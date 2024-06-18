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На Новосибирск обрушился град — видео

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Лето Град обрушился на Новосибирск — видео непогоды

Град обрушился на Новосибирск — видео непогоды

Ураган начался внезапно

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Град был достаточно крупный

Град пошел в Новосибирске — в город пришла гроза с ураганным ветром. Ливень начался сегодня, 18 июня, около 08:50. В отдельных частях города начался град.

Он был достаточно крупным, но шел непродолжительное время.

Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит на дорогах Новосибирска.

Вчера фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прогулялся по затопленному городу. Жителям пришлось брать детей на руки, чтобы перенести через дорогу, а также соревноваться в длине прыжка.

Сняли видео и фото непогоды? Присылайте их в редакцию!
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