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Лето «Какие они огромные, как грецкий орех»: на Новосибирск обрушился град

«Какие они огромные, как грецкий орех»: на Новосибирск обрушился град

Жители города рассказывают, что наблюдать за явлением жутко

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Град затронул преимущественно два района города

Сильный град накрыл Новосибирск, о ледяных осадках сообщают жители Заельцовского и Калининского районов. Непогода затронула и область. Читатели НГС прислали видео с градом, посмотрите, каких размеров выпали осадки.

— Впервые в жизни вижу такой град, какие они огромные, размером с грецкий орех, это так страшно. Сейчас уже успокаивается, — рассказывает одна из жительниц Новосибирска.

Такой град выпал в Заельцовском районе
А это видео сняли в ЖК «Стрижи» на улице Кубовой
Непогода задела и улицу Гребенщикова
На улице Александра Невского также пошел град

Непогода неожиданно накрыла Новосибирск после стойкой жары в +30 градусов, НГС в режиме онлайн следит за тем, что происходит в городе.

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