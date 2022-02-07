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Роскошный особняк продают по соседству с замками партнеров семьи Юрченко в Кудряшах — кому он принадлежит

Стоимость шикарной недвижимости — 50 миллионов рублей. Правда, жить придется с видом на серые панельки

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Дом на участке соснового леса в поселке Кудряшовском появился в 2013 году. Рядом — несколько замков, связанных с семьей экс-губернатора Юрченко

Дом на участке соснового леса в поселке Кудряшовском появился в 2013 году. Рядом — несколько замков, связанных с семьей экс-губернатора Юрченко

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В дачном поселке Кудряшовском выставили на продажу двухэтажный дом с панорамными окнами, винным погребом и хаммамом. Объявление о продаже шикарной недвижимости за 50 миллионов рублей появилось на сайте N1.ru 2 февраля.

Что внутри дома и кто живет по соседству


— Предлагается к продаже стильный загородный дом, построенный на живописном лесном участке и предназначенный для постоянного проживания или отдыха на выходных. Дом расположен так, что большие панорамные окна гостиной выходят на поросший многолетними деревьями лес. Из-за этого создается ощущение полного единения с природой. Архитектура дома органично вписывается в окружающий ландшафт, — пишет автор объявления.

Площадь дома — 293 квадрата, а участка, на котором он стоит, — 9,28 сотки

Площадь дома — 293 квадрата, а участка, на котором он стоит, — 9,28 сотки

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«Дом расположен так, что большие панорамные окна гостиной выходят на поросший многолетними деревьями лес», — пишет продавец

«Дом расположен так, что большие панорамные окна гостиной выходят на поросший многолетними деревьями лес», — пишет продавец

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На кухне — модная техника SMEG

На кухне — модная техника SMEG

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В доме несколько спален

В доме несколько спален

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Примечательная деталь — вот эта винтовая лестница

Примечательная деталь — вот эта винтовая лестница

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Еще в коттедже есть личный кабинет

Еще в коттедже есть личный кабинет

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«На втором этаже — три спальни, кабинет, гардеробная, санузел с ванной. Из двух спален и ванной комнаты предусмотрены выходы на террасы», — говорится в описании

«На втором этаже — три спальни, кабинет, гардеробная, санузел с ванной. Из двух спален и ванной комнаты предусмотрены выходы на террасы», — говорится в описании

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Где-то здесь прячутся хаммам, винный погреб и домашний кинотеатр, но этих фотографий к объявлению почему-то не приложили

Где-то здесь прячутся хаммам, винный погреб и домашний кинотеатр, но этих фотографий к объявлению почему-то не приложили

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Зато можно вновь взглянуть на огромные окна, которые нашлись даже в ванной комнате

Зато можно вновь взглянуть на огромные окна, которые нашлись даже в ванной комнате

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В 2019 году НГС рассказывал о замке, скрытом соснами, по соседству с панельками, который продавали на тот момент за 135 миллионов рублей. В прошлом году в этом же лесу обнаружился еще один замок. Оба строения — собственность партнеров Натальи Юрченко, супруги экс-губернатора Василия Юрченко, по компании «Ростр-инвест» (занимается арендой и управлением недвижимостью). Первым, по данным на конец прошлого года, владел Андрей Мелехин, вторым — Сергей Мазурик.

Расстояние от этих монументальных жилых построек до продающегося особняка — чуть более 130 метров. Зато гораздо ближе к особняку — панельные дома (примерно на расстоянии 50 метров).

Сразу за шестиэтажками и гаражным комплексом начинается приватная территория владельцев коттеджа

Сразу за шестиэтажками и гаражным комплексом начинается приватная территория владельцев коттеджа

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Окна коттеджа выходят не только на «живописный лесной участок» (как говорится в описании), но и на панельные многоэтажки

Окна коттеджа выходят не только на «живописный лесной участок» (как говорится в описании), но и на панельные многоэтажки

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Кому принадлежит этот коттедж


По данным ЕГРН, собственником земельного участка, на котором стоит коттедж, в 2013 году была строительная компания «Стройинвест К», известная, в частности, по домам на Зыряновской, 53 и 59 («ворота правобережья»). Через три месяца участок перешел в собственность совладельца и директора этой же компании Дмитрия Пелявина.

С 2016 года участком земли в Кудряшах и коттеджем владеет Стакановский Дмитрий Николаевич. Он же в недавнем прошлом депутат Кыштовского района, а также глава крестьянско-фермерского хозяйства в этом районе. В течение трех лет (с 2016 по 2019 год) его дом находился в залоге у Анатолия Шушунова, экс-совладельца саратовского потребительского кооператива «Строим вместе».

37-летний экс-депутат принимал участие в выборах разных уровней в Новосибирске, Бердске и Новосибирской области четырежды, но избраться удалось лишь в 2015 и 2020 году: оба раза — в Совет депутатов Кыштовского района. Примечательно, что Дмитрий Стакановский с 2013 года успел сменить три партии: был в ЛДПР, «Справедливой России», а с 2020 года — в «Единой России». Место жительства, указанное при выдвижении, — дачный поселок Кудряшовский.

На сайте администрации Кыштовского района удалось найти последнюю декларацию Стакановского: в 2020 году он заработал более 16,7 миллиона рублей. В его собственности четыре больших участка земли общей площадью более 500 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 293 квадрата (площадь совпадает с продающимся) и нежилое административное помещение. Ему принадлежат два автомобиля — Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser 200, а также трактор. У Дмитрия Стакановского нет супруги, но есть несовершеннолетний ребенок.

В администрации Кыштовского района корреспонденту НГС сообщили, что Дмитрий Стакановский не является депутатом с прошлого года, но назвать причину, по которой тот прекратил свои полномочия, отказались. Редакция направила письменный запрос.

Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», у Дмитрия Стакановского нет актуальной занятости в компаниях. Несколько лет назад он был совладельцем новосибирской компании, занимающейся научными исследованиями в области биотехнологий («Салют С.В Биофарм»), участвовал в патриотических инициативах и был одним из учредителей правозащитного центра («Патриотическое движение "Гаврош"» и АНО Правозащитный центр «Народная приемная»), а также располагал долей в компании «СД Групп», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой недвижимости.

Но у экс-депутата есть действующее ИП. Два года назад Стакановский как индивидуальный предприниматель получал поддержку от Минсельхоза Новосибирской области — два гранта на общую сумму в 15 миллионов, а также финансирование на возвратной основе. Еще экс-депутат с 2018 по 2021 год закладывал трактор и внедорожник в микрофинансовых организациях. Кстати, его трактор по-прежнему в залоге.

В августе прошлого года в своем фейсбуке Дмитрий Стакановский написал, что переехал в Москву. На вопросы корреспондента НГС он не ответил.

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