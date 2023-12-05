Дом в доме: вместо гостиницы и стадиона построили дома с квартирами для швей и психологов — смотрим на жилье за 18 миллионов

Дом в доме: квартиры в несколько этажей

В одной из построенных в жилом комплексе 8-этажной урбан-вилле 52 квартиры, все в чистовой отделке. Попасть в подъезд можно со стороны основной входной группы: первая дверь открывается свободно, а вторая уже под замком. Так в компании решили создать тепловой контур, чтобы жильцы могли достать ключи, открыть подъезд по фейс-айди или через приложение и не мерзнуть на улице.

Почти сразу после входа — зона почтовых ящиков. Там предусмотрели места не только для каждой квартиры, но и ящики для писем от управляющей компании и спама. Чуть дальше расположена комната для детских колясок, все под видеонаблюдением. Прямо по коридору — лифт: он в урбан-вилле один, но достаточно вместительный.