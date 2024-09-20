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Недвижимость Застройщик территории у «Локомотив-Арены» выкупает участки — под снос идет частный сектор и дом за 60 млн

Застройщик территории у «Локомотив-Арены» выкупает участки — под снос идет частный сектор и дом за 60 млн

НГС отметил на карте, какие здания снесут в ближайшее время

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1 комментарий

Участок вокруг «Локомотив-Арены» купила на торгах компания, которая входит в ГК «Брусника»

Застройщик территории у «Локомотив-Арены» выкупит участки и жилые дома в границах территории КРТ (комплексного развития территории). Под снос пойдет частный сектор, среди них дом, четырехэтажное здание за 60 миллионов рублей.

Согласно документам, под снос в ближайшее время пойдут 28 зданий частного сектора в целях комплексного развития в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска. Постановления об изъятии земельных участков и объектов недвижимости подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Посмотрите, какие дома снесут в ближайшее время

Согласно документу, изымают участки на основании ходатайства ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. Специализированный застройщик» (входит в ГК «Брусника»).

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург» образовано в 2013 году. Конечным владельцем указан Алексей Круковский. На конец 2023 года, выручка компании составила 991,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 88,8 миллиона рублей.

Застройщику предстоит провести оценку рыночной стоимости участков и зданий, выплатить средства собственникам. Постановления действуют в течение трех лет. Под снос также пойдет необычное четырехэтажный дом, сейчас его пытаются продать за 59,9 миллиона рублей. Площадь здания — более тысячи кв. м.

В описании на сайте «Домклик» указано, что дом подходит для ведения бизнеса или проживания. Объект предлагают использовать под медицинский или образовательный центр. Можно открыть гостиницу, разместить филиал банка и многое другое. Помимо обычных комнат внутри есть спортзал и помещение под сауну с бассейном. Всего помещений внутри 14.

В здании 15 комнат, продать его хотят почти за 60 миллионов рублей

О том, что ГК «Брусника» стала покупателем земли у «Локомотив-Арены», стало известно 9 июля. Участие в торгах принимали восемь застройщиков. Начальная цена лота составила 121,5 миллиона рублей, но во время торгов ее подняли почти в 26 раз — до 3,1 миллиарда рублей.

По условиям КРТ, застройщик должен будет расселить частные дома, застроить территорию и благоустроить озеро Верховое до декабря 2032 года. Сам участок необходимо подготовить для КРТ до конца 2026 года. Сейчас на территории расположено порядка 45 жилых домов.

Кстати, озеро Верховое могут благоустроить в ближайшие два года. Для разработки концепции набережной и озера планируют заключить договор с китайским архитектурным бюро.

Год назад для этого участка уже нашли застройщика, но с результатами торгов не согласился один из претендентов. Претензии также были у прокуратуры — надзорное ведомство внесло представление мэру Новосибирска, а УФАС после жалобы одной из компаний отменило итоги аукциона.

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ПО ТЕМЕ
Локомотив-Арена КРТ Брусника Снос Частный сектор
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Так что получается, мой участок могут изъять на нужды какого-то ООО. Это как так?
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