Академгородок ушёл под воду: фото и видео страшного потопа на улицах — скрыло даже машины
Такая же картина была на Шлюзе
Вечером, 7 августа, в Новосибирске прошел сильный ливень — особенно пострадал Советский район: в Академгородке и на Шлюзе даже машины скрывало водой. Показываем фотографии наших читателей.
Сибирячка Алена Шлегель рассказал журналисту НГС, что видели около 23:00 на улице Демакова:
— Люди не могли вернуться домой: скапливались на сухих клочках земли и просто стояли, смотрели. Самые смелые или нетерпеливые шли вброд чуть ниже колена — других обходов, чтобы добраться до дома, не было. Самое неприятное, что затопило намного выше уровней поребриков — в любой момент можно было наткнуться на яму или наоборот возвышение, скользкую землю.
Сибирячка Маргарита Бачило тоже рассказала об улице Демакова, потоп на которой она увидела с балкона:
— Вообще я вышла на балкон, чтобы просто проверить, как снимает камера телефона в ночном режиме. Сняла, как едет машина, молнии, а потом увидела вдалеке фигуры людей по пояс в воде. А когда начала снимать, они внезапно начали плыть. Если бы своими глазами не увидела, не поверила бы!
Читательница Арина Павлова показала улицы Рубиновую и Российскую, которые тоже были затоплены водой.
Екатерина Барчук ехала по Бердскому шоссе, когда начался ливень:
— Проплыла хорошо. Много машин стояло на обочинах с аварийками. У них были открыты капоты. Воды было чуть ниже колена. Видела машины с почти полностью утопленными колесами.
Жительница Академгородка Ирина рассказывает, что она провожала маму на поезд на железнодорожный вокзал: дождь начался примерно в 21:30:
— И просто моментально дороги превратились в «горные реки». В 22:00 уже седаны стояли на аварийке — по капот в воде. У нас кроссовер: мы смогли доехать до ближайшей заправки на Бердском и решили дальше не ехать. Пришлось вернуть билет через сайт РЖД, так как ехать дальше было просто невозможно! Переждали минут 30, когда дождь утих, вернулись по другой дороге через Ельцовку. По дороге также стояло много машин, которые не могли ехать.С каждым годом во время дождя по городу ездить становится все хуже: мало того, что срываются планы, так ещё это просто опасно для жизни!
Читатель Алексей тоже возмущается тем, что ему пришлось возвращаться домой другой дорогой:
— Хотел через Строителей выехать, но там под мостом вообще кладбище авто! Я развернулся и через Кольцовскую трассу поехал: не рискнул там проезжать.
Днем новосибирцы уже присылали нам фотографии непогоды и ее последствий — посмотрите на огромный град и лягушек.