В лесу под Новосибирском продают огромный коттедж с водопадом на участке. Смотрим, что внутри дома за 60 млн

В дачном поселке Кудряшовский выставили на продажу коттедж с 18 сотками земли возле Оби. За дом площадью почти 700 квадратных метров с участком, где есть водопад и бассейн, просят 60 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru сегодня, 13 декабря.
— Просторная терраса с зоной барбекю. 3 входа в дом. Зона отдыха: домашний кинотеатр, игровая зона, хаммам, сауна из оцилиндрованного бревна диаметром 35 см, кухня. Коттедж укомплектован выполненной на заказ мебелью из натуральных материалов и техникой, — говорится в объявлении.
В 2019 году НГС нашел в Кудряшовском боре продающийся замок, связанный с семьей экс-губернатора Василия Юрченко. Через год мы выяснили, что рядом стоит еще один замок, также связанный с Юрченко.