Дом в доме: вместо гостиницы и стадиона построили дома с квартирами для швей и психологов — смотрим на жилье за 18 миллионов

В новосибирском микрорайоне «Аэропорт» построили первые две урбан-виллы жилого комплекса «Авиатор» на пересечении улиц Аэропорт и Мочищенское шоссе. Их фишкой стали огромные квартиры в 2–3 этажа, просторные террасы, патио и отдельный вход в жилье на первом этаже — их застройщик называет домами в доме. Журналисты НГС одними из первых заглянули в новые дома недалеко от авиаремонтного завода, посмотрели на квартиры за 18 миллионов, которые могут заменить загородную жизнь, и пообщались с экспертами о плюсах и минусах района.
Планы застройки
Новый жилой комплекс «Авиатор» новосибирский застройщик «Брусника.Сибакадемстрой» возводит на месте стадиона, гостиницы и развлекательного центра. Проект состоит из 11 домов переменной этажности: минимум — 6 этажей, максимум — 18 этажей, не считая подземных. Обычно компания строит три типа зданий: дома-кварталы, клубные урбан-виллы и башни — все они появятся и в новом «Авиаторе». В частности, здесь будет четыре урбан-виллы от 6 до 8 этажей, пять башен секционного дома от 6 до 18 этажей с общим стилобатом по улице Аэропорт для защиты от шума и пыли и два полузакрытых блока около сквера Авиатор высотой от 8 до 16 этажей.
К концу 2023 года в комплексе достроили две урбан-виллы со стороны спортивного центра и две башни дома по улице Аэропорт — там же на первом этаже скоро должна появиться зона коммерции с магазинами и кофейнями. Сейчас застройщик заканчивает первую очередь строительства, ключи собственникам обещают передать в середине декабря. На первом этапе в четырех сданных домах осталось 8 квартир, во второй очереди — порядка 120 квартир, в третьей отдельно стоящей — 10 квартир.
Урбан-виллы — формат малоэтажного городского жилья, распространенный в Европе. Как объясняют в «Бруснике», это среднеэтажные дома с небольшим количеством квартир — от 40 до 60, уникальной архитектурой, дизайном мест общего пользования и необычными планировками: квартирами с патио, террасами и отдельными входами. В Новосибирске «Брусника» строит урбан-виллы, кроме «Авиатора», в квартале на улице Никитина, в «Европейском береге», «Мылзаводе».
Рядом с комплексом застройщик построил амфитеатр для мероприятий и реконструировал здание, которое несколько лет стояло без дела. В этом году там открылся спортивный центр по мини-футболу «Сибиряк», который пока арендует муниципалитет. Недалеко есть детский сад, а под окнами — школа, которую мэрия скоро закроет на реконструкцию.
Основную входную группу оборудовали со стороны «Сибиряка»: здесь появились гостевые парковочные карманы и забор, чтобы во двор не могли попасть посторонние. Резервный въезд разместят со стороны Мочищенского шоссе.
Дом в доме: квартиры в несколько этажей
В одной из построенных в жилом комплексе 8-этажной урбан-вилле 52 квартиры, все в чистовой отделке. Попасть в подъезд можно со стороны основной входной группы: первая дверь открывается свободно, а вторая уже под замком. Так в компании решили создать тепловой контур, чтобы жильцы могли достать ключи, открыть подъезд по фейс-айди или через приложение и не мерзнуть на улице.
Почти сразу после входа — зона почтовых ящиков. Там предусмотрели места не только для каждой квартиры, но и ящики для писем от управляющей компании и спама. Чуть дальше расположена комната для детских колясок, все под видеонаблюдением. Прямо по коридору — лифт: он в урбан-вилле один, но достаточно вместительный.
Самые интересные варианты планировок в урбан-виллах — двух- и трехэтажные квартиры. Например, на 7 этаже построили двухуровневую квартиру площадью 202 кв. м с учетом летних помещений: большой террасы и французских балконов. Такое жилье обойдется в 18 миллионов рублей. В компании отмечают, что квартира подойдет тем, кто хочет жить за городом, но по каким-либо причинам не может переехать, в том числе из-за долгой дороги.
В квартире два входа из подъезда: на 7 и 8 этаже. На верхнем уровне по проекту должны быть большая ванная, спальня и детская — его называют хозяйским. На нижнем — кухня-гостиная и санузел. При этом в одной из комнат между первым и вторым этажом нет перекрытия, и сверху можно наблюдать за тем, что происходит внизу. По ощущениям, вариант не подходит для спален или детских: кто-то шумит внизу, а кто-то спит наверху.
Из комнаты внизу можно выйти на просторную террасу, с нее открывается вид на городской аэропорт и школу сталинского времени. В зоне под открытым небом можно поставить мобильный бассейн, беседку, лежаки. В уже реализованных подобных проектах «Брусники» жильцы размещают елки и украшают их к Новому году, а кто-то устанавливает ящики с землей и выращивает овощи.
На первых этажах урбан-вилл (минус первый, первый и второй этажи) расположены трехуровневые квартиры с отдельными входами: зайти в квартиру можно как из подъезда на втором этаже, так и сразу со стороны улицы. Застройщик считает, что подобный вариант подойдет тем, у кого профессия предполагает прием посетителей: психологам, массажистам, швеям — вариантов множество. Жить им предлагают на втором этаже, а на первом принимать клиентов.
Для минус первого этажа также есть свой отдельный вход рядом с дверью в саму квартиру, но можно разбить перегородку, и тогда доступ в цокольный этаж появится из квартиры. Такие квартиры продают по двум договорам: минус первый как кладовую, а остальные уровни — как квартиру. Застройщик предлагает в цоколе разместить спортзал, но можно использовать этаж, как захочет сам собственник. Внизу есть окна, выходящие в стену, и мокрая зона для ванной.
