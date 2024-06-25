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Происшествия Во время грозы вспыхнул двухэтажный коттедж: очевидцы сообщили, что в здание ударила молния

Во время грозы вспыхнул двухэтажный коттедж: очевидцы сообщили, что в здание ударила молния

На месте работают сотрудники МЧС

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Площадь пожара 200 квадратных метров

В Новосибирском районе в коттеджном поселке «Близкий» загорелся частный дома на 15-ой улице. Подписчики в телеграм-канале «АСТ-54 Black» заявил, что в здание ударила молния. Пожар произошел около 17:00 сегодня, 25 июня.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:09, через 6 минут на место прибыл пожарный расчет. Загорелось двухэтажный частный дом, — пояснили в МЧС по НСО.

Как отметили в ведомстве, во время пожара никто не пострадал. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В тушении участвуют 12 человек и 3 единицы спецтехнике.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирске на улице 1-й Шоссейной.

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Пожар Новосибирск МЧС
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