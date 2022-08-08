Академгородок ушёл под воду: фото и видео страшного потопа на улицах — скрыло даже машины

Вечером, 7 августа, в Новосибирске прошел сильный ливень — особенно пострадал Советский район: в Академгородке и на Шлюзе даже машины скрывало водой. Показываем фотографии наших читателей.



Сибирячка Алена Шлегель рассказал журналисту НГС, что видели около 23:00 на улице Демакова:

— Люди не могли вернуться домой: скапливались на сухих клочках земли и просто стояли, смотрели. Самые смелые или нетерпеливые шли вброд чуть ниже колена — других обходов, чтобы добраться до дома, не было. Самое неприятное, что затопило намного выше уровней поребриков — в любой момент можно было наткнуться на яму или наоборот возвышение, скользкую землю.