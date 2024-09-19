Пшеница легла: в области объявили ЧС из-за дождей — как стихия влияет на зерно, цену хлеба и будущее фермеров

Чтобы успеть убрать урожай, работать приходится даже ночью Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирской области на прошлой неделе введен режим чрезвычайной ситуации из-за затяжных дождей. Спасать людей от наводнений (по крайней мере, от масштабных — локальные все равно есть), слава богу, не приходится, но вот производителям зерна непросто. Обозреватель НГС посмотрел, как выглядит бедствие в полях под Новосибирском, и попытался разобраться с тем, как оно скажется на цене хлеба и других продуктов.

Что случилось с пшеницей

Пшеница на поле в окрестностях села Новошилово Новосибирского района выглядит необычно «низкой» — над общим уровнем поднимаются только часть колосьев. Основную их массу прижало к земле.

— Это дожди и ветер. Зерно намокает, и колос становится тяжелым и ложится под ветром. Пока стебель зеленый, он может разогнуться обратно. Но когда он уже сухой, то всё, — объясняет фермер Роман Полторанин.

Хорошо, если пшеницу только пригнуло: это усложняет уборку, но урожай не гибнет. Но часто бывает, что колосья, которые совсем легли на землю, начинают прорастать.

Так выглядят сейчас поля с пшеницей во многих районах Новосибирской области Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Потерями в количестве собранного зерна дело не ограничивается. Дожди, если выпадают на время, когда зерно созрело, снижают его качество. Вымывается клейковина, и всего за неделю-другую цена каждой собранной тонны может упасть рублей на 700-800 из-за падения класса зерна. А при нынешних закупочных ценах и стоимости горючего (одна из основных статей расходов во время уборки) любое снижение доходов может увести хозяйство в минус.

Разумеется, любое более или менее крупное хозяйство сейчас старается выращивать сразу несколько культур, чтобы обезопасить себя от колебаний цен, которые могут быть вызваны не только погодой в Новосибирской области, но и массой других фактов. У Романа Полторанина, например, рядом поля гречихи, которой прошедшие дожди не страшны. А вот овес полег хуже пшеницы. Так что не угадаешь.

Собрать урожай мало — нужно еще суметь продать его по цене, которая позволит хоть что-то заработать Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз урожая пшеницы в целом по России на 1,6 миллиона тонн, до 82,2 миллиона тонн (то есть почти на 2%). Меньше соберут, скорее всего и прочих культур: ячменя и кукурузы. Нужно понимать, впрочем, что нынешнее снижение происходит на фоне рекордных урожаев 2022 и 2023 годов. То есть вопрос о том, что скоро не из чего будет печь хлеб, конечно, не стоит. Но сибирским производителям зерна грозят убытки.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) объявил о введении «процедур активного реагирования и мониторинга урегулирования убытков» по чрезвычайной ситуации, объявленной в Новосибирской области. По данным НСА, в Новосибирской области заключены договоры страхования урожая в отношении 285 тысяч га, из них почти 186 тысяч га застрахованы по программе защиты на случай ЧС, остальные — по программе мультирискового страхования. Всего же в регионе сейчас свыше одного миллиона посевных площадей.

Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» зафиксировал в середине сентября заметный рост цен на хлеб, который в целом по стране за год составил 15%. НГС на прошлой неделе провёл свои подсчёты, которые дали чуть меньший рост. Но если учесть, что мы сравнивали показатели Росстата с текущими ценами в крупных сетях супермаркетов (где цена обычно чуть ниже среднерыночной), то рост цен в Новосибирской области может оказаться почти таким же, как в целом по стране.

Торговые сети стараются получить у производителей хлеб по минимальной цене Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При этом речь идёт именно о готовом росте цены, вызванном общей инфляцией, увеличением стоимости транспортировки, дефицитом (а значит и ростом стоимости) кадров и т. д. То есть обстоятельствами, не связанными с погодными условиями.

При этом сами производители зерна стабильно жалуются на низкую цену закупки. Полученные деньги едва позволяют просто вернуть вложенные средства. Роман Полторанин признается, что нормальная отдача от пшеницы при нынешних ценах на топливо и прочих расходах была бы при стоимости тонны в 15 тысяч рублей. Сейчас же и 13 тысяч — это уже хорошо.

Сколько будет стоить хлеб

Хлеб — это доступный продукт, но совсем дешевым он может быть только в ущерб качеству Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Президент Сибирской хлебной корпорации Дмитрий Терешков считает, что влияние на цены может оказать даже просто негативный прогноз на урожай. Производители, если у них есть такая возможность, будут придерживать зерно в ожидании более высоких цен. Это приведет либо к росту стоимости уже имеющегося на рынке сырья, либо к его дефициту. Привезти зерно из других регионов, конечно, можно, но стоимость транспортировки скажется на цене конечного продукта.

При этом Терешков считает порочной саму практику борьбы за минимальную цену хлеба на полке. Изначально её вело государство, но сейчас эту роль на себя фактически взяли крупные торговые сети, которым необходимо предложить потребителям максимально дешевый продукт.

— В результате вместо нормального хлеба по опарной технологи потребители получают дешевый заменитель, где пышность получена не в результате процессов брожения, а из-за химических добавок, — объяснил он.

Такой продукт не требует муки высокого качества (то есть с высоким содержанием клейковины), а значит снижается и спрос на зерно, из которого такую муку можно сделать. В результате и сельхозпроизводители вынуждены продавать зерно по минимальной цене.

Минимальная цена простого, но качественного хлеба у производителя, по мнению Дмитрия Терешкова, в нынешней ситуации должна быть не меньше 100 рублей за килограмм. Примерно столько с учетом торговой наценки, кстати, и стоит сейчас хлеб в пекарнях, рассчитанных на чуть более разборчивого покупателя.