В Новосибирске продают шикарный коттедж с круглой кроватью, спортзалом и зимним садом — смотрим на дом за 90 млн

В поселке Лесной авиации в Новосибирске выставили на продажу дорогой объект — четырехэтажный коттедж с большим участком, на котором сделан пруд. За дом площадью 626 квадратных метров и участком в почти 25 соток просят 90 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте N1.ru 18 сентября.
— Коттедж выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов (классическая кирпичная кладка, железобетонные перекрытия, мрамор, натуральный камень, наборный паркет и т. д.) и оборудования. Кухня-гостиная с выходом в зимний сад, спортивный зал, sра-зона с купелью и сауной, гостиная с камином и выходом на террасу, — пишет продавец в объявлении.
Заельцовский район традиционно знаменит своей дорогой недвижимостью из-за обилия закрытых коттеджных поселков. Сейчас продающийся коттедж не самый дорого из тех, что выставлены на продажу. Лидирует вот этот домик на Дачном шоссе — сейчас за него просят 231 миллион рублей (а просили 205 миллионов).