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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В лесу под Новосибирском продают огромный коттедж с водопадом на участке. Смотрим, что внутри дома за 60 млн

Особняк скрывается среди сосен Кудряшовского бора, рядом берег реки Обь

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У продающегося дома выгодное местоположение — санаторий «Парус» поблизости и соседи лишь с одной стороны

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В дачном поселке Кудряшовский выставили на продажу коттедж с 18 сотками земли возле Оби. За дом площадью почти 700 квадратных метров с участком, где есть водопад и бассейн, просят 60 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru сегодня, 13 декабря.

— Просторная терраса с зоной барбекю. 3 входа в дом. Зона отдыха: домашний кинотеатр, игровая зона, хаммам, сауна из оцилиндрованного бревна диаметром 35 см, кухня. Коттедж укомплектован выполненной на заказ мебелью из натуральных материалов и техникой, — говорится в объявлении.

Пруд, как пишет продавец, достаточно глубокий — 3 метра

Пруд, как пишет продавец, достаточно глубокий — 3 метра

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Переносимся внутрь. Так, например, выглядит кухня

Переносимся внутрь. Так, например, выглядит кухня

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Причудливый ретро-стиль, отчасти напоминающий дачный, тут даже в туалете

Причудливый ретро-стиль, отчасти напоминающий дачный, тут даже в туалете

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Часть мебели была сделана на заказ

Часть мебели была сделана на заказ

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Некоторые комнаты могут показаться пустыми

Некоторые комнаты могут показаться пустыми

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Бильярд в зоне отдыха

Бильярд в зоне отдыха

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Кроме бани есть еще хаммам

Кроме бани есть еще хаммам

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В 2019 году НГС нашел в Кудряшовском боре продающийся замок, связанный с семьей экс-губернатора Василия Юрченко. Через год мы выяснили, что рядом стоит еще один замок, также связанный с Юрченко.

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