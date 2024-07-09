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Город Спорное озеро: территорию у «Локомотив-Арены» под новый ЖК купили за 3 миллиарда рублей — цену подняли в 25 раз

Спорное озеро: территорию у «Локомотив-Арены» под новый ЖК купили за 3 миллиарда рублей — цену подняли в 25 раз

В аукционе участвовали федеральные и местные застройщики

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59 комментариев
На торги несколько раз поступали жалобы, а год назад уже выбрали победителя, но результат аннулировали

Власти Новосибирска продали на торгах территорию возле центра волейбола «Локомотив-Арена» на улице Фрунзе. Землю более чем за 3 миллиарда рублей купила ГК «Брусника». Снести частные дома, застроить участок высотками и благоустроить озеро Верховое компания должна за 8 лет по комплексному развитию территории (КРТ).

По данным сайта гисторги, участие принимали восемь застройщиков: «Страна.Звездный», «Акация на Ватутина», «Талан-Ярославль», «ЖК Академия», «Грандпарк», «Прорыв», «Вира на Фрунзе» и «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург» (ГК «Брусника»).

Большую сумму предложила компания «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург», которая входит в ГК «Брусника». Цену на торгах по КРТ в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска подняли со 121,4 миллиона рублей до 3,1 миллиарда рублей — в 25 раз.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург» образовано в 2013 году. Конечным владельцем указан Алексей Круковский. На конец 2023 года, выручка компании составила 991,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 88,8 миллиона рублей.

«Брусника» федеральный застройщик, компания возводит дома в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. В Новосибирске группа, в том числе, возводит жилые комплексы «Европейский берег», «Авиатор», «Пшеница» в Краснообске.

Посмотрите границы КРТ на карте

Согласно документам, общая площадь участка под КРТ — 67,5 тысячи кв. м. Застройщик должен будет расселить частные дома, застроить территорию и благоустроить озеро Верховое до декабря 2032 года. Сам участок необходимо подготовить для КРТ до конца 2026 года. Сейчас на территории расположено порядка 45 жилых домов, среди них есть один многоквартирный.

Торги должны были провести еще в июне, но аукцион приостанавливали из-за жалобы застройщика «Талан-Регион-26» в УФАС. Компания пожаловалась на то, что мэрия, не дождавшись решения Верховного суда, повторно объявила аукцион и при этом предъявляет избыточные требования к участникам. УФАС решило, что жалоба необоснованная, тогда торги возобновили.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Талан-Регион-26» (входит в группу «Талан») образовано в 2018 году в Ижевске. Конечные владельцы — Константин Макаров (99%) и Зульфия Макарова (1%). На конец 2023 года выручка организации составила 733 миллиона рублей, чистая прибыль — 403,4 миллиона рублей.

Группа «Талан», в которую входит «Талан-Регион-26», федеральный застройщик, компания возводит дома в Хабаровске, Тюмени, Владивостоке и других городах.

Год назад для участка уже нашли застройщика, аукцион выиграла компания «Комфорт», но с результатами не согласился один из претендентов — компания «Расцветай». Заместитель мэра Алексей Кондратьев объяснял, что в соответствии с законодательством, есть требования к пакету документов, который сдается на участие в аукционе. Заявки двух организаций — «Расцветая» и «Академ-Мета» — отклонили.

Между тем к проведению торгов претензии были и у прокуратуры — ведомство вынесло представление мэру Новосибирска. УФАС после жалобы застройщика «Акация на Ватутина», который входит в ГК «Расцветай», отменило итоги аукциона.

Год назад НГС прогулялся по территории частного сектора вокруг «Локомотив-Арены», местные живут без водопровода и ждут расселения десятилетиями.

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Комментарии
59
За державу обидно!
9 июля 2024, 10:12
КРТ по новосибирски -это быдлострой с полным пакетом нарушений законов, строительных норм и правил , недопустимыми нагрузками на старые сети, без дорог, школ ,больниц, детсадов, отделов полиции ,участковых, мест досуга, развития детей ,всё заставлено машинами и перед окнами стройка на десятилетия человейников и т.д. И общее для всех КРТ---сначала навтыкаем человейников, а потом ,когда бабло получим уж как получится-посадим два дерева и откроем стандартный набор"марияра,пивнушка,аптека,банк"-или слиняем или "не мы такие,жизнь такая"...... И за каждой такой КРТ торчат уши чинуш мелких ,крупных и федеральных.....
Zemb
9 июля 2024, 08:35
щас они вам благоустроят озеро, и поставят вокруг забор 5 метров.
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