Роскошный особняк продают по соседству с замками партнеров семьи Юрченко в Кудряшах — кому он принадлежит

В дачном поселке Кудряшовском выставили на продажу двухэтажный дом с панорамными окнами, винным погребом и хаммамом. Объявление о продаже шикарной недвижимости за 50 миллионов рублей появилось на сайте N1.ru 2 февраля .



Что внутри дома и кто живет по соседству

— Предлагается к продаже стильный загородный дом, построенный на живописном лесном участке и предназначенный для постоянного проживания или отдыха на выходных. Дом расположен так, что большие панорамные окна гостиной выходят на поросший многолетними деревьями лес. Из-за этого создается ощущение полного единения с природой. Архитектура дома органично вписывается в окружающий ландшафт, — пишет автор объявления.