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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают шикарный коттедж с круглой кроватью, спортзалом и зимним садом — смотрим на дом за 90 млн

В Новосибирске продают шикарный коттедж с круглой кроватью, спортзалом и зимним садом — смотрим на дом за 90 млн

Он занимает более 600 квадратов

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29 комментариев

На фото виден зимний сад — попасть в него можно прямо из кухни

В поселке Лесной авиации в Новосибирске выставили на продажу дорогой объект — четырехэтажный коттедж с большим участком, на котором сделан пруд. За дом площадью 626 квадратных метров и участком в почти 25 соток просят 90 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте N1.ru 18 сентября.

— Коттедж выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов (классическая кирпичная кладка, железобетонные перекрытия, мрамор, натуральный камень, наборный паркет и т. д.) и оборудования. Кухня-гостиная с выходом в зимний сад, спортивный зал, sра-зона с купелью и сауной, гостиная с камином и выходом на террасу, — пишет продавец в объявлении.

Так выглядит фасад особняка

На участке есть небольшой прудик

Зимний сад изнутри

Большая обеденная зона

В гостиной привлекает внимание камин

В одной из спален разместилась круглая кровать

А вот спальня прямо под крышей

Собственная spa-зона с купелью и сауной

Собственный спортивный зал

Заельцовский район традиционно знаменит своей дорогой недвижимостью из-за обилия закрытых коттеджных поселков. Сейчас продающийся коттедж не самый дорого из тех, что выставлены на продажу. Лидирует вот этот домик на Дачном шоссе — сейчас за него просят 231 миллион рублей (а просили 205 миллионов).

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Комментарии
30
Noname13
23 минуты
Жаль ипотеку не дадут, а то я бы купил. Симпатичный дом.
мир во всём мире
1 минута
Лям долларов ! мне кажется в америкосии за лям можно чтот круче взять, ещё и останется
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