В частном секторе Новосибирска продают замок за 24 млн — смотрим, что скрывается в здании со шпилем

Замки не редкость для рынка недвижимости Новосибирска. В этом году в левобережье продавали трехэтажный особняк, напоминающий замок. За дом в стилистике барокко и рококо, построенный на левом берегу Новосибирска, просят 28,2 миллиона рублей. О том, что есть внутри (например, плитка от Versace), и об открывающимся виде на бараки из окон роскошного коттеджа, читайте здесь.