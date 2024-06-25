По дорогам Новосибирска побежали реки — видео, как машину накрыло волной и унесло по течению

По дорогам Новосибирска из-за дождя побежали реки. Около торгового центра «Голден парк» легковой автомобиль буквально накрыло волной и унесло по течению. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— У «Голден парка» море на дорогах, образовавшееся в результате сильного ливня, сносит автомобили, — говорится в посте.
Дорогу затопило и на улице Гребенщикова в Калининском районе, посмотрите, по каким лужам приходится ехать автомобилистам.
Непогода неожиданно накрыла Новосибирск после стойкой жары в +30 градусов, НГС в режиме онлайн следит за тем, что происходит в городе. В Заельцовском и Калининском районах пошел град размером с грецкий орех.