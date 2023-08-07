Газон на крыше и резидент-центр: в промзоне возле городского аэропорта появится новый парк — смотрим проект

В Новосибирске рядом с авиаремонтным заводом в промышленной зоне микрорайона «Аэропорт» компания «Стрижи» решила отстроить парк с резидент-центром. Пространство обещают сделать открытым для всех, архитектуру вписать в ландшафт, а на крыше здания благоустроить место отдыха с газоном. НГС побывал на встрече с застройщиком, посмотрел, как будет выглядеть новый парк в районе городского аэропорта и как сейчас выглядит будущая зеленая зона.
Зелень на крыше и резиденты — проект парка
На месте промышленной зоны на улице Аэропорт, где с одной стороны расположен авиационный завод, а с другой — строящийся комплекс «Нормандия-Неман», группа «Стрижи» решила благоустроить сквер. Часть территории предприятий превратят в экопространство под названием «Органика».
— На просторах нашего города мы не нашли историй, когда промышленные территории реновируются в общественные пространства. «Стрижи» сошли с ума и решили отдать часть территории под экопространство, — заявил генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский.
По данным НГС, концепцию для будущего парка спроектировали в новосибирском бюро Kanura. Компания также занималась проектом застройки двух небольших участков на берегах речки 1-я Ельцовка, концепцией ЖК «Онега», ЖК «Пифагор» и других объектов.
Всего застройщик получил 3,5 га земли в промзоне городского аэропорта, на 2 га решили построить жилые дома с придомовой территорией, а на 1,5 га реализовать проект общественного пространства. По плану, забора здесь не будет, и жители будущего жилого комплекса повлиять на его установку не смогут, потому что у участка отдельный кадастровый номер и юридическое лицо. Средства инвесторов «Нормандии — Неман» для реализации проекта также не привлекали.
Парк, по концепции, станет местом объединения жителей пятиэтажных и двухэтажных домов гораэропорта с жителями высоток. Для этого специалисты, по словам Игоря Белокобыльского, спроектировали входные группы с разных сторон.
Зеленую территорию решили разделить на три зоны: транзитную, активную и место для тихого отдыха. Главная особенность — резидент-центр на 2000 квадратных метров. Его кровля, по концепции, будет частью парка — там высадят растения, посеют газон и так же обустроят зоны активного и тихого отдыха.
— Уже есть три компании, которые будут в резидент-центре. Алексей Нагибин откроет кофейню Coffee Collective со специальным меню и способом подачи для «Органика», появится резиденция «Умной школы», концепция будет связана с природой и экологией. Также мы заключили договор с «Флаконом» о том, что компания подберет резидентов на 1000 квадратных метров, — отметил Игорь Белокобыльский.
Компания «Флакон» специализируется на ревитализации промышленных территорий и создании креативных пространств. Среди реализованных проектов: дизайн-завод «Флакон», «Хлебзавод
Парк на содержание городским властям передавать не планируют, он останется на балансе «Стрижей» — генеральный директор уверен, что так будет спокойнее. По ценам лета 2023 года реализация проекта обойдется застройщику в 450 миллионов рублей, но со временем, отмечает Игорь Белокобыльский, цена может измениться.
Начать строить новое общественное пространство обещают уже 1 сентября 2023 года, а закончить все работы — к сентябрю следующего года.
Как выглядит территория будущего парка сейчас
Сейчас на территории будущего парка еще ничего нет. Как объяснил Игорь Белокобыльский, пока это технологическая площадка, на которой складируют необходимые для ЖК «Нормандия–Неман» строительные материалы. Когда территорию начнут осваивать и приступят к реализации проекта, площадку освободят.
Слева виднеется промышленная зона, а примерно там, где стоят вагончики для рабочих, построят резидент-центр.
Справа достраивают жилой комплекс «Нормандия-Неман»: первую и вторую очереди должны сдать в третьем квартале этого года, третью — во втором квартале следующего года. К следующей осени должен быть готов и парк. Рядом расположилась высотка «Высота» от застройщика ГК «СМСС», один из известных проектов компании — Apart River с парящим мостом около Михайловской набережной.
Высотки окружают старые пятиэтажные, четырехэтажные, трехэтажные и двухэтажные домики, построенные в 1930-е и 1950-е годы. Журналисты НГС уже гуляли по территории микрорайона «Аэропорт» с зелеными двориками, маленькими зданиями и жителями, которые не хотят уезжать из уютного места.
В микрорайоне также строит жилой комплекс компания «Брусника». В проекте ее комплекса «Авиатор» есть одноименный сквер вдоль улицы Аэропорт, но его концепцию еще разрабатывают.
В микрорайоне «Щ» в Советском районе города также решили благоустроить линейный парк под рабочим названием «Чербузы». На территории, где раньше была железная дорога, благоустроят комфортный транзит для жителей, вокруг снесут гаражи, перекроют заборы кустарниками и специальными стенами для создания муралов. Но часть жителей Академгородка оказались недовольны новым проектом.