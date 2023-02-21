Новый дом «Сибиряка»: в Новосибирске построили центр мини-футбола, откуда будут вести трансляции Суперлиги

В микрорайоне Аэропорт реконструировали здание спорткомплекса, которое несколько лет стояло без дела. Над входом уже появилась вывеска, так что для местных жителей уже не секрет, что здесь разместится новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк». Журналисты НГС проникли внутрь до открытия и узнали, в чем особенность новой площадки.
Здание на улице Аэропорт, 88/1 — уже не совсем новостройка. Разрешение на строительство еще в марте 2018 года получала компания «Пиллар», которая на тот момент принадлежала предпринимателю Сергею Евстигнееву. К концу года его уже ввели в эксплуатацию как физкультурно-оздоровительный объект, но открытие для жителей так и не состоялось. В 2019 году в «Пиллар» дочерним застройщиком «Квартал Авиатор. Новосибирск. Специализированный застройщик» вошла «Брусника» — после этого, по документам департамента строительства и архитектуры, в небольшом здании началась реконструкция.
Новое разрешение на ввод в марте 2020 года здание получило уже с уточненным назначением — как спорткомплекс для занятий мини-футболом. Но завершили проект только сейчас. До конца недели, рассказал руководитель проекта Евгений Борисов, завершится комплектация мебелью и ее расстановка — и спорткомплекс будет готов принимать спортсменов.
Общая площадь трехэтажного комплекса — 2,45 тысячи квадратных метров. Его построили из сэндвич-панелей: с двух сторон — металлопрофиль, внутри — утеплитель, по периметру — витражные окна, которые заливают светом паркет в зале. Евгений Борисов объяснил, что стены в итоге получились более энергоэффективные, чем если бы их строили из железобетона. И, судя по разрешению на ввод, относительно дешевыми: они обошлись в 81,7 миллиона рублей.
На «начинку», по словам Евгения Борисова, застройщик потратил несколько сотен миллионов — точную сумму назвать он затруднился. При этом за последний год проект, который до финала доводили уже совместно с новосибирским клубом «Сибиряк», подорожал примерно на
— Какие-то вещи мы успели законтрактовать до санкций, как, например, паркет: это канадский клен, американская система Connors. Достаточно серьезная паркетная система, по такой в залах NBA стелют паркет, чемпионы и топовые команды играют на таком паркете, — рассказал Евгений Борисов.
Руководитель академии мини-футбола «Сибиряк» Артем Мордкович рассказал, что подобный зал в городе есть на улице Петухова, где тоже проходят тренировки клуба. В целом для клуба новый спортцентр — не единственная площадка: до сих пор домашние матчи «Сибиряк» проводил на базе НГАСУ (Сибстрин), есть место для занятий на первомайском стадионе «Локомотив», на «Заре» — всего 18.
При этом новый спорткомплекс специально разрабатывали с расчетом на то, что он будет принимать крупные соревнования.
— Это не единственная площадка, но такого качества и уровня площадок даже в России единицы — именно профильных мини-футбольных, — объяснил он. — Соревнования начнутся с сентября, с начала сезона, «Сибиряк» здесь будет принимать домашние игры. Приезжали с «Матч ТВ», смотрели спорткомплекс и сказали, что готовы транслировать игры на федеральные каналы, что зал соответствует.
Для этого в здании есть оборудованный центр управления трансляциями с местом для комментатора. Видеоповторы (если будет видео) можно будет выводить на большой экран, еще один экран предназначен для судей, туда же будут выводить счет.
Центр рассчитан на 408 зрителей: для 362 установили пластиковые сидения на трибуне, еще 46 кресел — на вип-трибуне напротив. Наблюдать за играми и тренировками можно и из фойе здания. Правда стойка с барными стульями предназначена в первую очередь для родителей, которых не пускают на детские тренировки на трибуны, чтобы маленькие спортсмены не отвлекались.
С другой стороны фойе сегодня работает отдел продаж «Брусники», но по плану осенью здесь откроют кафе. Рядом уже подготовили помещение, где будут продавать атрибутику «Сибиряка».
С обратной стороны здания обустроены служебный вход и служебный же подъезд: сюда будут подъезжать автобусы с командами и посетителями вип-трибуны. Прямо от входа гостевые команды смогут попасть в гостевую же раздевалку. Дальше расположены еще несколько раздевалок: основная раздевалка «Сибиряка», судейская и две детских. Клубная раздевалка, разумеется, самая большая и оборудованная: в ней еще есть кухня с ледогенератором и комната инфракрасного обогрева в душевой (сауну, объяснил Евгений Борисов, сделать было нельзя). До конца недели на ее стене еще появится логотип клуба.
К тому же сроку должны закончить и тренажерный зал, который сегодня девственно пуст. Всего здесь появится порядка
На третьем этаже также разместились административные помещения: кабинет директора с видом на зал и трибуны, зал для теоретической подготовки с экраном и проектором.
Весь проект готовили вместе с «Сибиряком», собственно отделка и комплектация центра заняли около 10 месяцев. Застройщик хочет передать здание на баланс города, но пока этот вопрос не решен. Тем не менее тренировки «Сибиряка» здесь должны начаться в ближайшее время.
— «Сибиряк» по-особенному любят, у него свой пул болельщиков. В последние годы у основной команды были определенные проблемы, но с этого сезона клуб вновь выступает в Суперлиге, — рассказал Артем Мордкович. — В муниципальной спортшколе появилось отделение мини-футбола, где занимаются дети с 7 лет, на базе школы создан «Сибиряк-Триумф», дублирующая команда, которая выступает в Высшей лиге. На бесплатной основе занимаются около 500 детей — они будут тренироваться здесь в том числе.
В микрорайоне Аэропорт это сегодня самый новый — и едва ли не единственный — спорткомплекс. При этом открытый стадион вошел в территорию нового ЖК «Авиатор».
За последние годы на городских окраинах анонсировали сразу несколько спорткомплексов. Например, на Родниках должен появиться свой небольшой ЛДС, а в Стрижах — спорткомплекс с бассейном.