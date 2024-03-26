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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске На Есенина продают коттедж за 29 миллионов. Смотрим на инопланетный потолок, водопад и тигров на картинах

На Есенина продают коттедж за 29 миллионов. Смотрим на инопланетный потолок, водопад и тигров на картинах

Будущим владельцам обещают оставить часть мебели

9 689
84 комментария
Примечательная гостиная в коттедже — тут есть и космический потолок, и голуби, и картина с чем-то инопланетным

В частном секторе Дзержинского района Новосибирска выставили на продажу 500-метровый коттедж с участком в 5 соток. На двух этажах разместились спальни, причудливая гостиная с камином, тренажерный зал, детская игровая комната, сауна с бассейном и водопадом и другие помещения. За всё просят 29 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 25 марта.

— Вложений никаких нет, свежий ремонт из качественных материалов. В доме есть все, что нужно для большой семьи. Коттедж 390 кв.м, сауна 100 кв.м и 5 соток земли. Есть возможность увеличить площадь земли еще на 4 сотки, — говорится в описании к объекту.

Фото снаружи коттеджа владелец не выложил, так что сразу ныряем внутрь
В кухне встречаем снова необычный потолок и цветной фартук
В гостиной, по соседству с голубями, установлен камин
Очевидно, что владельцы неравнодушны к картинам и фотобоям...
.... а также к звериным мотивам
Зато в спальне на втором этаже обнаружилась позолота
Сауна с бассейном, в котором имеется подгорев, гидромассаж и водопад (но в объявлении его так и не показали)

В элитном поселке под Новосибирском недавно продавали особняк с домиком охотника. Вот как выглядит дом за 70 миллионов.

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