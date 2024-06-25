«Какие они огромные, как грецкий орех»: на Новосибирск обрушился град

Сильный град накрыл Новосибирск, о ледяных осадках сообщают жители Заельцовского и Калининского районов. Непогода затронула и область. Читатели НГС прислали видео с градом, посмотрите, каких размеров выпали осадки.
— Впервые в жизни вижу такой град, какие они огромные, размером с грецкий орех, это так страшно. Сейчас уже успокаивается, — рассказывает одна из жительниц Новосибирска.
Непогода неожиданно накрыла Новосибирск после стойкой жары в +30 градусов, НГС в режиме онлайн следит за тем, что происходит в городе.