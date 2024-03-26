На Есенина продают коттедж за 29 миллионов. Смотрим на инопланетный потолок, водопад и тигров на картинах
Будущим владельцам обещают оставить часть мебели
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В частном секторе Дзержинского района Новосибирска выставили на продажу 500-метровый коттедж с участком в 5 соток. На двух этажах разместились спальни, причудливая гостиная с камином, тренажерный зал, детская игровая комната, сауна с бассейном и водопадом и другие помещения. За всё просят 29 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 25 марта.
— Вложений никаких нет, свежий ремонт из качественных материалов. В доме есть все, что нужно для большой семьи. Коттедж 390 кв.м, сауна 100 кв.м и 5 соток земли. Есть возможность увеличить площадь земли еще на 4 сотки, — говорится в описании к объекту.
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