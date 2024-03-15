В элитном поселке Новосибирска продают особняк за 70 миллионов — с витражами, балконами и домиком охотника

В дачном поселке Кудряшовский выставили на продажу трехэтажный коттедж из кирпича площадью почти 500 квадратов. В придачу к дому идет участок с кедрами и елями, а также отдельно стоящая баня с сауной и летней кухней. За все просят 70 миллионов рублей, объявление о продаже появилось на сайте N1.ru вчера, 14 марта.
— Это идеальное место для тех, кто ищет уединение без ущерба для удобства и роскоши, — говорится в описании к объявлению.
Что еще почитать о Кудряшовском поселке
Дачный поселок Кудряшовский — место с по-настоящему элитной недвижимостью, где предпочитают селиться випы. Так, в 2019 году в поселке выставили на продажу настоящий замок за 135 миллионов рублей. Он разместился в лесу, недалеко от панельных домов. Рядом с ним журналисты НГС обнаружили еще одно похожее на замок строение. Оба дома — собственность партнеров Натальи Юрченко, супруги экс-губернатора Василия Юрченко (на 2021 год).
В 2022 году недалеко от замков, связанных с семьей экс-губернатора, продавали роскошный современный дом за 50 миллионов. На тот момент им владел бывший депутат Кыштовского района.
Зимой 2023 году в продаже появился особняк площадью 700 квадратных метров с участком, где есть водопад и бассейн. Цена вопроса — 60 миллионов. Узнать, кто именно владеет этой недвижимостью, сейчас невозможно из-за принятого год назад закона. Согласно ему, теперь, чтобы узнать имя собственника, потребуется его согласие.