«Эта дичь пришла к нам из Китая». Новосибирцам показали проект нового парка в Академгородке — они оказались недовольны

В «Большом венце» высадят 11 пирамидальных тополей и одну ель для праздников. В будущем, когда тополя вырастут, их можно будет обмотать яркими огнями. Это место символизирует озеро Круглое, которое раньше находилось в деревне.

«Я вам такое устрою!»

Спустя почти 50 минут презентации проекта жителям Академгородка предложили высказывать свои замечания и недовольства. Участники разделились на тех, кому всё понравилось, и тех, кто уверен, что трогать заброшенную территорию не стоит. С одной стороны выступали разъяренные местные, которые критиковали всё, с другой — те, кто долго ждал появления парка.

Один из местных жителей, Всеволод Гулев, резко высказался о привязке местности к чувашам.

— Это заигрывание с национализмом. Сюда еще привозили поволжских немцев — почему мы танцуем с бубнами вокруг чувашей, а на немцев закрываем глаза? Лучше связать парк с ликвидаторами АЭС, их здесь намного больше, — говорил он.