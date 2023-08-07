Газон на крыше и резидент-центр: в промзоне возле городского аэропорта появится новый парк — смотрим проект

Зелень на крыше и резиденты — проект парка

На месте промышленной зоны на улице Аэропорт, где с одной стороны расположен авиационный завод, а с другой — строящийся комплекс «Нормандия-Неман», группа «Стрижи» решила благоустроить сквер. Часть территории предприятий превратят в экопространство под названием «Органика».

— На просторах нашего города мы не нашли историй, когда промышленные территории реновируются в общественные пространства. «Стрижи» сошли с ума и решили отдать часть территории под экопространство, — заявил генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский.