В Новосибирске за 60 миллионов продают комплекс коттеджей, связанный с владельцем «Обуви России»

В Заельцовском районе выставили на продажу три коттеджа с участком в 30 соток — за элитную недвижимость просят 60 миллионов рублей. Объявление о продаже дорогого актива появилось на сайте N1.RU 17 декабря .



Хотя в открытом поиске можно найти и более ранние объявления. Так, на этом же сайте в ноябре этого года коттеджи продавались по цене в 70 миллионов рублей.



Смотрим, что внутри

Всего на участке располагаются три постройки площадью 450, 300 и 250 кв. м .



— Первый дом — с эксклюзивным дизайном и множеством интересных бонусов. Во втором доме на цокольном этаже огромный бассейн, второй этаж — полностью тренажерный зал, третий — жилые комнаты. Третий дом совместил в себе подземный паркинг на 4 машины, на первом этаже — парковку на 4 машины и множество больших комнат для ведения бизнеса не выходя из дома, — говорится в объявлении.