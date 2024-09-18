Переговоры или рейдерский захват? Владислав и Татьяна Бакальчук — о стрельбе у центрального офиса Wildberries в Москве

Татьяна и Владислав Бакальчук прокомментировали стрельбу у центрального офиса Wildberries Источник: Татьяна Бакальчук / T.me; Роман Красильников / MSK1.RU; Владислав Бакальчук / T.me











В среду, 18 сентября, в центре Москвы произошла стрельба в офисе Wildberries в БЦ «Романов двор» в Романовом переулке. Как минимум три человека пострадали. После произошедшего Владислав и Татьяна Бакальчук поспешили опубликовать обращения, в которых обвиняют друг друга.

Версия Владислава Бакальчука

— Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок. Со мной всё хорошо, я внутри офиса. Ждите подробностей, — написал Бакальчук.

Он и его представители заявили, что «стали жертвами масштабной провокации, устроенной руководством „РВБ“ и лично братьями Мирзоянами».

— Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries в Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт, — заявил Бакальчук.

В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег Владислав Бакальчук

— Я окажу всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт. Не исключаю, что целью нападавших в том числе мог быть и я, — заявил он.

Переговоры должны были состояться по поводу остановки финансирования строительства новых складов.

— Наши оппоненты наверняка попытаются свалить всю ответственность на меня и моих коллег. Еще раз повторюсь: мы ехали на мирные переговоры для скорейшего разрешения ситуации с остановкой строительства складов WB. Я надеюсь, что те, кто устроил сегодняшнюю провокацию, понесут заслуженное наказание, — говорит Владислав Бакальчук.

Ранее Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании в бизнес-центре «Романов двор».

— Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная, — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Версия Татьяны Бакальчук

Сама Татьяна Бакальчук назвала «абсурдными» заявления бывшего мужа о переговорах.

— Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем, — написала предпринимательница.

Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался Татьяна Бакальчук

— Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка, — сообщила она.

Как рассказали очевидцы, со двора, где находятся выходы из БЦ, несколько мужчин вынесли за ноги и руки пострадавшего

— Его несли со стороны «Романова двора», бородатый такой мужчина. У него ранение в живот. Орали, звали скорую, — рассказала MSK1.RU Камиля.

Рядом со зданием Манежа сейчас стоят две кареты скорой помощи. У здания факультета журналистики МГУ дежурят сотрудники полиции.

В результате стрельбы пострадали трое Источник: Роман Красильников / MSK1.RU