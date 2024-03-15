В элитном поселке Новосибирска продают особняк за 70 миллионов — с витражами, балконами и домиком охотника

В дачном поселке Кудряшовский выставили на продажу трехэтажный коттедж из кирпича площадью почти 500 квадратов. В придачу к дому идет участок с кедрами и елями, а также отдельно стоящая баня с сауной и летней кухней. За все просят 70 миллионов рублей, объявление о продаже появилось на сайте N1.ru вчера, 14 марта.

