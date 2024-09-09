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Осень Режим ЧС ввели в районах Новосибирской области — причиной стали затяжные дожди

Режим ЧС ввели в районах Новосибирской области — причиной стали затяжные дожди

Минсельхоз приготовил документы для всей области

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Влага, по словам главы Минсельхоза, не впитывается в почву

Минсельхоз Новосибирской области ввел режим ЧС в некоторых районах из-за затяжных дождей. Об этом на оперативном совещании при губернаторе Андрее Травникове 9 сентября рассказал министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

По словам главы Минсельхоза, 12 районов уже ввели режим ЧС, 8 — режим повышенной готовности. Андрей Шинделов отметил, что темпы уборки низкие.

— Кормоуборочные комбайны перемещаются по полю с большим трудом — несущая способность почвы крайне низкая. И капиллярная влагоемкость уже полностью исчерпана — влага не впитывается, находится на поверхности, — объяснил глава Минсельхоза.

Введение режима ЧС позволяет аграриям обратиться в Минсельхоз с предложением об изменении целевых показателей по уборочной кампании. Также сельхозорганизации, которые заключили договоры страхования посевов, смогут подать заявки на получение выплат, обратиться за помощью и субсидиями. Так аграрии смогут минимизировать потери.

Страдают из-за дождей и сами новосибирцы. Например, Первомайка уже несколько дней уходит под воду, НГС побывал на затопленных участках и пообщался с местными жителями.

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Режим ЧС Уборочная кампания Новосибирская область Сельское хозяйство
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