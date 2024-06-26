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Лето Куски асфальта врезались в машину, молния ударила в опору ЛЭП: смотрим фото и видео последствий ливня в Новосибирске

Куски асфальта врезались в машину, молния ударила в опору ЛЭП: смотрим фото и видео последствий ливня в Новосибирске

Из-за непогоды затопило дороги и повалило деревья

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Больше всего жалоб от новосибирцев поступило на кольцо около торгового центра «Голден парк»

Вчера, 25 июня, Новосибирск накрыл мощный ливень, в некоторых районах прошел град, кое-где повалило деревья, а на улице Курчатова куски асфальта унесли автомобиль по воде. НГС собрал подборку фото и видео последствий непогоды в городе.

После дождя в жилмассиве Снегири уплыл асфальт, как рассказала читательница НГС Елена, покрытие смыло на кольце напротив торгового центра «Голден Парк» на улице Курчатова, 1.

Так выглядел асфальт на кольце в Снегирях

Вообще кольцо на улице Курчатова вчера отличилось, на этом же участке автомобиль накрыло волной и буквально унесло по течению. Как рассказал читатель НГС, сначала асфальт снесло потоком воды, после куски ударились об машину, тогда автомобиль и унесло. Местные делились кадрами со Снегирей, на них видно, что автомобилисты почти плыли по дорогам из-за это, говорят жители, собралась пробка.

Так выглядело кольцо на улице Курчатова

В микрорайоне Стрижи дождевая вода затопило подъезд и кладовые, потоки бежали с потолка. Кладовым, рассказывает читатель НГС, досталось больше, оттуда вода никуда не уходила.

— Стоит вода, ноги промокают, — рассказывал читатель НГС.

Из-за непогоды пострадали и линии электропередач, на них упали деревья, некоторые провода оборвались, а в опору ЛЭП в Кудряшовском районе и вовсе ударила молния, соединительные элементы из-за этого расплавились, говорят в пресс-службе АО «РЭС».

Тысячи человек остались без электричества, сотрудники компании устранили почти все последствия, на 7:00 частично отключено электричество в поселке Степной, селе Зудово и микрорайоне Пашино. Сейчас без света около 700 человек. Бригады восстанавливали электричество всю ночь, темное время суток и сильный туман осложняли работу. Устранить все последствий планируют к 12:00.

Так выглядит опора, в которую попала молния, на фотографии справа — соединительные элементы, которые расплавились

Также вчера загорелся дом в коттеджном поселке Близкий, местные говорят, что в здание ударила молния. Во время пожара никто из людей не пострадал.

Крыша дома сгорела
В некоторых районах из-за сильного ветра попадали деревья

Сегодня, по данным «Западно-Сибирского УГМС», ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в конце дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура может подняться до +33 градусов.

НГС в режиме онлайн следил за тем, что происходило в городе. Например, в Заельцовском и Калининском районах пошел град размером с грецкий орех.

Обновлено. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в судебном порядке добиваются надлежащего водоотведения на улицах города. Сотрудники установили, что на дорогах на улицах Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова Каменском шоссе, пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта нет ливневок.

Прокуратура обратилась в Центральный районный суд с иском, чтобы обязать власти и местное самоуправление принять меры. Иск находится на рассмотрении.

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