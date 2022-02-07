Роскошный особняк продают по соседству с замками партнеров семьи Юрченко в Кудряшах — кому он принадлежит

В дачном поселке Кудряшовском выставили на продажу двухэтажный дом с панорамными окнами, винным погребом и хаммамом. Объявление о продаже шикарной недвижимости за 50 миллионов рублей появилось на сайте N1.ru
Что внутри дома и кто живет по соседству
— Предлагается к продаже стильный загородный дом, построенный на живописном лесном участке и предназначенный для постоянного проживания или отдыха на выходных. Дом расположен так, что большие панорамные окна гостиной выходят на поросший многолетними деревьями лес. Из-за этого создается ощущение полного единения с природой. Архитектура дома органично вписывается в окружающий ландшафт, — пишет автор объявления.
В 2019 году НГС рассказывал о замке, скрытом соснами, по соседству с панельками, который продавали на тот момент за 135 миллионов рублей. В прошлом году в этом же лесу обнаружился еще один замок. Оба строения — собственность партнеров Натальи Юрченко, супруги экс-губернатора Василия Юрченко, по компании «Ростр-инвест» (занимается арендой и управлением недвижимостью). Первым, по данным на конец прошлого года, владел Андрей Мелехин, вторым — Сергей Мазурик.
Расстояние от этих монументальных жилых построек до продающегося особняка — чуть более 130 метров. Зато гораздо ближе к особняку — панельные дома (примерно на расстоянии
Кому принадлежит этот коттедж
По данным ЕГРН, собственником земельного участка, на котором стоит коттедж, в 2013 году была строительная компания «
С 2016 года участком земли в Кудряшах и коттеджем владеет Стакановский Дмитрий Николаевич. Он же в недавнем прошлом депутат Кыштовского района, а также глава крестьянско-фермерского хозяйства в этом районе. В течение трех лет (с 2016 по 2019 год) его дом находился в залоге у Анатолия Шушунова, экс-совладельца саратовского потребительского кооператива «Строим вместе».
37-летний экс-депутат принимал участие в выборах разных уровней в Новосибирске, Бердске и Новосибирской области четырежды, но избраться удалось лишь в 2015 и 2020 году: оба раза — в Совет депутатов Кыштовского района. Примечательно, что Дмитрий Стакановский с 2013 года успел сменить три партии: был в ЛДПР, «Справедливой России», а с 2020 года — в «Единой России». Место жительства, указанное при выдвижении, — дачный поселок Кудряшовский.
На сайте администрации Кыштовского района удалось найти последнюю декларацию Стакановского: в 2020 году он заработал более 16,7 миллиона рублей. В его собственности четыре больших участка земли общей площадью более 500 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 293 квадрата (площадь совпадает с продающимся) и нежилое административное помещение. Ему принадлежат два автомобиля — Porsche Cayenne и Toyota Land
В администрации Кыштовского района корреспонденту НГС сообщили, что Дмитрий Стакановский не является депутатом с прошлого года, но назвать причину, по которой тот прекратил свои полномочия, отказались. Редакция направила письменный запрос.
Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», у Дмитрия Стакановского нет актуальной занятости в компаниях. Несколько лет назад он был совладельцем новосибирской компании, занимающейся научными исследованиями в области биотехнологий («Салют С.В Биофарм»), участвовал в патриотических инициативах и был одним из учредителей правозащитного центра («Патриотическое движение "Гаврош"» и АНО Правозащитный центр «Народная приемная»), а также располагал долей в компании «СД Групп», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой недвижимости.
Но у экс-депутата есть действующее ИП. Два года назад Стакановский как индивидуальный предприниматель получал поддержку от Минсельхоза Новосибирской области — два гранта на общую сумму в 15 миллионов, а также финансирование на возвратной основе. Еще экс-депутат с 2018 по 2021 год закладывал трактор и внедорожник в микрофинансовых организациях. Кстати, его трактор по-прежнему в залоге.
В августе прошлого года в своем фейсбуке Дмитрий Стакановский написал, что переехал в Москву. На вопросы корреспондента НГС он не ответил.
В конце года в Новосибирске выставили на продажу комплекс коттеджей, связанный с владельцем «Обуви России», стоимость недвижимости —