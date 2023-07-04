«Эта дичь пришла к нам из Китая». Новосибирцам показали проект нового парка в Академгородке — они оказались недовольны

Заросший проход от станции Сеятель до улицы Кутателадзе вдоль забытой реки Чербузы решили превратить в линейный парк. На территории в 2,4 километра, где раньше была железная дорога, благоустроят комфортный транзит для жителей микрорайна «Щ», вокруг планируют снести гаражи, заборы вдоль прохода перекрыть кустарниками и специальными стенами для создания муралов и граффити, а там, где это возможно, благоустроить спортивные и детские площадки, каскадный водоем и ландшафтные объекты. Журналист НГС побывала на общественном обсуждении нового парка и узнала, чем недовольны местные активисты — один из них угрожал экспертам.
Заброшенный транзит
Презентация проекта линейного парка «Чербузы» в микрорайоне «Щ» Академгородка прошла в субботу, 1 июля. Желающих обсудить концепцию новой зеленой зоны пришло много: жителям Советского района не хватило стульев, которые принесли организаторы. Люди стояли у стен, иногда присаживались на корточки. Когда о проекте рассказывали эксперты, в зале стояла тишина, но это — лишь видимое спокойствие жителей Академгородка.
Заброшенную территорию от железнодорожной станции Сеятель до улицы Кутателадзе многие годы используют как транзит. Раньше пространство вдоль реки Чербузы находилось в «серой зоне»: около железной дороги построили металлические гаражи, склады и промышленные объекты. Авторы проекта решили благоустроить линейный парк, который соединит две важные точки: технопарк и станцию Сеятель.
Сама территория будущего парка состоит из 33 земельных участков, большую часть из них уже перевели в муниципальную собственность. Общая протяженность зеленой зоны — 2,4 км. Проект хотят релизовать в 2024–2026 годах.
— На месте микрорайона «Щ» располагалась деревня Чербузы, в текстах пишут, что ее официальное название — «Березовый лог». Чуваши из Поволжья приехали на эту территорию в 1920-х годах после поволжского голода. В переводе с чувашского Чербуз — живой источник, — рассказала об истории места Александра Архипова, автор проекта и главный эксперт проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
У территории есть три пересечения с автодорогами (на улицах Героев Труда, Российской, Кутателадзе) и поперечные пешеходные транзиты, которые делят парк на части. Главный путь пройдет вдоль реки Чербузы: расположенные рядом гаражи пообещали снести, а заборы перекрыть растительностью или стендами для граффити.
Рельеф на лесной территории, по словам Александры Архиповой, сложный: есть несколько ровных участков, а есть места с выраженным наклоном и перепадом в 21 метр. Еще одна проблема — узкие зоны парка, там придется уменьшать ширину велодорожки, технической полосы и тротуара. Разработчики предлагают специальный принцип мощения.
— Там, где не получается создать тротуар 4,5 метра, решили выложить рваный край, чтобы сузить променад, но оставить возможность ходить по краю, — объяснила Александра Архипова.
Самое сложное в парке — зоны инженерных сетей. В этих местах строить ничего нельзя, но ходить можно. Территория от входа в парк со станции Сеятель до улицы Героев Труда почти вся перекрыта сетями, а там, где их много, нельзя устанавливать даже лавочки. Эту зону решили использовать как территорию для арт-опытов: на заборе, который окружает парк, разместят место для создания муралов и граффити. И таких объектов будет в парке несколько.
Фрагментарная прогулка длиной 2 километра
Оборудовать главную входную группу в парк решили со стороны станции Сеятель. Невесомый портал на входе разработан на контрасте легкости и массивности: он тяжелый на вид, но стоит на невесомых колоннах. Вход разорвали на части из-за инженерных сетей и решили визуально соединить натяжными светильниками.
На колоннах разработчики предложили создать сетку, чтобы в будущем посадить виноград, который, переплетаясь, образует зеленую стену. Подобное уже реализовали в Новосибирске в Саду Кирова. Голубятню у входа в парк решили оставить для наблюдения за птицами.
Между входной группой и пересечением с улицей Героев Труда существует насыпь от железной дороги и крутой склон — его хотят выпрямить, но строить там ничего нельзя из-за инженерных сетей. Эксперты предлагают создать вместо этого птичий лес с плодовыми деревьями и кустарниками, привлекающими пернатых, обустроить луговые газоны, сосновую рощу и липовую аллею.
