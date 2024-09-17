«Пришлось эвакуироваться»: Первомайка вторую неделю уходит под воду — почему с ней не могут справиться даже спасатели

Водолей (слева) и сторож начали качать воду первыми. Сначала общими насосами, потом — теми, что предоставили им в отделе ГО и ЧС, а под конец на помощь им пришли сотрудники МАСС Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В конце августа дачи в Первомайском районе Новосибирска неожиданно начало топить. Сначала вода поднялась в расположенных вблизи КСМ садоводствах, потом пошла ниже, к многоквартирным домам на улице Узорной. Дачники пытались спасти урожай, снимали видео с упитанными карасями, плывущими по городским улицам, откачивали воду, но справиться с потопом не смогли и спустя две недели. На помощь им пришли спасатели, но возможно, откачать всю воду не смогут даже они. Что сегодня происходит на тонущих дачах — в репортаже НГС.

Источник проблем

О том, что Первомайский район неожиданно оказался в зоне затопления, говорить начали в начале сентября. Уже к концу первой учебной недели об аномалии узнали и жители Матвеевки — той ее части, которая застроена многоэтажными домами. На улице Узорной люди и вовсе снимали плывущих по дорогам лещей, которые невольно мигрировали к пятиэтажкам из небольших озер, расположенных вокруг и внутри СНТ.

— Мы тут еще с 27 августа качать начали и качаем до сих пор. Сначала сами, потом насосы нам дали, теперь вот, — средних лет мужчина в рабочей одежде улыбается и машет рукой в сторону спасателей.

Местами дачные улицы все еще напоминают болотистое бездорожье Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Его зовут Мусин, в СНТ «Метростроитель» он живет круглый год, как на вахте. Работает «водолеем»: отвечает за летний водопровод и за то, чтобы по весне дачников не топило талыми водами. К тому, что проблемы начнутся в конце лета, когда садоводческий сезон уже подойдет к концу, он готов не был.

— Вода поднялась буквально за одну ночь. Она и раньше поднималась, но уровень совсем небольшой был. А тут откуда-то пришел поток. Нам пришлось эвакуироваться, — разводит руками дачница Галина Ткаченко.

Ее небольшой, но ухоженный участок напоминает фото из журнала по ландшафтному дизайну. Белый домик с верандой, небольшая банька, которую по вечерам уютно подсвечивает светодиодная гирлянда, изумрудный газон, на котором высажены декоративные елочки и пышные кусты розовых гортензий. Особую прелесть саду придавало то, что находится он на самом краю небольшого, но живописного лесного озерца.

Участок Галины Николаевны — можно сказать, элитный: с красивыми видом на озеро. Из-за этого сад дачницы оказался под водой самым первым Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Сегодня это озерцо — источник проблем не только Галины Николаевны, но и ее соседей. Затопив дорожки и газон на ее участке, вода хлынула на дороги, а с них — на участки соседей.

— Не помню я такого [осенью], никогда не было, — говорит она. — По весне, конечно, вода стоит на участках, иногда и на улицы вытекает. Но там совсем недолго: как земля оттает, так вода и уходила. А осенью такого никогда не бывало.

Теперь от калитки к дому женщина может ходить только по декоративному бордюру: дорожки оказались под водой Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Судя по фотографиям, с 8 сентября, когда наши коллеги работали в СНТ «Метростроитель» в прошлый раз, обстановка в саду женщины почти не изменились. И теперь она боится, что и цветник, и посаженные всего пять лет назад елочки погибнут. Если вода не уйдет до настоящих холодов, этого наверняка не избежать.

92 часа борьбы с водой

Муниципальные спасатели работают посменно, круглые сутки Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











И местные жители, и работники СНТ в один голос говорят: если бы дачи не топило почти каждый год по весне, последствия оказались бы куда более серьезными. Но привыкшие бороться с талыми водами садоводы давно соорудили примитивную, но достаточно эффективную систему водоотведения: сеть труб и канав, по которым лишняя вода уходила в озерца.

