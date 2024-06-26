Куски асфальта врезались в машину, молния ударила в опору ЛЭП: смотрим фото и видео последствий ливня в Новосибирске

Вчера, 25 июня, Новосибирск накрыл мощный ливень, в некоторых районах прошел град, кое-где повалило деревья, а на улице Курчатова куски асфальта унесли автомобиль по воде. НГС собрал подборку фото и видео последствий непогоды в городе.
После дождя в жилмассиве Снегири уплыл асфальт, как рассказала читательница НГС Елена, покрытие смыло на кольце напротив торгового центра «Голден Парк» на улице Курчатова, 1.
Вообще кольцо на улице Курчатова вчера отличилось, на этом же участке автомобиль накрыло волной и буквально унесло по течению. Как рассказал читатель НГС, сначала асфальт снесло потоком воды, после куски ударились об машину, тогда автомобиль и унесло. Местные делились кадрами со Снегирей, на них видно, что автомобилисты почти плыли по дорогам из-за это, говорят жители, собралась пробка.
В микрорайоне Стрижи дождевая вода затопило подъезд и кладовые, потоки бежали с потолка. Кладовым, рассказывает читатель НГС, досталось больше, оттуда вода никуда не уходила.
— Стоит вода, ноги промокают, — рассказывал читатель НГС.
Из-за непогоды пострадали и линии электропередач, на них упали деревья, некоторые провода оборвались, а в опору ЛЭП в Кудряшовском районе и вовсе ударила молния, соединительные элементы из-за этого расплавились, говорят в пресс-службе АО «РЭС».
Тысячи человек остались без электричества, сотрудники компании устранили почти все последствия, на 7:00 частично отключено электричество в поселке Степной, селе Зудово и микрорайоне Пашино. Сейчас без света около 700 человек. Бригады восстанавливали электричество всю ночь, темное время суток и сильный туман осложняли работу. Устранить все последствий планируют к 12:00.
Также вчера загорелся дом в коттеджном поселке Близкий, местные говорят, что в здание ударила молния. Во время пожара никто из людей не пострадал.
Сегодня, по данным «Западно-Сибирского УГМС», ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в конце дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура может подняться до +33 градусов.
НГС в режиме онлайн следил за тем, что происходило в городе. Например, в Заельцовском и Калининском районах пошел град размером с грецкий орех.
Обновлено. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в судебном порядке добиваются надлежащего водоотведения на улицах города. Сотрудники установили, что на дорогах на улицах Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова Каменском шоссе, пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта нет ливневок.
Прокуратура обратилась в Центральный районный суд с иском, чтобы обязать власти и местное самоуправление принять меры. Иск находится на рассмотрении.