На Есенина продают коттедж за 29 миллионов. Смотрим на инопланетный потолок, водопад и тигров на картинах

Примечательная гостиная в коттедже — тут есть и космический потолок, и голуби, и картина с чем-то инопланетным Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Новактив»)











В частном секторе Дзержинского района Новосибирска выставили на продажу 500-метровый коттедж с участком в 5 соток. На двух этажах разместились спальни, причудливая гостиная с камином, тренажерный зал, детская игровая комната, сауна с бассейном и водопадом и другие помещения. За всё просят 29 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 25 марта.



— Вложений никаких нет, свежий ремонт из качественных материалов. В доме есть все, что нужно для большой семьи. Коттедж 390 кв.м, сауна 100 кв.м и 5 соток земли. Есть возможность увеличить площадь земли еще на 4 сотки, — говорится в описании к объекту.

Фото снаружи коттеджа владелец не выложил, так что сразу ныряем внутрь Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Новактив»)











В кухне встречаем снова необычный потолок и цветной фартук Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Новактив»)











В гостиной, по соседству с голубями, установлен камин Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Новактив»)











Очевидно, что владельцы неравнодушны к картинам и фотобоям... Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Новактив»)











.... а также к звериным мотивам Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Новактив»)











Зато в спальне на втором этаже обнаружилась позолота Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Новактив»)











Сауна с бассейном, в котором имеется подгорев, гидромассаж и водопад (но в объявлении его так и не показали) Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Новактив»)









