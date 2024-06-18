«Молния ударила»: на Шоссейной вспыхнула крыша частного дома во время урагана — видео

Пожарные быстро справились с огнем Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске загорелась крыша частного двухэтажного дома на улице 1-й Шоссейной. Подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black» заявил, что в здание ударила молния. Пожар произошел около 09:00 сегодня, 18 июня.



— У нас была такая гроза, что молния ударила в дом. И дом теперь горит. Пожарные приехали, тушить сейчас будут. Ужас, — отметил автор видео.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

В ГУ МЧС по Новосибирской области ответили, что причину возгорания установят дознаватели.



— На момент прибытия было установлено, что частный дом размерами 10 на 10 метров, кирпичный, двухэтажный с мансардным этажом. Горела кровля, хозяев на месте вызова нет. В 09:46 пожар локализован на площади 90 квадратных метров, — объяснили спасатели.

Мы вели онлайн-трансляцию, что происходило на дорогах Новосибирска во время урагана.



Град сегодня тоже был замечен в городе.