— Если бы этой системы не было, эффекта, скорее всего, не было бы вообще никакого, — согласен с ними и заместитель начальника МАСС Новосибирска Константин Максимов. — Мы бы по улице воду «перекидывали» с места на место. А так у нас тут хитрая система организована: отсюда качаем в ближайшее озеро, а из него — дальше.

Воду перекачивают в два этапа, через ближайшее озеро Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Сначала через отдел ГО и ЧС работники СНТ получили два насоса, но видимый эффект от их работы местные жители заметили далеко не сразу. Тогда работать на дачах начали спасатели. К утру 17 сентября они работают на месте уже 92 часа подряд. Одни спасатели, разумеется, сменяют других, но воду они качают непрерывно.

— В субботу утром высота воды была порядка 70 см, плюс–минус глубина ям. Протяженность была гораздо выше: лужа начиналась вот от этого самого дома с зеленой крышей. Сейчас она отодвинулась, и высота воды — уже сантиметров 30, — показывает Константин Максимов. — Откачали порядка 7,5 тысячи кубометров воды. Откачиваем гидравлическими станциями с погружными насосами производительностью около 100 кубических метров. Проложили рукавные линии длиной порядка 400 метров. В самый пиковый момент были три рукавные линии.

Единственные, кто в «Метростроителе» точно доволен жизнью, так это уточки Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Полторы недели назад дороги в «Метростроителе» напоминали не бурные, но внушительные реки, форсировать которые мог не всякий автомобиль. Сегодня лужи скорее напоминают пруды. В общем, тоже ничего хорошего, но это смотря с чем сравнивать.

— У меня с участка вода уже ушла, — говорит еще одна дачница Татьяна Ивановна. — Да мне и повезло, в общем: я почти все успела убрать, и морковку, и свеклу, а картошка с самого начала плохая была. Дом у меня приподнят.

Далеко не всем сосем Татьяны Ивановны повезло так, как ей Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











На дачу она ходит пешком, со злополучной улицы Узорной, но и там каким-то чудом внезапный потоп пощадил и дом, в котором живет огородница, и погреб с закатками.

У ее соседки, тоже Татьяны, картина на участке более плачевная: теплица стоит прямо в луже, вилки капусты побурели, а убирать картофель женщина и вовсе не стала: сгнил.

Откуда пришла вода

Дачники боятся: если вода не уйдет до холодов, они понесут огромные убытки. Подсчитать, сколько вложено и денег, и собственного труда в сады и огороды за десятки лет, людям непросто Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Ответа на важный вопрос, откуда им такое «счастье», у дачников нет.

— Версий, почему прибывает вода, много. Говорят, что причина в строительстве Восточного обхода. Кто-то винит застройщика местных многоэтажек, который что-то не там копнул, — говорила 8 сентября журналистам НГС председатель «Метростроителя» Анастасия Кузнецова.

— Я думаю, что, конечно, это не от дождей, — согласна Татьяна Ивановна. — Или откуда-то спустили воду или перекрыли, но точно не дожди.

Урожай у многих огородников сгнил на корню Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В отличие от садоводов, спасатели винят исключительно аномальную погоду.

— Причина — это дожди, повышение уровня грунтовых вод, — говорит Константин Максимов. — Причём говоря о дождях, я не имею в виду локальную ситуацию в Первомайском районе, а все осадки, выпадающие в регионе. У нас ведь и реки, и подземные воды сообщаются, а в районах тоже было значительное количество осадков.

Потоп начался еще в конце августа Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Из-за затяжных дождей в 12 районах Новосибирской области действительно ввели режим ЧС, а еще в 8 — повышенной готовности.

По данным МАСС, в «Метростроителе» было подтоплено порядка 350 участков, теперь — 150. Правда, на этом дело может и встать: спасатели говорят, что как раз нанесли метку и следят, продолжит ли вода снижаться. Если нет, то работу они прекратят, потому что все грунтовые воды Первомайки выкачать не получится, как ты ни старайся.