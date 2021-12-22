В Новосибирске за 60 миллионов продают комплекс коттеджей, связанный с владельцем «Обуви России»

В Заельцовском районе выставили на продажу три коттеджа с участком в 30 соток — за элитную недвижимость просят 60 миллионов рублей. Объявление о продаже дорогого актива появилось на сайте N1.RU
Хотя в открытом поиске можно найти и более ранние объявления. Так, на этом же сайте в ноябре этого года коттеджи продавались по цене в 70 миллионов рублей.
Смотрим, что внутри
Всего на участке располагаются три постройки площадью 450, 300 и 250
— Первый дом — с эксклюзивным дизайном и множеством интересных бонусов. Во втором доме на цокольном этаже огромный бассейн, второй этаж — полностью тренажерный зал, третий — жилые комнаты. Третий дом совместил в себе подземный паркинг на 4 машины, на первом этаже — парковку на 4 машины и множество больших комнат для ведения бизнеса не выходя из дома, — говорится в объявлении.
Кому принадлежит недвижимость за 60 миллионов
Из пяти участков, на которых и располагаются коттеджи, три принадлежат Куликову Евгению Дмитриевичу. Предыдущим владельцем этих участков (до 2017 года) был Титов Антон Михайлович. Остальными двумя участками с 2008 года владеет Титова Надежда Евгеньевна.
Все эти фамилии и имена связаны группой предприятий. По данным «СПАРК-Интерфакса», 41-летний Антон Титов — руководитель ООО «ОР» («Обувь России»). Владелец этой компании — ПАО «ОРГ» (OR Group), совладельцем которой является Антон Титов. ПАО «ОРГ» (OR Group) учредила микрофинансовую организацию «Арифметика». Эта МКК началась в свое время с продажи обуви в рассрочку, а сейчас готова выставить собственные акции на венчурной бирже TSX в Торонто. Как пишет «КоммерсантЪ», компания-учредитель (ПАО «ОРГ») оценила «Арифметику» в $ 140–160 млн, что равно 13–14 годовым чистым прибылям компании.
OR Group управляет обувными магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra. По итогам прошлого года ПАО «ОРГ» убыточно (-31 миллион рублей), как и ООО «ОР» (-40 миллионов рублей).
В 2013 году Антон Титов подал заявку на регистрацию товарного знака Pastel, сейчас он принадлежит Надежде Титовой. В открытом поиске находятся публикации о премиум-бренде вещей с вышивкой и ее владелице Надежде Титовой из Новосибирска. Вещи этого бренда, в частности, представлены в бутике в Барселоне и появляются в фотосессиях глянцевых журналов.
— Основная часть поклонниц бренда — жительницы Москвы, при этом качество одежды Pastel уже оценили эстеты из самых разных стран: Франции, Великобритании, Португалии, Сингапура, Австралии. Бренд Pastel был успешно представлен на международной выставке в Париже, а среди знаменитых поклонниц изделий Pastel есть такие звезды шоу-бизнеса, как Валерия, Юлия Ковальчук, Анфиса Чехова, Мария Кожевникова и многие другие, — говорится в публикации журнала Leaders Today.
По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс». Надежда Титова еще в 2012 году владела частной охранной организацией «Аврора», в 2017 году единоличным владельцем «Авроры» стал Денис Евгеньевич Куликов. В прошлом Денис Куликов был членом 1-го органа контроля в компаниях ПАО «ОРГ» и ООО «Вестфалика М». Все они принадлежат Антону Титову.
Сведений о втором действующем владельце участков Куликове Евгении Дмитриевиче в сервисе не нашлось.
Недавно в продаже появился замок за 24 миллиона рублей — он находится в частном секторе Заельцовского района.
О том, кто покупает и продает причудливые объекты недвижимости за 50–100 миллионов рублей в Новосибирске, НГС рассказали риелторы и владельцы агентств недвижимости. Невероятно, но часть объектов будущие покупатели приобретают в ипотеку.