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Лето По дорогам Новосибирска побежали реки — видео, как машину накрыло волной и унесло по течению

По дорогам Новосибирска побежали реки — видео, как машину накрыло волной и унесло по течению

Автомобилистам приходится пересекать глубокие лужи

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Гребень воды скрыл бампер машины

По дорогам Новосибирска из-за дождя побежали реки. Около торгового центра «Голден парк» легковой автомобиль буквально накрыло волной и унесло по течению. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— У «Голден парка» море на дорогах, образовавшееся в результате сильного ливня, сносит автомобили, — говорится в посте.

Дорогу затопило и на улице Гребенщикова в Калининском районе, посмотрите, по каким лужам приходится ехать автомобилистам.

Вы были за рулем легкового автомобиля, которые унесло по воде, или знаете его владельца, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.
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Непогода неожиданно накрыла Новосибирск после стойкой жары в +30 градусов, НГС в режиме онлайн следит за тем, что происходит в городе. В Заельцовском и Калининском районах пошел град размером с грецкий орех.

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