Во время грозы вспыхнул двухэтажный коттедж: очевидцы сообщили, что в здание ударила молния

Площадь пожара 200 квадратных метров Источник: АСТ-54 Black











В Новосибирском районе в коттеджном поселке «Близкий» загорелся частный дома на 15-ой улице. Подписчики в телеграм-канале «АСТ-54 Black» заявил, что в здание ударила молния. Пожар произошел около 17:00 сегодня, 25 июня.



— Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:09, через 6 минут на место прибыл пожарный расчет. Загорелось двухэтажный частный дом, — пояснили в МЧС по НСО.

Источник: АСТ-54 Black

Как отметили в ведомстве, во время пожара никто не пострадал. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В тушении участвуют 12 человек и 3 единицы спецтехнике.



Ранее похожий случай произошел в Новосибирске на улице 1-й Шоссейной.

