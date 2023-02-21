Новый дом «Сибиряка»: в Новосибирске построили центр мини-футбола, откуда будут вести трансляции Суперлиги

Руководитель академии мини-футбола «Сибиряк» Артем Мордкович рассказал, что подобный зал в городе есть на улице Петухова, где тоже проходят тренировки клуба. В целом для клуба новый спортцентр — не единственная площадка: до сих пор домашние матчи «Сибиряк» проводил на базе НГАСУ (Сибстрин), есть место для занятий на первомайском стадионе «Локомотив», на «Заре» — всего 18.



При этом новый спорткомплекс специально разрабатывали с расчетом на то, что он будет принимать крупные соревнования.

