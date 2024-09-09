«В роще плавают карасики»: Первомайка уходит под воду по неясной причине — дачники достали сапы, поток идет к многоэтажкам

Часть домов в дачных обществах уже затопило Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











В Первомайском районе заливает дачи, в некоторых дворах вода стоит уже по пояс. Потоки достигли и зоны многоэтажной застройки. Но главная проблема в том, что пока, похоже, никто не может сказать точно, откуда берётся эта вода. Сами дачники говорят, что подобного потопа у них не бывало никогда, даже весной. Журналист и фотокорреспондент НГС выясняли ситуацию на месте.

Уже на подъезде к дачным обществам дорога начинает походить на канал. Место это не в низине, так что дождями такое количество воды не объяснить. На въезде в СНТ «Метростроитель» журчит настоящий ручей, который течет прямо по одной из дорог дачного общества. Перемещаться по «Метростроителю» сейчас можно на ставших популярными в последнее время САПах — большинство его улочек покрыто водной сантиметров на 15 минимум.

Озеро, из которого прибывает вода Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











Источник воды, в принципе, недалеко — это небольшое озеро, которое окружают со всех сторон дачи. Только теперь по территории части этих дач из озера текут протоки воды. Вода, кстати, на вид довольно чистая. Но владельцам участков от этого не легче. Потому что пока непонятно, откуда вода берется в таком количестве. А главное, что со всем этим делать.

Местные велосипедисты знают, где эти лужи можно пересечь сравнительно безопасно Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











Вместе с фотографом Александром Ощепковым мы бредем по улицам-каналам, встречая дачников, которые рассказывают все примерно одну и ту же историю. Дескать, сколько они тут живут, никогда такого здесь не видели. Ну, бывает, конечно, весной, пока земля не оттаяла и снега много нападало за зиму, может стоять вода в огородах и даже вылиться немного на улицу. Но это не длится долго, а в последние годы и вовсе не случалось. А тут потоп случился осенью. Причём вода всё прибывает.

Помпа, которую привезли сотрудники МЧС Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











У небольшого болотца, в которое превратилось то, что было лужайкой у дороги, трудится бензиновая помпа, откачивающая воду по пожарному шлангу подальше — в водоотводную трубу.

— Уже 300 литров бензина сожгли здесь, а вода не убывает, говорит мужчина, который приехал на велосипеде, это здешний «водник».

Помпу привезли сотрудники МЧС. Их вызвали еще две недели назад, когда вода только начала прибывать. И сейчас помпы хватает только для того, чтобы уровень воды не поднимался дальше. И то, не везде.

Вода в домах стоит уже в подвалах Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











Парень и девушка, представившиеся, как Владимир и Лена, говорят, у них во дворе вода понимается каждый день сантиметров не десять. Уже сейчас, чтобы войти во двор их дома желательно иметь болотные сапоги. Елена говорит, что этот дом — их основное место жительства, они даже прописаны здесь. Но наводнение заставило их эвакуироваться. Для того, чтобы показать степень нанесенного ущерба, они привезли с собой большие пакеты, которые призваны сохранить ноги сухими. Помогают они, впрочем, мало, потому что на выходе в них полно воды. Разве что одежда и обувь остаются чистыми.

Про урожай многим дачникам можно забыть Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











Обитатели СНТ не теряют чувства юмора.

— Вот «бобы» плотину насыпали, говорит один из дачников, — это соседи наши. Привезли машину щебенки, чтобы остановить поток.

На ветках деверева, нависающего над лужей, виден мятый автомобильный номер. Кто-то слишком резво пытался форсировать водную преграду, и его, судя по всему, сорвало потоком. Это, впрочем, меньшее, что может случиться с автомобилем. При такой глубине можно и застрять прямо посреди «водоёма».

Одна из улиц дачного общества Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











Вот и приехавшая на «паркетнике» дама, посмотрев вдаль залитой улицы, разворачивается и решает ехать обратно. Появляются двое пенсионеров. На них обычная обувь, в руках у женщины пакет.

— А там можно пройти? — спрашивает она неуверенно, как будто не желая верить в то, что вроде бы уже очевидно — А то я цветок купила, он 800 рублей стоит. А куда его теперь?

В обычной обуви в СНТ сейчас лучше вообще не соваться Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











Через некоторое время приехала председатель СНТ Анастасия Петухова, которая в целом повторила то, что уже не раз нам рассказывали другие дачники. Что таких наводнений не было никогда и ситуация только ухудшается.

Главная проблема, по словам Анастасии в том, что никто (ни МЧС, ни районная администрация) пока не могут объяснить, откуда берется вода, которая сейчас заливает улицы садовых общества (топит, конечно, не один «Метростроитель»).

— Все в курсе. Но ничего не меняется. Версий, почему прибывает вода, много. Говорят, что причина в строительстве Восточный обхода. Кто-то винит застройщика местных многоэтажек, который что-то не там копнул. А вода всё прибывает, и помпа уже не справляется, — говорит председатель СНТ.

Источник: NGS.ru +79231570000











Проблемы возникли и в зоне городской застройки. В районе улицы Узорная, где стоят уже девятиэтажки, по тротуару текут ручьи. Здесь пока можно обойтись без сапог, да и поток воды, по словам местных жителей, уже немного ослаб по сравнению со вчерашним днем. Но вода все равно течет и останавливаться не собирается.

Потоки воды на Узорной Источник: Александр Ощепков \ NGS.RU











Заметив наш интерес к лужам и ручьям, женщина выходит из машины и с готовностью рассказывает, что здесь течь открылась на этой неделе. Вода прибывает из леса, стекая с подтопленных уже дачных обществ. Жительница Узорной показывает пересланное через домовые чаты видео, снятое, где-то в районе строящегося восточного объезда. На видео следы водного потока, который, как можно понять, перекрыла новая насыпь.

— В администрации нам сказали, что это из-за дождей. А какие же это дожди, если дети у нас в лесу в воде карасиков видели? — говорит жительница Первомайки.