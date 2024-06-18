Град обрушился на Новосибирск — видео непогоды

Град пошел в Новосибирске — в город пришла гроза с ураганным ветром. Ливень начался сегодня, 18 июня, около 08:50. В отдельных частях города начался град.
Он был достаточно крупным, но шел непродолжительное время.
Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит на дорогах Новосибирска.
Вчера фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прогулялся по затопленному городу. Жителям пришлось брать детей на руки, чтобы перенести через дорогу, а также соревноваться в длине прыжка.
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