Цены недели: проверяем, сколько реально стоят 10 популярных продуктов — половина из них неожиданно подешевели

Половина товаров из списка за год подешевела Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Редакция НГС решила заняться регулярным мониторингом базовых цен на продукты. Мы проверили, сколько стоят десять наименований товаров в трех сетевых супермаркетах и сравнили средние показатели с данными Росстата сентября прошлого года. Результат оказался неожиданным.

С тем, что «всё дорожает», вроде бы, согласны все, но если взглянуть на изменения цен определенных продуктов, то картина получается более сложной. В конкретном магазине ценники могут меняться из-за появления или отмены акций, появления новых брендов, да и размер упаковки тоже, увы, непостоянен.

Росстат публикует довольно подробные отчеты по десяткам пунктов, но они выходят с некоторым запозданием. К тому же, статистика замеряет средние показатели по рынку, которые могут отличаться от реальных цен в магазинах.

Средние цены в крупнейших торговых сетях в сравнении с данными Росстата год назад Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Мы решили самостоятельно фиксировать цены на десять наиболее массовых продуктов в магазинах трёх крупнейших сетей Новосибирска: «Пятерочка» (322 супермаркета), «Мария Ра» (296) и «Магнит» (260). Для замеров мы берем или среднеценовые собственные марки сетей или просто реальную цену, которая на полке магазина ближе всего к среднему показателю.

Полученные результаты от трех сетей мы приводим к среднему показателю, чтобы на него не так влияли скидки и акции конкретной сети. Для замера мы взяли: курицу (тушка), растительное масло, сливочное масло, яйца (С1), молоко (1 литр 2,5%), хлеб (первый сорт), гречку, сахар, картофель и яблоки.

Подсчитанных таким образом данных за прежние периоды у нас нет. Так что для начала пришлось взять цены из отчетности Росстата за сентябрь 2023 года. Нужно сразу заметить, что цены в отчетах официальной статистики обычно чуть выше, чем цены в крупных сетях.

Товары по акции разбирают первыми Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Тем не менее за год ровно половина из десяти продуктов подорожали. Сильнее всего прибавила в цене картошка (36%), следом идут гречка (17%) и хлеб (12%). На 9% и 8% выросли цены на сливочное масло и молоко.

Но есть, как говорится, и хорошие новости. Как минимум на 17% дешевле сегодня стоит гречка, почти на 16% подешевело подсолнечное масло, почти на 15% — сахар. Снизились цены также на курицу (около 8%) и яйца (почти 4%).

Цены на товар одной и той группы могут сильно отличаться Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Нужно заметить, что сам по себе факт роста или падения цены на конкретный продукт ещё не говорит о каких-то фундаментальных изменениях. На цены влияют многие факторы: изменения глобальной конъюнктуры, вызванные урожаем или неурожаем, сложности с транспортировкой, колебания курса рубля, которые делают более или менее выгодным импорт или экспорт.

Добавьте к этому поведение населения, которое может быть подвержено панике и начать скупать какой-то товар, попавший, по мнению паникующих, в зону риска. Самое верное средство в таких случаях — временно поднять цены, и в какой-то момент люди перестанут нести домой по пять килограммов сахара, не собираясь варить варенье.

Но вот если вверх или вниз пошли большинство продуктов из выборки, значит с ценами действительно что-то происходит. Вот за этим мы и будем пытаться следить.