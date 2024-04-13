Всего 205 миллионов: в Новосибирске продают шикарный коттедж с подземным тоннелем и итальянскими санузлами

В объявлении указано, что коттедж находится по адресу Дачное шоссе, 140В. По словам продавца, дом располагается в живописнейшем месте Заельцовского района Новосибирска — ДНТ Ельцовка.



— Сосновый бор и река создают свой уникальный микроклимат и полное ощущение курортного умиротворения. А расположенные рядом spa центра и ресторана удовлетворят все потребности семейного отдыха, — указано в объявлении.



Коттедж представляет собой 2 дома, соединенных меж собой подземным тоннелем. Коттедж расположен на первой береговой линии реки Обь в тупике, что создает приятный вид, а также ощущение простора и спокойствия.



Участок 1748 кв.м. предыдущие владельцы выровняли, выполнили ландшафтный дизайн. На территории растут вековые ели и туи, есть собственный причал из бетона, 4 подсобных помещения, теплый гараж на 2 машины, газовое водяное отопление и водоснабжение, аварийный дизель-генератор, система вентиляции и подогрева воздуха, бассейновая система, есть дополнительный уличный бассейн и детская площадка, система видеонаблюдения вкруг, освещение с датчиками движения, а весь участок выложен плиткой.



Первый дом построен из кирпича. В доме 3 этажа, площадь — 816,5 кв.м. Внутри есть гостиная с кухней, 4 спальни, кабинет, 3 санузла, прачечная, 3 гардеробные, 3 кладовые,1 холодная комната, 0 этаж с помещением свободной планировки под спортзал. В доме витражные окна, есть кухонная техника, мебель и санузлы из Италии и Германии. Интерьер — дерево, камень.



Второй дом 2 состоит из 2 этажей. Он построен из бетона. Площадь постройки — 472,6, кв.м. В доме есть бассейн с мокрой зоной и барной стойкой, гостинная с кухней и спальня, 3 санузла, 2 кладовые, камин, серверная и прачечная. В нем также витражные окна, есть кухонная техника, и снова импортные мебель и санузлы.

