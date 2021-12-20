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В частном секторе Новосибирска продают замок за 24 млн — смотрим, что скрывается в здании со шпилем

На участке перед замком есть производственный цех

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Забор из камня, колючая проволока, выдающийся шпиль — кирпичный замок в глубине частного сектора Заельцовского района оценили в <nobr class="_">24 миллиона</nobr> рублей

Забор из камня, колючая проволока, выдающийся шпиль — кирпичный замок в глубине частного сектора Заельцовского района оценили в 24 миллиона рублей

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В Новосибирске выставили на продажу замок в частном секторе микрорайона Аэропорт. За монументальное строение со шпилем, каменным забором и участком в 9 соток просят 24 миллиона рублей. Объявление о продаже замка на сайте N1 появилось неделю назад, 13 декабря.

— Коттедж 160 кв. м (включая мансарду) в прекрасном состоянии, удобная, свободная планировка. Дизайн выполнен в экостиле из ценных пород дерева. Вся мебель изготовлена по индивидуальному заказу. Весь интерьер, включая бытовую технику, входит в стоимость, — говорится в объявлении.

Замок обнесли колючей проволокой

Замок обнесли колючей проволокой

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А вот вид из внутреннего дворика: на участке есть баня (с камином и бассейном) и гаражный комплекс, который раньше был производственным цехом

А вот вид из внутреннего дворика: на участке есть баня (с камином и бассейном) и гаражный комплекс, который раньше был производственным цехом

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Мансарду украсили голубым камнем

Мансарду украсили голубым камнем

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В гостиной есть камин...

В гостиной есть камин...

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... а в спальне — отсылки к Японии в дизайне интерьера

... а в спальне — отсылки к Японии в дизайне интерьера

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Безмятежный пейзаж можно наблюдать, спускаясь со второго этажа на первый

Безмятежный пейзаж можно наблюдать, спускаясь со второго этажа на первый

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Это комната отдыха в бане, расположена на втором этаже отдельно стоящего здания. Прямо под ней — небольшой бассейн

Это комната отдыха в бане, расположена на втором этаже отдельно стоящего здания. Прямо под ней — небольшой бассейн

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По данным «СПАРК-Интерфакс», до 2016 года в здании замка располагалась компания по производству газогенераторов, аппаратов дистилляции и фильтрования. Одной из собственниц этой компании и принадлежит продающийся замок. Примечательно, что до 2012 года производство располагалось в соседнем доме — это тоже замок, уже попадавший в наши репортажи о причудливой недвижимости.

По соседству с продающимся замком расположен еще один: до 2012 год в нем размещалось производство газогенераторов, которое переехало в продающийся коттедж

По соседству с продающимся замком расположен еще один: до 2012 год в нем размещалось производство газогенераторов, которое переехало в продающийся коттедж

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Замки не редкость для рынка недвижимости Новосибирска. В этом году в левобережье продавали трехэтажный особняк, напоминающий замок. За дом в стилистике барокко и рококо, построенный на левом берегу Новосибирска, просят 28,2 миллиона рублей. О том, что есть внутри (например, плитка от Versace), и об открывающимся виде на бараки из окон роскошного коттеджа, читайте здесь.

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замокэлитная недвижимость
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