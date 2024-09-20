В Новосибирске продают шикарный коттедж с круглой кроватью, спортзалом и зимним садом — смотрим на дом за 90 млн

На фото виден зимний сад — попасть в него можно прямо из кухни Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











В поселке Лесной авиации в Новосибирске выставили на продажу дорогой объект — четырехэтажный коттедж с большим участком, на котором сделан пруд. За дом площадью 626 квадратных метров и участком в почти 25 соток просят 90 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте N1.ru 18 сентября.

— Коттедж выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов (классическая кирпичная кладка, железобетонные перекрытия, мрамор, натуральный камень, наборный паркет и т. д.) и оборудования. Кухня-гостиная с выходом в зимний сад, спортивный зал, sра-зона с купелью и сауной, гостиная с камином и выходом на террасу, — пишет продавец в объявлении.

Так выглядит фасад особняка Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











На участке есть небольшой прудик Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Зимний сад изнутри Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Большая обеденная зона Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











В гостиной привлекает внимание камин Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











В одной из спален разместилась круглая кровать Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











А вот спальня прямо под крышей Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Собственная spa-зона с купелью и сауной Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru











Собственный спортивный зал Источник: АН «Жилфонд» / novosibirsk.n1.ru