Следующий участок станет уголком здоровья с универсальной спортплощадкой, настольным теннисом и воркаутом. В модульных павильонах откроют кафе, прокат, административно-хозяйственные помещения, обустроят навес для настольных игр, а рядом появится туалет. Всего на территории и рядом с парком будет пять туалетов.
Вдоль открытого русла речки хотят высадить сухой ручей, а на склоне предлагают установить подиумы, направленные на ландшафтные виды, чтобы жители могли отдыхать на прогулке.
В этой части парка решили соединить бульвар Молодежи и улицу Арбузова велопешеходной дорогой — она пройдет под насыпью с основным променадом. Пока, по словам Александры Архиповой, автодорога между улицами в проекте планировки не предусмотрена, но именно она вызвала больше всего споров среди жителей, которые уверены, что скоро там поедут машины.
Вдоль улицы Российской за гаражами снова встречается узкая территория, где променад наклонен к гаражам, куда бежит вся вода. При создании парка наклон выпрямят и построят водоприемную канаву, чтобы затопления, которые были в Академгородке в прошлом году, не повторились. Из-за узости променада в этой части парка велопешеходную дорожку разделят: сверху пойдут пешеходы, а снизу поедут велосипедисты.
В нижнем углу на схеме показан молодежный уголок, вдоль забора установят очередную площадку для граффити, кафе, туалет и место для воркаута.
На предпоследнем участке внутри парка расположен детский клуб «Эврика», около него предлагают создать еще один птичий лес: убрать инвазивные растения, высадить плодовые деревья и создать мини-парк, в котором можно гулять и слушать пение птиц.
С другой стороны клуба появится площадка с тренажерами, которую отделят от «Эврики» хвойным лесом.
Самая интересная часть — зона недалеко от улицы Кутателадзе. Здесь минимум инженерных сетей, а территория парка наиболее широкая.
Внутри обустроят ландшафтный объект «Малый венец» с лавочкой и высаженными в круг семью пирамидальными тополями — это место станет зоной отдыха и романтических встреч. Детская научная площадка «Пасека» будет посвящена тому, как образуется жизнь, — над ней авторы проекта еще будут работать отдельно.
Объект под названием «Деревня» станет инсталляцией, посвященной Чербузам: специалисты высадят многолетники и плодовые деревья, как около домов в деревнях, а внутри разместят лавочки.
Наиболее привлекательный объект — водоем каскадного типа с семью чашами глубиной 15 сантиметров под названием «Исток». Его уникальность в том, что даже при выключенном насосе вода в каскаде останется.
В «Большом венце» высадят 11 пирамидальных тополей и одну ель для праздников. В будущем, когда тополя вырастут, их можно будет обмотать яркими огнями. Это место символизирует озеро Круглое, которое раньше находилось в деревне.
«Я вам такое устрою!»
Спустя почти 50 минут презентации проекта жителям Академгородка предложили высказывать свои замечания и недовольства. Участники разделились на тех, кому всё понравилось, и тех, кто уверен, что трогать заброшенную территорию не стоит. С одной стороны выступали разъяренные местные, которые критиковали всё, с другой — те, кто долго ждал появления парка.
Один из местных жителей, Всеволод Гулев, резко высказался о привязке местности к чувашам.
— Это заигрывание с национализмом. Сюда еще привозили поволжских немцев — почему мы танцуем с бубнами вокруг чувашей, а на немцев закрываем глаза? Лучше связать парк с ликвидаторами АЭС, их здесь намного больше, — говорил он.
На его выкрики отреагировал только один человек в зале: он громко захлопал, а после прекратил. Сам же он повышал голос, спрашивал, откуда мэрия возьмет деньги на парк и кто будет его обслуживать. В зале поднялся шум: участники стали просить представителей мэрии ответить на вопрос о деньгах для парка. Пока одни пытались успокоить толпу, другие кричали еще громче.
— Коллеги! — пришлось прикрикнуть замначальнику управления по благоустройству общественных пространств мэрии Марии Смирновой, чтобы успокоить присутствующих. Зал замолк. — Территория включена в перечень поручений губернатора, финансирование планируем получить из областного бюджета, 5–10% — из городского. Эксплуатировать территорию будет департамент культуры, спорта и молодежной политики.
