальце, мясце, витамин С - и болеть не будете.
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