В частном секторе Новосибирска продают замок за 24 млн — смотрим, что скрывается в здании со шпилем

В Новосибирске выставили на продажу замок в частном секторе микрорайона Аэропорт. За монументальное строение со шпилем, каменным забором и участком в 9 соток просят 24 миллиона рублей. Объявление о продаже замка на сайте N1 появилось неделю назад, 13 декабря.
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По данным «СПАРК-Интерфакс», до 2016 года в здании замка располагалась компания по производству газогенераторов, аппаратов дистилляции и фильтрования. Одной из собственниц этой компании и принадлежит продающийся замок. Примечательно, что до 2012 года производство располагалось в соседнем доме — это тоже замок, уже попадавший в наши репортажи о причудливой недвижимости.
Замки не редкость для рынка недвижимости Новосибирска. В этом году в левобережье продавали трехэтажный особняк, напоминающий замок. За дом в стилистике барокко и рококо, построенный на левом берегу Новосибирска, просят