Депутат Светлана Каверзина после этого извинилась за поведение Всеволода Гулева, который представился ее помощником, и пообещала провести с ним беседу. Сама депутат призналась, что рада появлению в микрорайоне парка, где смогут гулять мамы с колясками.
Микрофон отдают в руки еще одной местной жительнице Наталье — у нее в руках папка с целым списком претензий к проекту. Первое, что критикует женщина, — яркое освещение и праздничную обмотку деревьев. Яркий свет, уверена Наталья, в Академгородке не нужен.
— Есть центр города — кому комфортно и нравится, могут посещать те места. Я считаю, что эта дичь пришла к нам из Китая и Европы. Хочу, чтобы не было перетяжек и обмотанных деревьев, — после реплики женщины несколько человек в зале хлопают. — Искусственное освещение убивает атмосферу, к которой мы привыкли.
На критику спокойно отвечает Александра Архипова, объясняя, что есть нормативы, по которым транзитный путь должен быть освещен. В самом парке есть специальные места, где количество освещения снижено, чтобы птицы могли себя чувствовать комфортно. А обмотать деревья предлагали только на площадке у торгового центра «БыстроМолл» на время праздников.
Местная жительница снова просит микрофон и на этот раз просит не устанавливать кафе.
— Все постоянно жуют! Раньше, в мое время, говорили, что неприлично ходить со стаканчиками, есть на ходу и смотреть в телефон. Я против кафе абсолютно — у нас есть где поесть, не умрут с голоду. Кафе не должно быть на площадках, где мы живем. Мы устали. Магазинов множество и еще эти кафешки, зачем они нам нужны? — несколько человек снова хлопают Наталье.
— Не надо нам кофейни, — кричат из зала.
Микрофон у Натальи забирают, чтобы высказаться могли и другие участники, но у самой Натальи, вероятно, еще осталось много вопросов — их она пообещала задать письменно, заодно собрав подписи против освещения.
Жители также переживают, что старые деревья срубят, а новые будут долго расти. По их словам, именно эта лесная зона защищает их от запаха химикатов, в том числе от научного центра теплофизики и энергетики, компании по производству нанотрубок OcSiAL и разного рода цехов. Со слов жителя микрорайона, это «экологический гадюшник», и жителям нужна плотная лесозащитная полоса.
— Уничтожат только аварийные деревья и инвазивные виды, их заменят на другие, клены мужских экземпляров оставим, — ответила на это автор проекта.
Многие участники обсуждения остались недовольны тем, что бульвар Молодежи и улицу Арбузова соединят велопешеходной зоной: они уверены, что в будущем там будут проезжать машины. Эксперты успокоили присутствующих и объяснили, что в проекте нет автомобильной дороги, и в парке установят специальные ограждающие конструкции. При этом они не исключили, что с развитием Академгородка в будущем там могут построить и дорогу.
— По действующему проекту планировки автомобильной дороги нет. Сейчас создают новый проект планировки микрорайона «Щ», его вынесут на обсуждение. Мы работаем с тем, что есть сейчас: если решат сделать автомобильную дорогу, то внесем изменения в проект, — объяснила Мария Смирнова.
— Автомобильная дорога угробит ваш парк, поставит крест, она разрубит его пополам. Я не позволю вам такое сделать, я вам такое устрою, запомните! — кричит молодой человек из толпы.
«Чербузы» — название коннцепции, которую предложили авторы, но не конечное наименование парка. В будущем мэрия города проведет голосование за название зеленой зоны в «Щ». Увидеть дизайн-проект парка полностью и оставить свои замечания скоро можно будет на сайте «Зеленый Новосибирск».
Раньше в парке «Чербузы» предлагали сохранить железную дорогу, но в новой концепции от нее осталось лишь напоминание в виде лавочек из шпал. Два года назад НГС прогулялся по забытой речке и посмотрел, как выглядит территория будущего парка: там завораживающие виды, много мостиков и перекрестных транзитов.
В конце июня открыли первую очередь парка на другой новосибирской малой реке — 1-й Ельцовке. После открытия по нему прогулялся обозреватель НГС — он поделился своими впечатлениями в этом материале.