Квартиру площадью более 220 кв. м продают также за 18 миллионов, но по планировке жилье более сложное из-за треугольной лестницы. Здесь высокие потолки: на цокольном этаже — 3 метра, на первом — 4 метра, на втором — 2,73 метра.
На первом этаже расположена большая входная группа, гостевая зона, туалет, зона постирочной, на втором — три спальни, гардеробная, санузел и небольшой балкон. В квартире много света, большие окна и просторная гостиная, но сам вид на первом этаже — на склон: летом там будет зелень, но зимой выглядит не так эффектно.
Парк с патио во дворе
Внутри жилого комплекса уже благоустроили часть парковой зоны — в будущем, когда будут сдавать вторую очередь, ее продлят до Мочищенского шоссе. На закрытой территории разметили места для тихого отдыха, теннисные столы, детскую площадку и заканчивают установку перлоги. Вместо асфальта для дорожек выбрали резиновое покрытие, брусчатку, щепу и песок.
Зимой во внутренним дворе зелени ожидаемо мало, но застройщик обещает, что летом зацветут кустарники и другие растения. Сейчас в комплексе уже высадили хвойные деревья средней высоты — их привезли из-за границы.
Во внутренний двор также выходят патио квартир на первых этажах — их огородили фигурным забором, а по периметру высадили растения. В «Бруснике» объясняют, что начали строить в Сибири дома с большими террасами из-за изменения климата: теплых дней становится все больше и многие предпочитают проводить время на свежем воздухе.
Под зеленой зоной из-за холмистого ландшафта разместили двухуровневый паркинг с перспективным выездом на шоссе и уже существующим — на улицу Аэропорт. Парковка рассчитана на 9 домов. Место для автомобиля можно купить от 900 тысяч рублей, а площадь варьируется от стандартных до семейных и даже собственного большого места, похожего на гараж. На парковке также оборудовали зону разгрузки: жильцы могут подъехать и сразу разложить вещи около лифта. В зоне паркинга разместили и кладовые, куда можно складывать все, что не хочется хранить в квартире — их покупают отдельно.
В планах «Брусники» также улучшить сквер Авиатор около комплекса: благоустроить тропинки, поставить лавочки и, возможно, построить площадку для выгула собак. Реновацию зеленой зоны хотят начать в тот момент, когда будут сдавать дома-кварталы — они как раз будут расположены возле сквера.
Ушли от «муравейников»
Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев говорит, что сейчас Северный микрорайон и район городского аэропорта — одни из самых быстрорастущих и быстроразвивающихся в городе. Если примерно 20 лет назад эти территории можно было отнести к окраинам Новосибирска, то сегодня они достаточно приближены к центру. Месторасположение «Авиатора» Сергей Николаев оценивает как территорию с большой конкуренцией, где плохие дома строить не получится.
Например, рядом жилой комплекс «Легендарный Северный» возводит застройщик «СДС-Финанс», а в районе авиаремонтного завода группа «Стрижи» строит комплекс «Нормандия-Неман». Под окнами многоэтажек в промышленной зоне компания планирует благоустроить открытый парк. Чуть дальше на месте старых бараков миниполис отстраивает компания «Поляков» по КРТ.
— Далековато от метро, но в этом месте мы видим продолжение Красного проспекта. Не сильно много альтернатив для проезда, но если будет пробка, то можно доехать по улице Жуковского. Единственное, не хватает социальных объектов. У «Авиатора» школа под окнами с большим земельным участок, может ее можно было бы увеличить в размере, — считает аналитик.
По поводу авиаремонтного завода поблизости можно сильно не переживать, считает аналитик, потому что в последние несколько лет появился тренд на то, чтобы все производства перевозить за черту города. Сейчас завод сильно не мешает, а в будущем его могут переместить.
Формат урбан-вилл, по мнению эксперта, не сильно развит, но довольно востребован. Эксперт уверен, что подобный формат интересен также внутриквартальной инфраструктурой, потому что там «все по-домашнему».
— Мы уходим от «муравейников» — в урбан-виллах ограничивается высота. Например, в квартале на улице Никитина высота домов гораздо ниже, чем в целом в зданиях «Брусники». Более 50% людей точно не хотят жить выше 10 этажа, а урбан-виллы в этом плане более комфортные: плотность заселения меньше, есть клубность, — объясняет Сергей Николаев. — Рынок уже определит, в каком количестве и какие пропорции урбан-вилл востребованы.
Как отмечает риелтор компании «Этажи» Роман Петренко, «Авиатор» пользуется большим спросом, чем комплексы рядом, потому что над проектом работали лучшие архитекторы, а внешний вид комплекса цепляет взгляд.
— Инвесторы хорошо заработали на этих квартирах при старте: по полмиллиона — миллиону через год. Комплекс находится у дороги — все едут по шоссе и видят проект, который отличается от местных, — объяснил Петренко.
Эксперт отмечает, что «Авиатор» удобно расположен на перекрестке, под окнами есть школа, а благодаря архитектуре комплекс запоминается. Завод и вертолеты Росгвардии, отмечает Роман Петренко, не мешают комфортной жизни.
— Застройщик фантазирует по поводу планировочных решений, хочет ответить всем желанием капризного покупателя. Они первопроходцы, — уверен эксперт.
Журналисты НГС уже гуляли по территории микрорайона «Аэропорт» с зелеными двориками, маленькими зданиями и жителями, которые не хотят уезжать из уютного места.